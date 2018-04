Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! PSG je po letu premora spet na vrhu v Franciji. Foto: Reuters Dodaj v

PSG dal sedem golov Monacu za sedmi naslov

Štirje goli padli v prve pol ure

16. april 2018 ob 09:17

Pariz - MMC RTV SLO

Po Nemčiji in Angliji smo dobili tretjega prvaka petih najmočnejših nogometnih lig v Evropi. V Franciji se je na prestol vrnil Paris SG, ki je kar s 7:1 odpravil branilca naslova Monaco.

Parižani so glavnino dela opravili med 14. in 27. minuto, ko so dali štiri gole. Dvakrat je bil uspešen Giovani Lo Celso, po enkrat pa sta se med strelce vpisala Edinson Cavani in Angel di Maria. Pred polčasom je zaostanek Monaca znižal Rony Lopes.

V drugem polčasu so Danijela Subašića premagali še Di Maria in Julian Draxler, Radamel Falcao pa je dosegel avtogol.

Pet krogov pred koncem ima PSG neulovljivih 17 točk prednosti pred Monacom.

Parižani so osvojili sedmi naslov francoskega prvaka, petega v zadnjih šestih sezonah. Pred tem so bili v Franciji prvi v letih 1986 in 1994.

FRANCOSKO PRVENSTVO

33. KROG



ANGERS - NICE 1:1 (0:0)

Fulgini 84.; Plea 67.

LYON - AMIENS 3:0 (1:0)

Diaz 30., Depay 83., Traore 85.



LILLE - GUINGAMP 2:2 (0:0)

Pepe 56., Araujo 57.; Alonso 91., Briand 95.

NANTES - DIJON 1:1 (1:0)

Nakoulma 33.; Kvon 61.

Krhin (Nantes) je igral do 16. minute.

RENNES - METZ 1:2 (1:0)

Bourigeaud 27.; Roux 52., 57.

STRASBOURG - ST. ETIENNE 0:1 (0:0)

Debuchy 82.

Berić je igral do 60. minute.

MONTPELLIER - BORDEAUX 1:3 (0:1)

Skhiri 88.; Braithwaite 9., Kamano 49., Meite 78.

Camara (Montpellier) je v 91. minuti zapravil enajstmetrovko.



TROYES - MARSEILLE 2:3 (1:1)

Grandsir 1., Nivet 48.; Njie 11., Mitroglou 75., Thauvin 85.



PARIS SG - MONACO 7:1 (4:1)

Lo Celso 14., 28., Cavani 17., Di Maria 20., 58., Falcao 76./ag, Draxler 86.; Lopes 38.

Preloženo:

CAEN - TOULOUSE (Repas)

Lestvica: PARIS SG 33 28 3 2 103:23 87 MONACO 33 21 7 5 78:41 70 LYON 33 19 9 5 72:36 66 MARSEILLE 33 19 9 5 67:40 66 RENNES 33 13 8 12 42:40 47 NICE 33 13 8 12 44:45 47 MONTPELLIER 33 10 16 7 32:29 46 ST. ETIENNE 33 12 10 11 38:45 46 NANTES 33 12 9 12 32:36 45 BORDEAUX 33 12 7 14 39:43 43 GUINGAMP 33 11 9 13 38:48 42 DIJON 33 11 9 13 46:61 42 ANGERS 33 8 13 12 38:44 37 AMIENS 33 10 7 16 29:37 37 CAEN 32 10 5 17 23:42 35 STRASBOURG 33 8 10 15 38:58 34 TOULOUSE 32 7 9 16 29:44 30 LILLE 33 7 8 18 32:53 29 TROYES 33 8 5 20 27:49 29 METZ 33 6 7 20 31:64 25

R. K.