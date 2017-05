Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Jakob Silfverberg je ob zmagi vpisal dva gola in podajo. Foto: Reuters Nashville je povedel v seriji z 2:1. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Racmani po dveh domačih porazih slavili v Edmontonu

Nashville vknjižil drugo zmago

1. maj 2017 ob 08:14

Hokejisti Anaheima so v polfinalni seriji Zahodne konference izid v zmagah znižali na 2:1, potem ko so v Edmontonu slavili s 6:3. Nashville je s 3:1 premagal St. Louis.

Ducksi so slabo začeli polfinalno serijo, saj so dvakrat klonili pred domačimi navijači, toda že prvo tekmo v Edmontonu so dobili. Razigran je bil Jakob Silfverberg, ki je dal dva gola, prispeval pa je tudi podajo. "V takem položaju smo že bili. Nismo ponosni na to, a smo se s tem že srečali. Verjamemo drug v drugega, da lahko pridemo v goste in zmagamo. Vedeli smo, da bodo napadli. So dobra ekipa in vedeli smo, da si bodo priigrali svoje priložnosti," je povedal gostujoči vratar John Gibson, ki je 12 od svojih 24 obramb zbral v drugi tretjini.

Tedaj so Oilersi tudi izenačili. Po uvodnih 20 minutah so Racmani vodili s 3:1. Rickard Rakell je v protinapadu zadel že po vsega 25 sekundah. Silfverberg je v gneči pred vrati ploščico zbezal v mrežo za 2:0, ob koncu 12. minute pa je Ryan Getzlaf kaznoval napako domačih hokejistov in ekipo povedel do vodstva s 3:0. Toda tik pred koncem prve tretjine je Edmonton prek Patricka Maroona znižal zaostanek.

Gostitelji so odlično začeli drugo tretjino. Najprej je bil uspešen Anton Slepišev, ki je bil najiznajdljivejši pred gostujočimi vrati, v 29. minuti pa je Connor McDavid po mojstrskem preigravanju izid izenačil. Manj kot minuto pozneje je Anaheim že vodil, ko je Cama Talbota presenetil Chris Wagner. V zadnjem delu tekme sta mrežo zatresla še Silfverberg, ki je izkoristil lepo podajo Josha Mansona, in Ryan Kesler.

V drugem polfinalu Zahoda je Nashville na domačem ledu ugnal St. Louis in povedel z 2:1. Predatorji so slavili po učinkoviti igri v napadu svojih branilcev. Med strelce sta se vpisala Ryan Ellis in Roman Josi. Ellis je po dobrih desetih minutah prve tretjine z razdalje zadel za 1:0. Na začetku druge tretjine je Cody McLeod povišal prednost, potem ko je za hrbet Jaka Allena pospravil odbito ploščico po svojem strelu.

Deset minut pozneje je Alexander Steen po strelu Alexa Pietrangela preusmeril ploščico za hrbet Pekke Rinneja, končni izid pa je dobrih pet minut pred koncem postavil Josi, ki je zadel z modre črte.

KONČNICA, polfinale, zahod:

NASHVILLE - ST. LOUIS 2:1

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Ellis 11., McLeod 23., Josi 55., Steen 33.

Obrambe: Rinne 22; Allen 31.

EDMONTON - ANAHEIM 2:1

3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Rakell 1., Silfverberg 6., 45., Getzlaf 12., Wagner 30., Kesler 51.; Maroon 20., Slepišev 22., McDavid 29.

Obrambe: Talbot 22; Gibson 24.

VZHOD, polfinale, ponedeljek:

PITTSBURGH - WASHINGTON 2:0

Torek:

NY RANGERS - OTTAWA 0:2

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage.

