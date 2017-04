Pušnik: Kot da bi v drugem polčasu igralo drugih 11 fantov

Milanič svojim očital le neučinkovitost

3. april 2017 ob 09:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Pred zadnjo četrtino Prve lige TS je Olimpija zdrsnila na tretje mesto za Domžale, ki spomladi tudi niso med uspešnejšimi ekipami, kar je še en kazalnik, kako globoko so zabredli Ljubljančani.

Poraz z 2:1 v Kidričevem pri Aluminiju je izmed petih spomladanskih ničel Olimpije poseben po tem, ker je lanskim prvakom tokrat uspelo ostati praznih rok celo po vodstvu. "Med odmorom smo se dogovorili, da moramo igrati samo tako naprej, nato pa se je zgodilo, kot da bi iz slačilnice prišlo 11 drugih fantov. Nekaj se je v teh fantih naselilo, ne verjamejo več vase. Žoga je bila vseskozi v naši posesti, potem pa se je zgodil padec in napake," je včeraj popoldne nejevoljno ugotavljal trener Marijan Pušnik.

Že v sredo čaka razglašeno moštvo nov hud preizkus, saj v Stožice v polfinalu Pokala Slovenije prihaja Maribor. "Res je zelo težko, toda treba se je obrniti k delu. Konec je s pogovori in sestanki, fantje bodo morali vsak posebej sprejeti svojo odgovornost," poudarja Pušnik.

Grubor: Pustili smo Olimpiji, naj se podi za žogo

Pri Aluminiju, ki so ga zeleno-beli jeseni izločili v četrtfinalu pokala, je stanje duha popolnoma drugačno. "Že od vsega začetka govorim, da je karakter te ekipe na zelo visoki ravni. Imamo odlično vzdušje, ne samo v moštvu, temveč v vsem klubu," je povedal trener Slobodan Grubor in razkril recept za nedeljski uspeh: "V drugem polčasu smo ubrali drugo taktiko, več smo igrali in Olimpiji pustili, naj se podi za žogo. Igralci so to odlično izpeljali in zato smo tudi zmagali."

Strelec zadetka za izenačenje na 1:1 Blaž Kramer je dodal: "V slačilnici smo se pogovarjali, da lahko preobrnemo izid. Zmenili smo se, da bomo vsi pustili srce na igrišču."

Milanič: V zadnjih 25 metrih površni in nenatančni

Maribor je tretjič zapored zadel samo enkrat, po remiju v Celju in minimalni zmagi nad Radomljami je neodločen izid iztržil tudi v soboto v Krškem. "Fantje so nastopili zelo zrelo, lahko jim očitam samo to, da niso bili natančni pred vrati tekmecev. Tisto, s čimer nismo zadovoljni, je to, da nismo izkoristili izjemnih priložnosti oziroma da smo bili pri podajah v zadnjih 25 metrih malce površni in nenatančni. Tega je bilo danes 'noro' veliko, takšnih lepih akcij, ko je visel gol v zraku. Seveda ne moremo biti zadovoljni z rezultatom," je razmišljal Darko Milanič.

Pohvalil je tudi pristop Posavcev: "Krško je eno izmed tistih moštev, ki ne samo, da zna igrati, ampak si tudi upa igrati."

Zorko navdušen in ponosen

Domači trener Rok Zorko se je s svojimi fanti veselil prve točke proti Mariboru v drugi sezoni igranja Krškega v prvi ligi: "Prvi polčas je bil enakovreden. Mislim, da smo imeli kar nekaj lepih priložnosti, izpeljali smo ogromno akcij. Vedeli smo, kje lahko zapretimo Mariboru, in mislim, da so fantje to pokazali na igrišču. Navdušen sem in ponosen na njih. Verjamem, da lahko še ponovimo takšne tekme. Upam, da bomo izpolnili naš cilj, da obstanemo v ligi."

Celjani prisilili Domžale v napako

Domžale so po točkah ujele Olimpijo, lahko pa bi imele tudi dve več, če Celju ne bi dopustile izenačenja na 1:1 v 91. minuti. "Že v prvem polčasu bi lahko odločili tekmo, imeli smo tri izrazite priložnosti. Tudi v drugem delu smo imeli vse pod nadzorom, se nam pa je, ko je tekmec v zadnjih minutah šel na vse ali nič, zgodila napaka. Ne glede na to smo lahko s celotnim srečanjem zadovoljni. Bila je lepa tekma, gledalci so prišli na svoj račun," je dejal trener Simon Rožman.

Gorica prvič po sedmih tekmah ni prejela gola

Četrtouvrščena Gorica za moštvoma pred njo zaostaja šest točk, potem ko se je s Koprom še tretjič v tej sezoni razšla z remijem (0:0). Koprčani so še sedmič zapored iz Nove Gorice odšli brez poraza, trener Igor Pamić je bil zadovoljen, kako so se igralci odzvali po nepričakovanem torkovem porazu proti Krškemu (0:2). Goričani na drugi strani prvič po sedmih tekmah niso prejeli zadetka, zato tudi v njihovem taboru niso gledali točki v zobe.



27. krog

ALUMINIJ - OLIMPIJA 2:1 (0:1)

800; Kramer 77., Škoflek 83.; Benko 39.

KALCER RADOMLJE - RUDAR 1:5 (0:4)

200; Jazbec 55.; Mary 17., 18., 21., Babić 45., Glavina 82.

CELJE - DOMŽALE 1:1 (0:0)

500; Džinić 91.; Firer 56./11-m

GORICA - KOPER 0:0

800 gledalcev

KRŠKO - MARIBOR 1:1 (1:1)

1.500; Dangubić 29./11-m; Vršič 41.

Lestvica:

MARIBOR 27 18 6 3 54:20 60 DOMŽALE 27 14 5 8 51:29 47 OLIMPIJA 27 14 5 8 39:26 47 GORICA 27 11 8 8 36:32 41 CELJE 27 11 6 10 34:31 39 LUKA KOPER 27 9 9 9 27:31 36 RUDAR 27 8 8 11 39:40 32 KRŠKO 27 6 12 9 29:38 30 ALUMINIJ 27 7 7 13 26:41 28 KALCER RADOMLJE 27 1 6 20 18:65 9

M. R.