Prvi poraz železarjev po rednem delu

Čepon, Kralj in Snoj poskrbeli za konec Olimpijinega niza porazov

28. oktober 2017 ob 19:59,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 23:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so končali niz porazov in v 14. krogu Alpske lige premagali Neumarkt s 3:0, Jeseničani pa so izgubili v gosteh proti Gardeni.

V prvi tretjini ni bilo zadetkov. Kristjan Čepon je Olimpijo po podaji Črta Snoja popeljal v vodstvo v 32. minuti. Dobri dve minuti pozneje je na 2:0 povišal Matic Kralj (podajalec Andrej Hebar), v 47. minuti pa je končni izid postavil Črt Snoj. Razmerje v strelih je bilo 40:29 v korist SŽ-ja Olimpije, ki bo naslednjo tekmo odigrala v sredo, ko bo gostila Vipiteno.

SIJ Acroni Jesenice so na gostovanju pri Gardeni že vodile z 2:0, na koncu pa so klonile s 3:2. Jeseničani, ki so v Alpski ligi prekinili niz desetih zmag, so povedli že po 22 sekundah, ko je zadel Blaž Tomaževič. Luka Kalan je v 34. minuti podvojil prednost, v naslednji minuti pa je Gabriel Vinatzer zaostanek domačih znižal. Fabio Kostner je v 39. minuti poskrbel za izenačenje na 2:2, za popoln preobrat in vodstvo s 3:2 pa Jere Ölander v 44. minuti.

Gorenjce, ki kljub porazu ostajajo trdno v vrhu lestvice, naslednja preizkušnja čaka v sredo, ko bodo gostili Fasso.

Alpska liga, 14. krog

SŽ OLIMPIJA - NEUMARKT

3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

250; Čepon 32., Kralj 34., Snoj 47.



GARDENA - SIJ ACRONI JESENICE

3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Vinatzer 35., Kostner 39., Ölander 44.; Tomaževič 1., Kalan 34.

CORTINA - ZELL AM SEE 4:2

FASSA - SALZBURG MLADI 0:1

BREGENZERWALD - ASIAGO 4:3

KITZBÜHEL - PUSTERTAL * 6:5

LUSTENAU - FELDKIRCH 2:5

STERZING - RITTNER 1:2

* - v podaljšku

Lestvica: * x RITTNER 13 9 3 0 1 33 SIJ ACRONI JESENICE 12 8 2 1 1 29 ASIAGO 12 8 1 1 2 27 SŽ OLIMPIJA 15 8 1 1 5 27 BREGENZERWALD 14 7 1 2 4 25 CORTINA 14 4 2 2 4 24 STERZING 12 6 2 1 3 23 ZELL AM SEE 14 6 2 0 6 22

... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

T. O.