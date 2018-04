Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Mark Selby je razočaran končal svetovno prvenstvo. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Podobno usodo je pred sedmimi leti utrpel Neil Robertson. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić Stephen Hendry je bil pojem snukerja v 90. letih, ko je osvojil vseh svojih sedem naslovov svetovnega prvaka. Foto: Reuters Blizu izpada je bil tudi Ronnie O'Sullivan, a se je vendarle rešil. Foto: Reuters Sorodne novice Začenja se praznik za ljubitelje snukerja Dodaj v

Prvovrstno presenečenje - Selby že izpadel

527. del rubrike Športni SOS

24. april 2018 ob 12:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Sheffiledu poteka prvi krog svetovnega prvenstva v snukerju, kjer je za največje presenečenje poskrbel Joe Perry, ki je z 10:4 izločil aktualnega prvaka Marka Selbyja.

Selby je že od februarja 2015 neprestanoma na vrhu jakostne lestvice in zmagovalec zadnjih dveh svetovnih prvenstev. Letos sicer ni bil v tako dominantni formi kot prejšnja leta, a je v Pekingu dobil generalko pred svetovnim prvenstvom in kazalo je, da bo najboljši spet, ko je to najbolj potrebno. V prvem krogu ga je šokiral Perry, ki je dobil prve štiri igre in nato varno krmaril proti enemu največjih presenečenj.

Blizu ekspresnemu izpadu je bil tudi drugi nosilec Ronnie O'Sullivan, ki je proti Stephenu Maguiru že zaostajal 0:4 in 3:6, a je drugi dan tekmovanja znal vse nadomestiti in je slavil z 10:7. Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo o snukerju in svetovnem prvenstvu (tabela je na dnu članka). Še vedno ste vabljeni k zastavljanju vprašanj.

1.145. Kolikokrat (in komu) se je že zgodilo, da se je branilec naslova poslovil v prvem krogu. Zdi se mi tudi, da se je to zgodilo nedavno, imam prav?

Polona Rus

Moderni snuker se igra od leta 1969, ko se na svetovnih prvenstvih spet igra na izpadanje. Selby je v tem obdobju postal deveti svetovni prvak, ki se je poslovil brez ene same zmage. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Igralec Leto John Spencer 1978 Terry Griffiths 1980 Steve Davis 1982 Dennis Taylor 1986 Stephen Hendry 2000 Graeme Dott 2007 Neil Robertson 2011 Stuart Bingham 2016 Mark Selby 2018



Opomba: Letnice predstavljajo leto, v katerem je aktualni svetovni prvak izpadel brez ene same zmage.

1.146. Ronnie O'Sullivan je v prvem krogu presegel mejo tisočih osvojenih iger v Cruciblu. Ali je v tem rekorder?

Štefan

Ne, do vodilnega Stephena Hendryja ga loči še 67 iger, na letošnjem turnirju pa jih lahko osvoji še največ 61, kar pomeni, da tega rekorda letos še ne bo popravil. V spodnji tabeli so navedeni vsi igralci, ki so presegli mejo 500 osvojenih iger.

Igralec Turnirji Igre Stephen Hendry 27 1.068 Ronnie O'Sullivan 26 1.001 Steve Davis 30 966 Jimmy White 25 847 John Higgins 23 809 John Parrott 23 592 Mark Williams 19 545 Terry Griffiths 19 531 Peter Ebdon 24 527 Matthew Stevens 16 507



Opomba: V drugem stolpcu je število nastopov na svetovnih prvenstvih, v zadnjem pa število vseh osvojenih iger.

Snuker, svetovno prvenstvo, 1. krog:

SELBY (ANG/1) - PERRY (ANG) 4:10

ALLEN (S. IRS/16) - HIGHFIELD (ANG) 10:5

WILSON (ANG/9) - STEVENSON (WAL) 10:3

MURPHY (ANG/8) - JONES (WAL) 9:10

HIGGINS (ŠKO/5) - UN NOOH (TJS)

BINGHAM (ANG/12) - LISOWSKI (ANG)

BRECEL (BEL/13) - WALDEN (ANG)

TRUMP (ANG/4) - WAKELIN (ANG)

DING (KIT/3) - ŠIAO (KIT) 10:3

McGILL (ŠKO/14) - DAY (WAL)

FU (HKG/11) - LJU (KIT) 5:10

HAWKINS (ANG/6) - CARRINGTON (ANG) 10:7

WILLIAMS (WAL/7) - J. ROBERTSON (ANG)

N. ROBERTSON (AVS/10) - MILKINS (ANG)

CARTER (ANG/15) - DOTT (ŠKO) 10:8

O'SULLIVAN (ANG/2) - MAGUIRE (ŠKO) 10:7

Slavko Jerič