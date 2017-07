Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 25. april 1952 v Minneapolisu. Lakersi so četrtič osvojili naslova prvaka v Ligi NBA in Kundla se je znašel na ramenih svojih varovancev. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvi trener LA Lakersov umrl v 101. letu starosti

Izbran v skupino desetih najboljših trenerjev vseh časov

24. julij 2017 ob 11:05

Minneapolis - MMC RTV SLO/STA

Legendarni John Kundla, ki je ekipo Minneapolis Lakers pripeljal do petih naslovov prvaka v Ligi NBA, je umrl v nedeljo v domu za ostarele v domačem mestu Minneapolisu. Star je bil 101 leto.

"V imenu celotne Lakers organizacije želim izraziti globoko žalost ob smrti Johna Kundle. Igral je pomembno vlogo v zgodovini naše ekipe. Ni bil le trener, ki mu je uspelo priti v Hišo slavnih, temveč tudi legenda, ki nam je pomagala osvojiti pet naslovov prvaka. Bil je izjemen človek in tako se ga bomo tudi spominjali," je v izjavi za javnost povedala predsednica LA Lakersov Jeanie Buss.

Kundla je Lakerse prevzel leta 1948, ko je imel 31 let. Takrat mu je uspelo podpisati pogodbo s slavnim centrom Georgeom Mikanom, ki je ekipo popeljal do petih prstanov. Prav Kundla in Mikan sta začela tradicijo uspehov in jo po selitvi v Los Angeles nadaljevala s številnimi zvezdniki, kot so Wilt Chamberlain, Jerry West, Magic Johnson in kasneje Kobe Bryant ter Shaquille O'Neal.

Leta 1995 je bil Kundla sprejet v košarkarsko Hišo slavnih, leto kasneje, ko je Liga NBA praznovala petdesetletnico svojega obstoja, pa je bil imenovan v skupino desetih najboljših trenerjev vseh časov. Svojo uspešno in dolgoletno kariero je zaključil kot trener na univerzi v Minnesoti.

