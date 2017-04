Pušnik: Z glavo skozi zid se ne da. Odgovornost morajo prevzeti tudi igralci.

Navijači se ne morejo spuščati v športne odločitve kluba

4. april 2017 ob 18:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

"Prišlo je do sporazumnega dogovora med menoj in predsednikom. Glavni razlogi so bili športni rezultati," je odhod s klopi nogometašev Olimpije pojasnil trener Marjan Pušnik.

57-letni Korošec je tako še drugič predčasno zapustil klop zeleno-belih. Tokrat po manj kot mesecu dni.

"Po skoraj dvournem pogovoru je prišlo do nekega strinjanja, da bi bilo mogoče bolje za obe strani, da se razidemo. Z glavo skozi zid se pač ne da," je v pogovoru z Anžetom Bašljem za TV Slovenija dejal Pušnik in med drugim dodal, da bodo morali po vseh menjavah trenerjev zdaj odgovornost prevzeti tudi igralci.

Zakaj niste več trener Olimpije?

Prišlo je do sporazumnega dogovora med menoj in predsednikom. Glavni razlogi so bili športni rezultati. Sam sem razočaran. Iz štirih tekem le točka. Na drugi strani nerazumevanje tako z navijaške strani pa tudi ne preveč kemije med menoj in igralci. Sam sem prišel z veliko energije in želje, da se ta negativni trend obrne. Žal se ni. Z glavo skozi zid se pač ne da. Zato sva se s predsednikom dogovorila, da bo priložnost dobil drugi, da se ta negativni trend obrne.

Kdo pa je to predlagal? Vi ali predsednik?

Po skoraj dvournem pogovoru je prišlo do nekega strinjanja, da bi bilo mogoče bolje za obe strani, da se razidemo. Temu res lahko rečemo medsebojni sporazum.

Omenili ste že, da ni bilo prave "kemije" med vami in navijači. V ponedeljek so prišli na trening. Je to tudi eden izmed vzrokov?

Že od vsega začetka sem dejal, da so moji motivi le športni. S tem, ko sem uvrstil v enajsterico Roka Kronavetra, sem si nakopal bes navijaške skupine Green Dragons. Jaz sem jim pojasnil, da je bila to le športna odločitev. V tisto, kar je bilo prej, se jaz nisem spuščal. Zame je Rok dober igralec. Nenazadnje sem ga jaz pred letom in pol pripeljal v klub, nato pa je bil najboljši igralec prvenstva. Uvrstil se je v reprezentanco. Torej je bila moja izbira pravilna. Mogoče pa ni bil pravi tajming. Navijači so mi to zamerili. Jaz njim nisem. To pravico imajo. Bi pa dodal, da se v športne odločitve kluba ne more spuščati nobena navijaška skupina oziroma navijači. Edino trener odloča o tem, kdo bo igral.

Kako bo na vas vplivala ta izkušnja z Olimpijo, še drugič neuspešno?

Jaz se tudi pri mojih 57 letih stalno učim. Velika učna ura zopet zame. Zopet sem se nekaj naučil. Jaz upam, da so se tudi igralci in da bodo iz tega potegnili kaj boljšega kot dosedaj. In da bodo začeli bolje igrati. Če si tisti, ki vodi ekipo, potem si ti glavni krivec. Jasno pa je, da morajo zdaj po toliko menjavah svojo odgovornost prevzeti tudi igralci.

Samo igralci? Kako pa gledate na vlogo predsednika kluba Milana Mandarića, ki menja trenerje kot po tekočem traku? In ne samo trenerje, ampak tudi ostale?

To boste morali vprašati njega, to so njegove odločitve. Jaz sam točno vem, kam sem prišel. Jaz ocenjujem, da me gospod Mandarić ni zamenjal. Še enkrat poudarjam. To je bil sporazumni dogovor. Jaz upam, da bo s tem Olimpija krenila v boljše čase in imela boljše rezultate.

Anže Bašelj, TV Slovenija