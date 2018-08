Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 6 glasov Ocenite to novico! PSG je novo sezono začel na najboljši mogoči način. Kapetan Thiago Silva je visoko dvignil lovoriko za superpokal. Foto: Reuters Angel Di Maria je bil z dvema goloma prvi mož tekme. Foto: Reuters Kitajski navijači so v 76. minuti dočakali tudi vstop Neymarja. Foto: Reuters Dodaj v

PSG sezono odprl s superpokalno lovoriko

V nedeljo na Wembleyju Chelsea in Manchester City

4. avgust 2018 ob 12:20,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 16:38

Šenžen - MMC RTV SLO

Nogometaši PSG-ja so v Šendženu na jugu Kitajske s 4:0 premagali Monaco in tako šestič zapored, skupaj pa osmič osvojili francoski superpokal.

PSG je povedel v 33. minuti, ko je Angel Di Maria s prostega strela s približno 20 metrov zadel levi zgornji kot vrat Diega Benaglia. Sedem minut pozneje je Christopher Nkunku pospravil žogo v mrežo po podaji Stanleyja N'Sokija z leve strani, kar je bil tudi izid polčasa.

V 67. minuti je Timothy Weah, 18-letni sin Georgea Weaha, zaključil akcijo po podaji N'Sokija (3:0), piko na i zmagi Parižanov pa je v sodnikovem podaljšku z diagonalnim strelom po tleh postavil Di Maria, ki je bil razglašen tudi za najboljšega igralca tekme. Zmaga PSG-ja je zaslužena, o čemer priča tudi statistika: posest žoge 67:33, streli 14:7, v okvir vrat 7:2 – vse za PSG.

Uspešen debi Tuchla in Buffona

Pri Parižanih je tako na klopi uspešno debitiral novi trener Nemec Thomas Tuchl, v vratih pa 40-letni Italijan Gianluigi Buffon. Brazilec Neymar ni začel tekme, saj se je soigralcem pridružil šele v četrtek in je opravil samo par skupnih treningov. V igro je vstopil v 76. minuti. V postavi PSG-ja ni bilo treh svetovnih prvakov, vratarja Alphonsa Areola, bočnega branilca Presnela Kimpembeja in mladega superzvezdnika Kyliana Mbappeja. Tako kot tudi ne napadalca Edisona Cavanija, ki še ni popolnoma okreval po poškodbi v osmini finala svetovnega prvenstva.

Monaco razprodal trojico vezistov

Če PSG letos v primerjavi z zadnjimi leti res ni veliko nakupoval, pa je Monaco znova dobro prodajal svoje ključne igralce. Zaradi mamljivih ponudb so v kneževini ostali brez trojice na sredini: Fabinho (Liverpool), Moutinho (Wolverhampton) in Thomas Lemar (Atletico Madrid) so zapustili Monaco. Vseeno so trenerju Leonardu Jardimu pripeljali ustrezne menjave – ruskega reprezentanta Saša Golovina, ki je blestel na domačem SP-ju, in Jean-Eudesa Aholouja, do zdaj ključnega moža Strasbourga. A Rusa na Kitajskem še ni, tako kot tudi ne vratarja Danijela Subašića in bočnega branilca Djibrila Sidibeja. V Šendženu sicer je napadalec Falcao, a zaradi poškodbe ni bil v postavi za tekmo.

V nedeljo na Wembleyju Chelsea in Manchester City

Če so Francozi zdaj že tradicionalno, desetič zapored, igrali superpokal v tujini, ostajajo Angleži zvesti svoji tradiciji. V nedeljo se bosta tako na Wembleyju v Londonu pomerila Chelsea in Manchester City. Preostali trije superpokali iz elitne peterice evropskih lig bodo na sporedu naslednji konec tedna, ko bodo v Franciji in Angliji že začeli novo državno prvenstvo.

FRANCOSKI SUPERPOKAL

ŠENDŽEN, Kitajska

PARIS SG - Monaco 4:0 (2:0)

41.237; Di Maria 33., 92., Nkunku 40., Weah 67.

PSG: Buffon; Rimane, T. Silva (73./Bernede), N'Soki; Dagba, Diarra (64./Marquinhos), Verratti (76./Neymar), Rabiot, Di María; Nkunku, Weah.

Monaco: Benaglio; Raggi, Glik, Jemerson; Grandsir (46./Balde), Pele (46./Diop), Aholou , Tielemans, Serrano; Jovetić, R. Lopes (65./Mboula).

Sodnik: Ruddy Buquet (Francija)

To. G., A. V.