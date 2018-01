Pungartnik: Za uspeh proti Španiji se nam mora uskladiti vse

Če nimaš zunanjih igralcev, nimaš kril

23. januar 2018 ob 12:10

Varaždin - MMC RTV SLO

"Španija se je pokazala kot zelo organizirana reprezentanca, zato se nam mora za uspeh uskladiti vse," pred tekmo

slovenskih rokometašev s Španci v Varaždinu pravi Roman Pungartnik.

Pungartnik, strokovni komentator TV Slovenije in MMC-ja, je o gladki zmagi Špancev nad Makedonci dejal: "Španci so že na začetku pokazali, kdo je gospodar. Makedonci so hitro videli, da nimajo možnosti. Poškodoval se jim je tudi najboljši igralec. In potem je bila to čisto druga reprezentanca. Z mislimi so bili že pri naslednji tekmi, to je s Čehi. Španci pa mislim, da so pozitivno presenetili."

Prenos tekme na TVS 2 in MMC-ju se bo s studijskim delom začel ob 17.45.



Španci so "brali" Makedonce

Nato pa je nadaljeval: "Španski selektor Jordi Ribera ima nekaj novih igralcev. Nobeden ni vedel, v kaki luči se bodo predstavili. Dobro delujejo, vidimo tudi, da so se zelo študiozno pripravili na nasprotnika. Vse poteze Makedoncev so brali vnaprej. Vidi se, da je njihov selektor taktično zelo dobro podkovan. Ima pa igralce, ki lahko take zadeve izpolnjujejo."

Adut le kolektivna igra

"Mislim, da so Slovenci telesno dobro pripravljeni. Zato po tej strani ne bi smelo biti težav. Je pa res, da se zdaj srečujejo s top ekipami, proti katerim lahko kaj narediš le s kolektivno igro. Če niso vsi igralci na 120 odstotkih, potem nimaš tukaj česa iskati. Tako je bilo proti Danski, kjer smo bili brez dveh zunanjih igralcev praktično nemočni. To se je pokazalo tudi Makedoncem, ki so bili brez Lazarova."

Naša krila morajo zabiti po šest, sedem golov

Kako torej premagati Španijo? "Če ekipa od prvega do zadnjega ne da svojega maksimuma, je res težko. Miha Zarabec, ki je številka ena pri slovenski organizaciji napada, bo moral imeti veliko pomoč zunanjih igralcev. Če nimaš zunanjih igralcev, potem tudi nimaš kril, ki morajo dobiti žogo. Naša krila morajo dati šest do sedem golov na tekmo, oba zunanja prav tako po štiri do pet golov. Naša obramba je še nekako, v napadu pa na žalost štejejo goli. Če se bo vse uskladilo, lahko računamo na uspeh, sicer pa menim, da ne bo možnosti proti Španiji, ki se je tako v napadu kot v obrambi pokazala za zelo organizirano reprezentanco," je sklenil Pungartnik.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1