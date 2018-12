Los Angeles je kljub zmagi še vedno na zadnjem mestu Lige NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Quickov jubilej ob pozni odločitvi v Los Angelesu

Prste pri vodilnem zadetku je imel tudi Anže Kopitar

3. december 2018 ob 07:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Vse do 58. minute hokejske tekme med Los Angelesom in Carolino sta mreži mirovali, potem pa je zadel Alec Martinec in Kraljem tlakoval pot do desete zmage v sezoni.

Končni izid 2:0 je v zadnji minuti v prazen gol postavil Kyle Clifford. Anže Kopitar je igral skoraj 25 minut, sprožil štiri strele, a ostal brez točke.

Jonathan Quick je ustavil vseh 34 strelov za svojo 50. nedotaknjeno mrežo v karieri in prvo v tej sezoni. Na drugi strani je Petr Mrazek zbral 33 obramb. 2:13 pred koncem ga je premagal le Martinez, ki je v mrežo pospravil plošček po podaji Jaka Muzzina, potem ko je Kopitar dobil sodniški met.

"Kopitar je igral ogromno. Centri so nocoj morali igrati več. Kopitar pa je v tem pogledu res izstopal, igral je res več, kot bi si želeli," je po zajetnem igralnem času Kopitarja (ob odsotnosti Adriana Kempeja) dejal trener Los Angelesa Willie Desjardins in pohvalil Kopitarjev napad pri igri z igralcem več.

Najbolj so Kralji trpeli v minuti in pol zadnje tretjine, ko so preživeli z dvema igralcema manj na ledu.

Naslednjo tekmo bo Los Angeles odigral v noči na sredo, ko bo v Staples Centru gostil Arizono.

LOS ANGELES - CAROLINA 2:0

Martinez 58., Clifford 60.



WASHINGTON - ANAHEIM 5:6



MONTREAL - SAN JOSE 1:3



NY RANGERS - WINNIPEG * 3:4

* - po kazenskih strelih

DETROIT - COLORADO 0:2



CHICAGO - CALGARY 2:3



Tekme 3. decembra:

NEW JERSEY - TAMPA BAY

NASHVILLE - BUFFALO

DALLAS - EDMONTON

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 27 19 7 1 39 TORONTO MAPLE LEAFS 27 19 8 0 38 BUFFALO SABRES 27 17 7 3 37 WASHINGTON CAPITALS 26 15 8 3 33 COLUMBUS BLUE JACKETS 26 15 9 2 32 BOSTON BRUINS 26 14 8 4 32 NEW YORK ISLANDERS 25 13 9 3 29 MONTREAL CANADIENS 27 12 10 5 29 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 26 12 10 4 28 NEW YORK RANGERS 28 13 12 3 29 DETROIT RED WINGS 27 12 12 3 27 OTTAWA SENATORS 27 12 12 3 27 PITTSBURGH PENGUINS 25 10 10 5 25 FLORIDA PANTHERS 25 10 10 5 25 PHILADELPHIA FLYERS 25 11 12 2 24 NEW JERSEY DEVILS 25 9 11 5 23 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 27 18 8 1 37 COLORADO AVALANCHE 27 16 6 5 37 WINNIPEG JETS 26 16 8 2 34 CALGARY FLAMES 27 16 9 2 34 ANAHEIM DUCKS 29 14 10 5 33 DALLAS STARS 27 14 10 3 31 SAN JOSE SHARKS 28 13 10 5 31 MINNESOTA WILD 26 14 10 2 30 ------------------------------------- VEGAS GOLDEN KNIGHTS 28 14 13 1 29 EDMONTON OILERS 26 13 11 2 28 ARIZONA COYOTES 25 12 11 2 26 VANCOUVER CANUCKS 29 11 15 3 25 CHICAGO BLACKHAWKS 28 9 14 5 23 ST. LOUIS BLUES 25 9 13 3 21 LOS ANGELES KINGS 27 10 16 1 21

R. K.