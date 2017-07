Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 35 glasov Ocenite to novico! Realov dvojec - Luka Dončić in Anthony Randolph - je reprezentanci prinesel dodatno dimenzijo. Foto: BoBo Anthony Randolph je v prvi četrtini zadel trojko. Foto: Reuters Slovenska košarkarska reprezentanca bo do EP-ja odigrala devet tekem. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi test košarkarjev uspel: Dončić in Randolph navdušila

Do EP-ja devet tekem

30. julij 2017 ob 11:33,

zadnji poseg: 30. julij 2017 ob 22:06

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi za EuroBasket v Rogaški Slatini zlahka premagala univerzitetno reprezentanco Rusije z 79:63.

Slovenski selektor Igor Kokoškov je v prvo postavo uvrstil novinca Luko Dončića in Anthonyja Randolpha ter Jako Blažiča, Žigo Dimca in Alekseja Nikolića. Tekmo so bolje začeli Rusi, ki so dosegli prvih sedem točk. Slovenci so vrnili s serijo 8:0, svoje prve reprezentančne točke pa sta s trojko dosegla tako Dončić kot Randolph.

Ruski študenti so nato spet povedli s 13:8, v nadaljevanju pa je bila igra bolj izenačena. Slovenci so imeli v prvem polčasu največjo prednost v zadnji minuti, ko so vodili za šest točk (35:29), ob polčasu pa je bilo 35:31.

Slovenija s serijo 8:0 v varno vodstvo

Tekma je bila praktično odločena na začetku drugega polčasa, ko so gostitelji s serijo 8:0 ušli v varno vodstvo s 43:31 in prednosti več niso izpustili iz rok. V tem delu je Dončić nakazal vsestransko igro, ki spet potrjuje njegov širok potencial. Po treh četrtinah je bilo 61:49.

Dončić in Randolph prva slovenska strelca

Z delnim izidom 8:0 se je začela tudi zadnja četrtina. Najvišje slovensko vodstvo je znašalo 22 točk (77:55). Dončić (14 točk) in Randolph (12) sta bila najboljša slovenska strelca.

Kapetan se bo pridružil 1. avgusta

Med drugim sta manjkala kapetan Goran Dragić in mladi Mark Žan Šiško, ki se bosta izbrani vrsti pridružila 1. avgusta.

Urnik do 31. avgusta

Izbranci selektorja Kokoškova bodo v Sloveniji odigrali še tri tekme. V petek bodo v Mariboru igrali z Madžarsko, dva dni pozneje s Češko, priprave na evropsko prvenstvo pa bodo sklenili v Stožicah 24. avgusta proti Hrvaški. Evropsko prvenstvo se bo začelo 31. avgusta.

PRIPRAVLJALNE TEKME



Rogaška Slatina:

SLOVENIJA - RUSIJA (UNI)

79:63 (15:16, 20:15, 26:18, 18:14)



Petek, 4. avgusta, ob 20.00 (Maribor):

SLOVENIJA - MADŽARSKA



Nedelja, 6. avgusta, ob 20.00 (Maribor)

SLOVENIJA - ČEŠKA



Sobota, 12. avgusta, ob 18.00 (Opatija)

HRVAŠKA - SLOVENIJA



Nedelja, 13. avgusta (Opatija):

SLOVENIJA - UKRAJINA



Petek, 18. avgusta (Tel Aviv):

IZRAEL - SLOVENIJA



Sobota, 19. avgusta (Tel Aviv):

SLOVENIJA - TURČIJA



Četrtek, 24. avgusta, ob 20.00 Stožice

SLOVENIJA - HRVAŠKA



Petek, 25. avgusta (Stožice):

SLOVENIJA - HRVAŠKA (zaprta tekma)

R. K., S. J., foto: BoBo