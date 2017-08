Prvi slovenski center zadnjič sodeluje v reprezentančni akciji

Po štirih letih znova na veliko tekmovanje

11. avgust 2017 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tako kot za prvega organizatorja igre Gorana Dragića bo letošnja akcija košarkarske reprezentance zadnja tudi za nesporno izbiro številke ena na položaju centra Gašperja Vidmarja.

"Sem že kar sprejel odločitev, da je konec. Tudi vsi ostali starejši se počasi odločajo za končanje reprezentančne poti. Tudi zato so verjetno cilji letos višji, ker je to zadnja akcija za Gogija, zame in še za nekatere druge iz "stare garde". Prepuščamo potem mesto mlajšim generacijam," s temi besedami je Vidmar odgovoril na vprašanje, če je odločitev že končna ali bo vendarle o nadaljevanju igranja za Slovenijo še premislil. Ljubljančan bo namreč čez dober mesec, ko se bodo v Carigradu igrali ravno zaključni boji, dopolnil šele 30 let.

Reprezentančna upokojitev bo za izbrano vrsto kar velik udarec, saj je Vidmar že lani, ko je imel konkurenco v Alenu Omiću, dokazal, da je prvi slovenski center, enako velja za letošnje priprave na EuroBasket, ko je njegova menjava Žiga Dimec. Ob tem sicer prvi slovenski center pričakuje, da bo na položaju petice pomagal tudi Američan Anthony Randolph: "Dimec je zelo napredoval. Na treningih daje vse od sebe in napredek je opazen. Z njim se bova lepo dopolnjevala. Na petico bo kdaj vskočil tudi Randolph. Z njegovo višino, atletiko in fizičnimi sposobnostmi ne bo problema. Lani sta Murić in Zagorac opravila dobro delo na položaju krilnega centra, je pa letos Randolph le še pika na i."

Hrvaška predstavlja dober izziv

Kot pravi Vidmar, je zdaj ključno, da se ekipi priključi Randolph, ki je bil odsoten teden dni zaradi poroke, in se vsi skupaj uigrajo, saj je pri tem še veliko prostora za napredek: "Za nami so tri pripravljalne tekme. Lepo je, da smo vsa tri srečanja dobili, a se vidi, da nas čaka še veliko dela in moramo še marsikaj popraviti. V igri se še lovimo, ko na primer ne najdemo še pravi čas prostega igralca, tudi obramba še peša, kot je na primer pomoč eden drugemu. Časa je še dovolj, da pridemo na želeno raven in popravimo pomanjkljivosti. Hkrati je tudi še dovolj pripravljalnih tekem, da bomo videli, kje smo. Zdaj v Opatiji se nam pridruži še Randolph, da se še z njim dokončno ujamemo in pride tudi on v pravi ritem."

Čeprav, kot pravi Vidmar, se še pozna neuigranost ekipe, ki se še spoznava, ko je v igri še preveč nihanj, napak v igranju akcij in precej netočnih podaj, hkrati pa še niso ujeli prave forme, saj met še ne steče in je veliko zgrešenih poskusov tudi z odprtih oziroma ugodnih položajev, pa še vedno deluje naveza prvega slovenskega "playa" in prvega centra, ki lepo igrata "pick and roll" in nasploh dobro sodelujeta na parketu: "Z Goranom se že vrsto let poznava in sva veliko preigrala skupaj. Skupaj sva bila na začetku pri Slovanu. Zdaj se skušava čim bolj ujeti, kot sva se v starih časih."

V soboto čaka Slovenijo pravi preizkus, ko se bo v Opatiji pomerila s Hrvaško. Češka, ki so jo Slovenci ugnali v Mariboru, je bila nazadnje sicer na EuroBasketu odlična sedma, vendar pa je z odsotnostjo Jana Veselyja in s še nekaj drugimi odpovedmi to vendarle drugačna reprezentanca. Hrvati, čeprav igrajo brez treh centrov Anteja Žižića, Ivice Zubca in Mira Bilana, imajo pod košem močne adute, v prvi vrsti je to morda trenutno najboljši evropski krilni center Dario Šarić, ki je blestel tudi ob zmagah nad Francijo in Litvo v tem tednu. "Vsi vemo, da ima Hrvaška odlično reprezentanco, kar zadnja leta ves čas tudi dokazuje. To bo za nas dober izziv, da res vidimo, kje smo. Nas visoke igralce na primer čaka kar težko delo, a, če bomo igrali, kot smo zadnja leta, borbeno, nepopustljivo in kot prava ekipa, ki si v obrambi pomaga, bomo na pravi poti," je povedal Vidmar.

Po štirih letih znova na veliko tekmovanje

211 centimetrov visoki in izjemno čvrsti ter borbeni center je v reprezentanci debitiral leta 2007 na evropskem prvenstvu. Zatem je igral leta 2010 na svetovnem prvenstvu, na EuroBasketu pa je nastopil še leta 2013. Litvo dve leti prej in dve veliki tekmovanji za turnirjem v Sloveniji je moral izpustiti zaradi poškodbe kolena. Zdaj je, kot pravi, levo koleno, ki ga je moral dvakrat operirati, v redu. Fizično je dobro pripravljen in koleno je klubsko sezono zdržalo brez težav. Kot pravi, je izpustil le približno tri treninge, pa še to zaradi bolezni, vse tekme pa je odigral. Zato tudi pričakuje, da ne bo težav z ritmom, ki ga prinaša EuroBasket. Lani se je že vrnil v reprezentanco za kvalifikacije, letos pa ga po štirih letih čaka nov nastop na velikem tekmovanju: "Prisotne je malce nervoze, a to pomeni le še dodatno željo in zagnanost, kar prinaša tekma, da daš res vse od sebe in skušaš vsak dvoboj dobiti. Evropsko prvenstvo seveda prinaša drugačen občutek kot kvalifikacije, kjer so reprezentance proti katerim si favorit, tu pa igraš proti ekipam, ki so mogoče na papirju močnejše. To je še dodaten motiv, da daš vse od sebe in jih premagaš."

Skupinski del bo Slovenija odigrala v Helsinkih, zaključek prvenstva pa bo v Turčiji, kjer Vidmar igra že od leta 2007. Medalje se bodo delile v Carigradu, kjer je bil do leta 2015, zadnji dve sezoni pa je v dobrih 200 kilometrov oddaljeni Bandirmi. Z Banvitom, s katerim je podaljšal pogodbo, je letos v izjemno močni konkurenci osvojil turški pokal, Sašo Filipovski pa ga je – s čimer so se takoj strinjali tudi igralci – pred sezono predlagal za kapetana: "Turčije sem res že navajen. Zame predstavlja še dodaten motiv, da se bo igralo, kjer sem že skoraj vso profesionalno kariero. Z zadnjo sezono smo lahko zelo zadovoljni, škoda le malce tistega poraza v finalu Lige prvakov, ko nam je morda malce zmanjkalo moči in smo bili nekoliko nervozni. Misli so zdaj že povsem usmerjene k reprezentanci. Sem bil pa zelo vesel, da bomo v novi sezoni v isti skupini kot Olimpija, da pridem malo domov. Tako kot smo v zadnji igrali v Domžalah in smo imeli eno domačo tekmo. Zdaj nas čaka Olimpija in se prav veselim."

Tilen Jamnik