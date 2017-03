Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 50 glasov Ocenite to novico! Marijan Pušnik ob Ranku Stojiću in Milanu Mandariću. Foto: BoBo Kako se bo obnesla menjava trenerja pri Olimpiji? Foto: BoBo Pušnik o tem, ali bo znova nosil zeleno srajco, kot v prvem obdobju pri Olimpiji: "Dobro ste me nasmejali, pričakoval sem to vprašanje. Kjerkoli sem bil, sem nosil barve tistega kluba. V avtu bo spet zastava kluba." Foto: BoBo VIDEO Novinarska konferenca ob... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pušnik: Takoj, ko ne bom samostojen, bom zapustil Olimpijo

Elsner po pol leta prepušča krmilo

9. marec 2017 ob 12:02,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija se je po slabem štartu spomladanskega dela odločila za menjavo trenerja. Luko Elsnerja bo na klopi zamenjal Marijan Pušnik, ki ga je vodstvo kluba odpustilo decembra 2015.

"Najbrž se sprašujete, zakaj mi je tega treba, da se vračam. To je zame izziv. Veliko bolje kot sedeti doma ali igrati šah. Moja zgodba v Ljubljani prvič ni bila zaključena, želel sem si oddelati do konca, mogoče se je zdaj ponudila druga priložnost. Dogovorili smo se, da bom imel samostojnost pri izbiri sodelavcev in na športnem področju na igrišču ter pri vsem drugem. Brez tega sploh ne bi pristal v pogovore. Še včeraj sem smučal in nisem odgovarjal na klice, ker nisem imel signala. Zdaj pa se je tako zasukalo, da sedim pred vami. Kljub velikemu zaostanku je cilj lov za Mariborom, predsednik si želi, da bi bili, če se le da, prvi. Cilj je tudi, da bi Olimpija znova igrala čim boljši nogomet, ki bi privabljal ljudi na stadion. Temelji za to so dobri. Igralci so dobri, Luka je dobro delal, jasno pa je, da gre lahko včasih kaj narobe,” je na novinarski konferenci pojasnil Pušnik, ki je podpisal pogodbo do konca te sezone in za naslednjo.

Glede na to, da so ga odpustili prav takrat, ko je bil športni direktor Ranko Stojić, je Pušnik povedal: "V nogometu ni prostora za zamere. Če lahko odpustijo Ranierija (trenerja angleškega prvaka Leicestra, op. a.), lahko tudi Marijana. Upam, da sva se na teh izkušnjah nekaj naučila oba. Ne pričakujem, da se bova v bodoče v vsem strinjala. Predsednik je 'požegnal', da sem samostojen pri svojem delu. Takoj, ko ne bom samostojen, bom zapustil Olimpijo. V prvem mandatu sem bil samostojen. Ranko je zelo dober nogometni menedžer in nekdanji vrhunski igralec, ki zelo rad tudi posega v trenerjevo delo, da kaj predlaga. Tedaj se nisem pustil in sva zaradi tega šla narazen. Ni mi pa dajal kakšnih listkov. Ko sem bil trener v Iranu in mi je tam gospod prvič prinesel listek, sem naslednji dan odšel."

Prav vmešavanje v delo trenerja je, kot kaže, poskrbelo za dodatne pretrese v taboru Olimpije in posledično menjavo na klopi, saj naj bi se na torkovem treningu Elsner in Stojić sprla. Športni direktor je v nedeljo ob porazu proti Rudarju z 2:4 prvič sedel kar na klopi ob trenerju. "Elsner se je maksimalno trudil, imel je našo podporo. Take stvari se dogajajo. Potrebovali smo predvsem novo energijo," je o menjavi dejal Stojić.

