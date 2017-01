Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Po skoraj 20 letih je košarkar Chicaga na domačem parketu dosegel več kot 50 točk. Foto: Reuters Pred slabim letom dni je Butler postavil osebni rekord, ko je v Philadelphii dal 53 točk. Foto: Reuters James Harden nadaljuje z zbiranjem trojnih dvojčkov. Foto: Reuters Golden State je slavil tridesetič v sezoni. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Prvič po Jordanu košarkar Chicaga doma dosegel več kot 50 točk

3. januar 2017 ob 08:29

Chicago - MMC RTV SLO

Jimmy Butler je bil izjemno razigran ob zmagi Chicaga nad Charlottom (118:111). Odlični ameriški reprezentant je v koš Sršenov nasul kar 52 točk.

S tem je Butler, ki je iz igre metal 15/24, proste mete pa 21/22, le za točko zaostal za rekordom kariere, ob tem pa je ujel še 12 odbitih žog. "Samo košarko sem igral. Ujel sem ritem. Res nisem vedel, koliko točk sem dal, dokler mi vmes enkrat Michael Carter-Williams ni rekel, naj jih dam 50," je po tekmi dejal Butler, ki je poskrbel, da se Chicagu ni poznala odsotnost Dwyana Wada. Izkušeni zvezdnik ima težave z levim kolenom.

Butler, ki je dosegel kar 17 točk v zadnjih štirih minutah tekme, je po Michaelu Jordanu (april 1997) prvi košarkar Bullsov, ki je v United Centru dosegel več kot 50 točk. Jordan jih je tedaj dal 55. Več od njega jih je v United Centru vpisal le Jerry Stackhouse, ki jih je v dresu Detroita leta 2001 dal 57. Butler je drugi košarkar Chicaga, ki je več kot enkrat dosegel vsaj 50 točk. Jordanu je to uspelo kar 30-krat. Povsem je Butler zasenčil Kembo Walkerja. Glavni nosilec Charlotta je bil tudi odličen, saj je prispeval 34 točk in 11 skokov.

Trojna dvojčka Hardna in Greena

Houston Rockets so s 101:91 premagali Washington. Znova je blestel James Harden, ki je vpisal nov, deveti letošnji, trojni dvojček. Tokrat je v statistiko vpisal 23 točk in po deset skokov ter podaj. Prvi strelec Raket, ki so slavile petič zapored, je bil sicer Eric Gordon s 27 točkami. "Najlepše je, da tudi ko mi met ne steče, imamo druge igralce, ki prevzamejo odgovornost in stopijo v ospredje. Tokrat sta bila to Eric Gordon in Ryan Anderson, ki sta odigrala ključne poteze," je povedal Harden.

Vseh pet Bojevnikov iz prve peterke je doseglo več kot deset točk za zmago Golden Stata nad Denverjem (127:119). Draymond Green je 29 sekund pred koncem ujel deseto odbito žogo, s čimer je vpisal drugi letošnji trojni dvojček, saj je dosegel še 15 točk in 13 podaj. Warriorsi, ki so doma slavili osmič zapored, so si porazdelili strelski učinek. Klay Thompson je dal 25 točk, 22 jih je dodal Steph Curry, 21 pa Kevin Durant. Tretjič zapored in 24. v sezoni, kar je največ v ligi, je Golden Statu uspelo doseči 30 podaj. Pri Denverju je znova odlično igral srbski košarkar Nikola Jokić, ki je ob 21 točkah vknjižil še 13 skokov.

Tekme 2. januarja:

NEW YORK - ORLANDO 103:115

Anthony 19, Vujačić ni igral; Meeks 23, Gordon in Ibaka po 22.

MILWAUKEE - OKLAHOMA CITY 98:94

Antetokounmpo 26 in 10 skokov, Parker 19; Westbrook 30.

CLEVELAND - NEW ORLEANS 90:82

James 26, Frye 14; Davis (17 skokov) in Hield po 20.

BROOKLYN - UTAH 89:101

Booker 17; Hayward 30, Gobert (16 skokov), Hood in Mack po 15.

CHICAGO - CHARLOTTE 118:111

Butler 52 (15/24 iz igre) in 12 skokov, Mirotić 12; Walker 34 in 11 skokov.

HOUSTON - WASHINGTON 101:91

Gordon 31, Harden 23, 10 skokov in 10 podaj; Beal 27.

LA CLIPPERS - PHOENIX 109:98

Redick 22, Crawford 18; Warren 24.

GOLDEN STATE - DENVER 127:119

Thompson 25, Curry 22, Durant 21, Green 15, 10 skokov in 13 podaj; Jokić (13 skokov) in Chandler po 21.

Tekme 3. januarja:

PHILADELPHIA - MINNESOTA

BOSTON - UTAH

DETROIT - INDIANA

DALLAS - WASHINGTON

SAN ANTONIO - TORONTO

DENVER - SACRAMENTO

PHOENIX - MIAMI

LA LAKERS - MEMPHIS

