Pungartnik: Verjamem, da bo šla Slovenija v drugi del

Slovenci ob 20.30 s Črnogorci za pot v Varaždin

17. januar 2018 ob 13:20

Zagreb - MMC RTV SLO

"Mogoče bo zaradi vseh kolobocij malo težje kot sicer, a se ne bojim. Verjamem, da bo Slovenija šla v drugi del," pred odločilno tekmo slovenskih rokometašev s Črnogorci napoveduje strokovni komentator Roman Pungartnik.

Slovenija je po porazu z Makedonijo (24:25) in remiju z Nemčijo (25:25), obe tekmi so precej - v slovensko škodo - zaznamovali sodniki, v položaju, ko mora zmagati oziroma vsaj remizirati, če želi nadaljevati evropsko prvenstvo v drugem delu, ki bo v Varaždinu, kamor bi prenesla eno točko.

Prenos tekme se bo s studijskim delom na TVS 2 in na MMC-ju začel ob 20.00. Gost bo David Špiler.



Slovenija je favorit

"Glede na to, da je tekmovalni sistem takšen, da je vsaka tekma zgodba zase, je računica povsem jasna. Slovenija mora to tekmo dobiti in s tem uresničiti osnovni cilj, to je napredovanje v drugi krog. Slovenija je favorit, to ni sporno. Na drugi strani smo videli, da Črna gora zna igrati rokomet. Včeraj so prikazali zelo dobro predstavo proti Makedoniji, kjer so na koncu mogoče malce nesrečno izgubili. Oboji se zavedajo usodnosti te tekme," je ocenil Pungartnik.

In nadaljeval: "Veliko vprašanje je, s kakšnimi glavami bodo slovenski igralci ob vseh sodniških kolobocijah, ki se dogajajo, šli v tekmo. A kot nekdanji reprezentant verjamem, da jih bo vodstvo dobro pripravilo in da bodo igralci to odmislili. Mogoče bo malo težje, kot bi bilo sicer, a se ne bojim. Verjamem v to, da bo Slovenija šla v drugi del."

Bojim se, da se ne bo spremenilo nič

O slabem sojenju pa je povedal: "Zadnja scena je bila le pika na i. Tisti, ki ta rokomet malo bolj podrobno spremljamo, vemo, da se gredo nekateri v ozadju neke igrice. Evropska rokometna zveza si mora naliti čistega vina, presekati ta vozel. Če tega ne bodo naredili, bodo nastale velike težave. Če bi bila to kakšna druga država kot Slovenija, večja po sponzorskih vložkih, bi EHF odreagiral drugače oziroma se to ne bi zgodilo. RZS s pritožbo reagira pravilno. Treba je udariti po mizi, ker to ne pelje nikamor. To je žalostno in izgublja cel šport. A se bojim, da se ne bo spremenilo nič," pesimistično ugotavlja Pungartnik.

Iz Zagreba Aleš Vozel, @vozela1