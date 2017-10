Quick blestel na svoj praznik, mojstrovina Kopitarja

Kralji v 11 sekundah zabili dva gola

27. oktober 2017 ob 07:20

New York - MMC RTV SLO

Najboljša hokejska ekipa zahoda Lige NHL ne popušča, Los Angeles je tokrat v gosteh ugnal Montreal kar s 4:0.

Junak večera je bil Jonathan Quick, ki je 500. igral v Ligi NHL. Jubilej je proslavil s 40 obrambami, s čimer je še 46. v karieri ostal nepremagan. Za drugega igralca tekme je bil razglašen Anže Kopitar, ki je zadel za 3:0. Kapetan je sam drsal po levi strani, streljal je od daleč, plošček pa je pristal ob stičišču prečke in vratnice.

Kralji so v visoko vodstvo skočili ob koncu uvodne tretjine, ko sta v razmiku 11 sekund zadela Adrian Kempe in Tyler Toffoli.

Kmalu pride tekma številka 501

"Zmagali smo, to je najbolj pomembno. Smo sredi turneje, zato je najbolj pomembno, da igramo dober hokej," je bil zadovoljen Quick, o svojem jubileju pa je povedal: "Je sicer lepo, a kaj kmalu me čaka tekma številka 501, za katero se moram prav tako dobro pripraviti."

Ključen zaključek prve tretjine

Trener LA-ja John Stevens je navdušen nad začetkom sezone, v katerem so njegovi varovanci osvojili 17 od 20 možnih točk: "Točke so seveda pomembne, s tem gradimo samozavest." Kot ključno pa je izpostavil zaključek prve tretjine, v kateri so gostitelji streljali precej več (16:8), tretjino pa so dobili Kralji z 2:0.

Liga NHL, tekme 26. oktobra:

MONTREAL - LOS ANGELES 0:4

Kempe 19., Toffoli 20., Kopitar 35., MacDermid 44.



BOSTON - SAN JOSE 2:1

TORONTO - CAROLINA 3:6

NY RANGERS - ARIZONA 5:2

PITTSBURGH - WINNIPEG * 2:1

OTTAWA - PHILADELPHIA 5:4

TAMPA BAY - DETROIT 3:2

FLORIDA - ANAHEIM 8:3

MINNESOTA - NY ISLANDERS 6:4

EDMONTON - DALLAS 5:4

VANCOUVER - WASHINGTON 6:2

* - v podaljšku

Tekme 27. oktobra:

VEGAS - COLORADO

NEW JERSEY - OTTAWA

COLUMBUS - WINNIPEG

CAROLINA - ST. LOUIS

CHICAGO - NASHVILLE

CALGARY - DALLAS

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 11 9 1 1 19 TORONTO MAPLE LEAFS 10 7 3 0 14 OTTAWA SENATORS 10 5 1 4 14 BOSTON BRUINS 8 4 3 1 9 DETROIT RED WINGS 11 4 6 1 9 FLORIDA PANTHERS 9 4 5 0 8 BUFFALO SABRES 11 3 6 2 8 MONTREAL CANADIENS 10 2 7 1 5 METROPOLITANSKA DIVIZIJA PITTSBURGH PENGUINS 11 7 3 1 15 NEW JERSEY DEVILS 8 6 2 0 12 COLUMBUS BLUE JACK. 9 6 3 0 12 NEW YORK ISLANDERS 10 5 4 1 11 PHILADELPHIA FLYERS 10 5 5 0 10 CAROLINA HURICANES 8 4 3 1 9 WASHINGTON CAPITALS 10 4 5 1 9 NEW YORK RANGERS 11 3 6 2 8 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 10 7 2 1 15 CHICAGO BLACKHAWKS 10 5 3 2 12 COLORADO AVALANCHE 9 5 4 0 10 NASHVILLE PREDATORS 9 4 3 2 10 DALLAS STARS 10 5 5 0 10 WINNIPEG JETS 8 4 3 1 9 MINNESOTA WILD 8 3 3 2 8 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 10 8 1 1 17 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 8 7 1 0 14 VANCOUVER CANUCKS 10 6 3 1 13 CALGARY FLAMES 10 5 5 0 10 ANAHEIM DUCKS 9 4 4 1 9 SAN JOSE SHARKS 9 4 5 0 8 EDMONTON OILERS 9 3 5 1 7 ARIZONA COYOTES 10 0 9 1 1

S. J.