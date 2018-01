Pungartnik: Slovenija ima še vse v svojih rokah

Slovenci si ne smejo privoščiti visokega poraza

15. januar 2018 ob 10:43

Zagreb - MMC RTV SLO

"Če verjameš in upaš, se lahko zgodi tudi presenečenje," pred večerno tekmo slovenskih rokometašev z Nemčijo na evropskem prvenstvu v Zagrebu meni strokovni komentator Roman Pungartnik, ki vlogo velikega favorita pripisuje Nemcem.



Ne nazadnje tudi zato, ker Slovenija Nemčije na uradnih tekmah še ni premagala. Nanizala je 14 porazov in remi, ki ga je izvlekla na evropskem prvenstvu leta 2010.

Realno Nemčija precej močnejša

"Vsak je premagljiv, še posebej to velja v rokometu. Že prej smo vedeli, da je Nemčija favorit v tej skupini, brani naslov prvaka. Zagotovo je po porazu z Makedonijo večji pritisk na Sloveniji. Lovi se igra, ki bi bila tako dobra, da bi prišli v drugi del. Prepričan sem, da bo ekipa dala vse od sebe. Kajti pristop in volja sta proti Makedoncem bila prava. Proti Nemcem bo treba seveda še več. Če rečemo realno, je v tem trenutku Nemčija precej močnejša. A če verjameš in upaš, se lahko zgodi tudi presenečenje, zakaj ne jutri," je dejal Pungartnik.

Prenos tekme med Slovenijo in Nemčijo se bo s studijskim delom začel ob 17.40 na TVS 2 in na MMC-ju. Gost v studiu bo Jure Natek.



Drugi krog je ulovljiv

Nadaljeval je: "Kot sem rekel, upam, da se bodo slovenski reprezentanti zbrali. Dejstvo je, da Slovenija proti Makedoniji ni pokazala tistega, kar zna. Bila so nihanja, neke napake v naši igri. Treba je reči, da so sodniki krojili in vplivali na našo usodo. Ne smemo si zatiskati oči pred tem. Je pa dejstvo, da je drugi krog ulovljiv. Tam so še tri tekme in še vse imamo v svojih rokah. Bilo bi najbolj grdo in boleče, da proti Nemčiji doživiš visok poraz. A kot je selektor Veselin Vujović poudaril pred prvenstvom: če bodo na igrišču pustili srce, se borili do zadnje kaplje krvi, potem ne bo nobenih zamer. Če ne, pa utegne nastati kar velik pritisk, kajti zadnjo tekmo proti Črni gori moraš zmagati, to pa so že druge stvari."

Nemčija ima odlične igralce na vseh položajih

Nemški selektor Christian Prokop je doma pustil tri prekaljene igralce, člane zmagovite zasedbe s prvenstva na Poljskem, Fabiana Wiedeja, Finna Lemkeja in Runeja Dahmkeja. Namesto njih se je odločil za tri debitante na velikih tekmovanjih: Maximiliana Jankeja, Bastiana Roschcka in Philippa Webra. "Bil je deležen kritik, ker je pustil tri evropske prvake doma, hkrati pa je poklical tri igralce iz Leipziga, kjer je bil sam pred tem trener. A on že ve, zakaj. Mislim, da bo rezultat tisti, ki bo pokazal, ali se je prav odločil ali ne. Zaenkrat mu uspeva. Ima kader, pokrpani so vsi položaji, in to so za selektorja vedno sladke skrbi," analizo Nemcev končuje Pungartnik, ki je v Nemčiji uspešno igral za Wilhelmshavener, Kiel, Hamburg in Gummersbach.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1