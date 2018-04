Prva liga TS: Celje - Olimpija 1:0

Pušnik pomagal Triglavu izvleči točko proti Ankaranu

22. april 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 17:38

Kranj,Celje,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši kranjskega Triglava so remizirali na tekmi 28. kroga Prve lige TS proti Ankaranu (2:2). Ob 16.50 Olimpija gostuje pri Celju.

Ob 19.00 bo še zadnji dvoboj tega kroga med Domžalami in Rudarjem.

Požeg Vancaš Celjane povedel v vodstvo

Celjani so v srečanje vstopili odločno, povedli bi lahko že v 5. minuti, ko si je Olimpijin vratar Aljaž Ivačič privoščil veliko napako, izpustil žogo iz rok in ponudil sijajno priložnost Juciu Lupeti, a je še ostalo pri začetnem izidu. Ljubljančani so prvič zapretili pet minut pozneje, ko je Ricardo Alves z roba kazenskega prostora sprožil mimo desne vratarjeve vratnice, mreža se je vendarle zatresla v 16. minuti, ko je v polno zadel Rudi Požeg Vancaš. Celjani so zvito izpeljali akcijo s prostega strela, izigrali so naivno Olimpijino obrambo, Požeg Vancaš se je znašel v oči iz oči z Ivačičem in ga premagal z mojstrskim silovitim strelom pod prečko.

Triglav na koncu le izvlekel remi

V prvem polčasu je bil Triglav boljši tekmec in ga tudi zasluženo dobil. Edini zadetek so Gorenjci dosegli v 28. minuti, ko je malce z leve strani z dobrih desetih metrov sprožil Matej Poplatnik in premagal Primoža Bužana. To je bil njegov 13. gol v sezoni, s katerim se je utrdil na prvem mestu lestvice strelcev. Po dokaj mirnem uvodu drugega dela pa so v 57. minuti gostitelji na igrišču ostali le z deseterico. Gašper Udovič je ob poskusu izbijanja žoge nogo dvignil precej visoko in v obraz zadel Johana Nkamo, za kar so mu sodniki pokazali rdeči karton. Gostje so hitro izkoristili številčno premoč, ko je Felipe Santos v 62. minuti podal z desne strani pred gol, kjer je bil od Roka Elsnerja hitrejši Vedran Gerc in iz bližine zadel za 1:1. Nova težava za Kranjčane je bil drugi rumeni in s tem rdeči karton Vlada Šmita v 73. minuti, minuto zatem pa so Primorci povedli. Erik Gliha je podal s prostega strela z desne strani, Tim Vodeb je z glavo zadel za vodstvo gostov.

Kljub dvema igralcema manj pa so gostitelji v 79. minuti izid poravnali, ko je po podaji oziroma strelu Igorja Bukare z desne strani pred vrati žogo v mrežo preusmeril Nejc Pušnik.

28. krog, nedeljske tekme:

TRIGLAV - ANKARAN HRVATINI 2:2 (1:0)

Poplatnik 28., Pušnik 79.; Gerc 63., Vodeb 74.

RK: Udovič 57., Šmit 73./oba Triglav

Triglav: Džafič, Šmit, Kryeziu, Elsner (67./Bukara), Robnik (84./Vokić), Mlakar, Tijanič, Udovič, Kuhar, Poplatnik, Majcen (66./Pušnik).

Ankaran Hrvatini: Bužan, Mate (46./Soldo), Badžim, Pahor, Gliha, Humar (59./Gerc), Nkama, Delgado, Romero (89./Zemljak), Santos, Vodeb.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

Danes ob 16.50:

CELJE - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

Požeg Vancaš 16.

Olimpija: Ivačič, Apau, Uremović, Zarifović (45./Ilić), Štiglec, Tomić, Miškić, Čanađija, Alves, Kronaveter, Issah.

Celje: Jurhar, Andrejašič, Stojinović, Džinić, Vidmajer, Cvek, Pišek, Lupeta, Pungaršek, Požeg Vancaš, Vizinger.

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

Ob 19.00:

DOMŽALE - RUDAR



Odigrano v soboto:

ALUMINIJ - MARIBOR 0:2 (0:0)

1.500; Mlakar 64., Dervišević 89.

RK: Handanović 81./Maribor



GORICA - KRŠKO 2:0 (1:0)

600; Gorenc 20./ag, Gulič 88.

Lestvica: OLIMPIJA 27 19 6 2 49:12 63 MARIBOR 28 18 7 3 55:20 61 DOMŽALE 27 17 5 5 59:21 56 RUDAR 27 13 4 10 40:34 43 CELJE 27 11 6 10 47:36 39 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 27 8 5 14 31:48 29 ALUMINIJ 27 5 7 15 29:50 22 ANKARAN HRVATINI 28 3 9 16 26:66 18 TRIGLAV 28 3 7 18 22:58 16

M. R., M. L.