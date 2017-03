Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V kanadskem derbiju je Montreal s 3:1 premagal Ottawo. Ruski branilec Andrej Markov se je izkazal s tremi točkami, v drugi tretjini pa je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Raanta ubranil vseh 30 strelov Los Angelesa

Kopitar v 21 minutah brez strela na gol

26. marec 2017 ob 07:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so že devet točk oddaljeni od mesta v končnici Lige NHL, potem ko so bili New York Rangersi v Staples Centru boljši z 0:3.

Antti Raanta je ubranil vseh 30 strelov in je četrtič v tej sezoni mrežo ohranil nedotaknjeno. Zadetke so dosegli Derek Stepan v drugi tretjini in Ryan McDonagh ter Rick Nash (zadetek v prazno mrežo) v zadnji tretjini.

Anže Kopitar je igral dobrih 21 minut in ni sprožil strela na gol. Jonathan Quick je zbral 17 obramb.

Los Angeles za drugim "wild cardom" na zahodu zaostaja že devet točk.

Liga NHL, tekme 25. marca:

LOS ANGELES - NY RANGERS 0:3

Stepan 34., McDonagh 42., Nash 59.



MINNESOTA - VANCOUVER 2:4

COLUMBUS - PHILADELPHIA 1:0

ST. LOUIS - CALGARY * 2:3

BUFFALO - TORONTO 5:2

MONTREAL - OTTAWA 3:1

FLORIDA - CHICAGO 7:0

NEW JERSEY - CAROLINA 1:3

NY ISLANDERS - BOSTON 1:2

WASHINGTON - ARIZONA 4:1

NASHVILLE - SAN JOSE 7:2

EDMONTON - COLORADO 4:1



* - v podaljšku

Tekme 26. marca:

DETROIT - MINNESOTA

NEW JERSEY - DALLAS

PITTSBURGH - PHILADELPHIA

WINNIPEG - VANCOUVER

ANAHEIM - NY RANGERS

Lestvica - Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 75 42 24 9 93 OTTAWA SENATORS 74 41 25 8 90 TORONTO MAPLE LEAFS 74 35 24 15 85 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS * 74 49 17 8 106 COLUMBUS BLUE JACK. * 74 48 19 7 103 PITTSBURGH PENGUINS * 74 46 17 11 103 WILD CARD NEW YORK RANGERS 75 46 25 4 96 BOSTON BRUINS 75 39 30 6 84 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 74 35 27 12 82 TAMPA BAY LIGHTNING 74 36 29 9 81 CAROLINA HURICANES 73 33 27 13 79 FLORIDA PANTHERS 74 33 30 11 77 PHILADELPHIA FLYERS 74 34 32 8 76 BUFFALO SABRES 75 31 32 12 74 DETROIT RED WINGS 73 29 32 12 70 NEW JERSEY DEVILS 74 27 35 12 66

Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS * 75 48 21 6 102 MINNESOTA WILD 74 44 24 6 94 NASHVILLE PREDATORS 74 38 25 11 87 PACIFIŠKA DIVIZIJA ANAHEIM DUCKS 74 40 23 11 91 SAN JOSE SHARKS 75 42 26 7 91 EDMONTON OILERS 75 41 25 9 91 WILD CARD CALGARY FLAMES 75 42 29 4 88 ST. LOUIS BLUES 74 40 28 6 86 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 74 35 32 7 77 WINNIPEG JETS 75 33 35 7 73 DALLAS STARS 74 30 33 11 71 VANCOUVER CANUCKS 74 29 35 9 67 ARIZONA COYOTES 75 27 39 9 63 COLORADO AVALANCHE 74 20 51 3 43

T. O.