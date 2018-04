Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ondrej Kaše je Anaheimu zagotovil zmago. Foto: Reuters Aleksander Ovečkin je dres Washingtona nosil zdaj že na 1000 tekmah. Foto: Reuters Dodaj v

Racmani ustavili Plaz in skočili točko pred Kralje

Washington znova dobil divizijo

2. april 2018 ob 08:52

Anaheim - MMC RTV SLO

Hokejisti Anaheima so v boju za končnico s 4:3 premagali Colorado. Pred Los Angelesom, ki je sedmi, imajo zdaj točko naskoka, Colorado pa zaostaja za eno.

Vsa tri moštva čakajo še tri tekme rednega dela. Za vrat jim diha še St. Louis, ki ima točko manj od Colorada, a je odigral tudi tekmo manj od naštetih ekip. Mož odločitve je bil Ondrej Kaše, ki je zadel po dobri minuti in pol podaljška. Ryan Getzlaf je priboril plošček, češki hokejist pa je po levi strani lepo preigral Samuela Girarda in ploščico spravil pod prečko Jonathana Bernierja. Anaheim je na domačem ledu slavil še petič zapored. Prednost Colorada je bila po dveh tretjinah 3:1, nato pa sta v dobri minuti in pol Adam Henrique in Ryan Kesler poskrbela za izenačenje.

Washington je s 3:1 slavil v Pittsburghu. Z zmago si je zagotovil prvo mesto v Metropolitanski diviziji, kar mu je uspelo tretjič zapored. Razigran je bil vratar Capitalsov Philipp Grubauer. Na svoji stoti tekmi v NHL-u je zbral 36 obramb. To je bila 1000. tekma v najmočnejši ligi na svetu za Aleksandra Ovečkina. Vse je odigral v dresu Washingtona, s čimer je prvi hokejist v zgodovini franšize s tem dosežkom. "Je pomembno. Mejnik je mejnik. Lepo je, če je tvoje ime vpisano v zgodovinske knjige," je dejal kapetan ekipe iz prestolnice.

Vodilna ekipa lige, Nashville, je bil s 4:1 boljši od Tampe. Z 51. zmago so Predatorsi izenačili rekord franšize po številu zmag v rednem delu sezone. Najbolj zaslužen za nov uspeh je Filip Forsberg, ki je prispeval gol in podajo. Pri Tampi se je poškodoval Steven Stamkos, a za zdaj še ni znano, koliko časa bo kapetan odsoten.

Tekme 1. aprila:

PHILADELPHIA - BOSTON 4:3 - v podaljšku

TAMPA BAY - NASHVILLE 1:4



MONTREAL - NEW JERSEY 1:2



PITTSBURGH - WASHINGTON 1:3



ANAHEIM - COLORADO 4:3 - v podaljšku



Tekme 2. aprila:

TORONTO - BUFFALO

OTTAWA - WINNIPEG

FLORIDA - CAROLINA

ST. LOUIS - WASHINGTON

MINNESOTA - EDMONTON

LOS ANGELES - COLORADO

VZHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To BOSTON BRUINS 78 49 17 12110 TAMPA BAY LIGHTNING 79 52 23 4108 WASHINGTON CAPITALS 79 47 25 7101 TORONTO MAPLE LEAFS 79 47 25 7101 PITTSBURGH PENGUINS 80 45 29 6 96 COLUMBUS BLUE JACKETS 79 44 29 6 94 PHILADELPHIA FLYERS 79 40 25 14 94 NEW JERSEY DEVILS 79 42 28 9 93 --------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 77 39 30 8 86 CAROLINA HURRICANES 79 35 33 11 81 NEW YORK RANGERS 79 34 36 9 77 NEW YORK ISLANDERS 79 32 37 10 74 DETROIT RED WINGS 79 30 38 11 71 MONTREAL CANADIENS 79 28 39 12 68 OTTAWA SENATORS 78 27 40 11 65 BUFFALO SABRES 78 25 41 12 62 ZAHODNA KONFERENCA LESTVICA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 79 51 17 11113 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 79 50 22 7107 WINNIPEG JETS 78 48 20 10106 SAN JOSE SHARKS 79 44 25 10 98 MINNESOTA WILD 78 43 25 10 96 ANAHEIM DUCKS 79 41 25 13 95 LOS ANGELES KINGS 79 43 28 8 94 COLORADO AVALANCHE 79 42 28 9 93 --------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 78 43 29 6 92 DALLAS STARS 79 40 31 8 88 CALGARY FLAMES 79 36 33 10 82 CHICAGO BLACKHAWKS 79 32 37 10 74 EDMONTON OILERS 79 34 39 6 74 VANCOUVER CANUCKS 79 30 40 9 69 ARIZONA COYOTES 79 28 40 11 67



T. J.