Predsednik Milan Mandarić je priznal, da so z odpustitvijo Pušnika naredili napako, že takoj na uvodu druženja z novinarji pa je poudaril, da v klubu ne vlada kaos, ampak se dogajajo normalne stvari, ki se pač dogajajo v športu: "Porabili smo veliko denarja, ne vidimo pa igre. Imamo veliko spoštovanje do Luke, a je padla odločitev, da potrebujemo Pušnika. Olimpija je takrat naredila napako in zdaj to napako popravlja. Zadnja tekma je bila sramotna. Ko se igra tako brezkrvno in neorganizirano, je težko odpustiti enajst oziroma še več igralcev. Odgovoren je trener.” O že peti menjavi na trenerski klopi, odkar je v klubu, pa: "Če bo treba, jih bomo naredili še pet, deset. Pomemben je cilj. Ne smemo dobivati štiri gole na prvi tekmi v Evropi od nekega Trenčina. Hočem, da je Olimpija prva in prepoznavna v regiji."

Stojić obljublja, da bo Pušnik samostojen: “Ne samo, da bo imel Marijan veliko samostojnosti, imel bo tudi mojo pomoč. Eden od razlogov za Marijana je tudi ta, da smo uigrani. Dobro se razumemo, tako človeško kot nogometno. Lani smo s Pušnikom igrali zelo dobro. Če so bile kakšne težave, so bile samo prvi mesec,” je povedal Stojić, ki je bil razburjen ob vprašanjih o zimskih okrepitvah: "Če ste vprašali strokovno vodstvo pred začetkom pomladi, so bili z njimi zadovoljni."

Pušnik je nekaj besed spregovoril tudi o morebitni vrnitvi v moštvo Roka Kronavetra, ki ga je decembra navijaška skupina Green Dragons pozvala, naj zapusti klub. Prestop na Kitajsko je padel v vodo, spomladi pa še ni igral: "Kronaveter je pred dvema letoma prišel v klub na moj predlog. Želimo, da se vrne na igrišče. Pozivam ga, naj bo dovolj pameten, prav tako tudi navijače."

Kdo bodo Pušnikovi pomočniki, še ni znano: "Na imena bi počakal do ponedeljka, ponoči sem zaradi hitre odločitve malo spal. V nedeljo bo v ekipi zdajšnji strokovni štab." V sezoni 2015/16 je z njim delal Oliver Bogatinov, ki pa se zaradi želje po odmoru nato ni odločil, da bo njegov pomočnik tudi pri Hajduku.



Nogometaši Olimpije so po številnih igralskih menjavah drugi del prvenstva začeli z dvema porazoma. Najprej so klonili na derbiju v Mariboru, pravo klofuto pa so dobili v nedeljo proti Velenjčanom. Udarca, ki ju vodstvo kluba očitno ni uspelo prežvečiti. Mandarić in Stojić sta imela dopoldne sestanek z Elsnerjem, po poldnevu pa se jima je pridružil Pušnik, ki je dobil povabilo, da sede na Olimpijo klop, včeraj zvečer.

Pušnik je uspešno vodil Olimpijo v prvem delu sezone 2015/2016, vendar so ga po jesenskem delu kljub vodstvu na lestvici nepričakovano odstavili. Nasledil ga je Marko Nikolić, ki pa je moral kmalu oditi zaradi rasistične opazke. Klub je prevzel Rodolfo Vanoli, s katerim je Olimpija dokončala delo in osvojila naslov pravaka. Elsner je zamenjal Italijana na začetku septembra, potem ko je podpisal triletno pogodbo.

Čeprav Ljubljančani niso blesteli, so jesenski del prvenstva končali z enakim številom točk kot Mariborčani. V zimskem prestopnem roku je povratnik v klub Stojić, ki je oktobra zamenjal Nenada Protego, poskrbel za odhode in prihode številnih nogometašev. Tako je nedeljsko tekmo proti Rudarju začelo deset igralcev, ki decembra niso bili v prvi enajsterici. Po dveh porazih je Olimpija šest točk za vodilnim Mariborom.

