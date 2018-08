Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Blaž Rola, ki je na lestvici ATP na 243. mestu, ni bil pripravljen za nastop. Foto: Tenis Slovenija Dodaj v

Radinski osvojil le dve igri, Rola odpovedal nastop

Le še trije Slovenci v glavnem žrebu v Portorožu

6. avgust 2018 ob 17:30,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 18:30

Portorož - MMC RTV SLO

Teniški turnir serije challenger v Portorožu bo najskromnejši, kar se tiče slovenske udeležbe. Tik pred nastopom je moral udeležbo zaradi zdravstvenih težav odpovedati Blaž Rola. Ekspresno je izpadel Aljaž Radinski.

Najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene ne igra več turnirjev challenger, najzvestejši udeleženec Blaž Kavčič pa se spogleduje s koncem kariere. V uvodnem obračunu je Tobias Kamke s 6:0 in 6:2 odpravil Radinskega. Nemec je za zmago potreboval le uro in šest minut.

27-letni Ptujčan bi moral biti glavni slovenski adut v Portorožu, vendar je direktor turnirja Aljaž Kos v ponedeljek dopoldan dobil neprijetno novico. "Rola mi je poslal sporočilo, da se zaradi zdravstvenih težav odpoveduje udeležbi. Kot je povedal, se je s podobnimi zdravstvenimi težavami srečal že pred leti, zato so mu zdravniki odsvetovali igranje. Zdravje je seveda na prvem mestu in Blažu želim čim uspešnejše okrevanje," je dejal Kos.

Rola, ki bi se moral v prvem krogu srečati s prvim nosilcem in branilcem naslova Sergejem Stahovskim iz Ukrajine, je v Portorož prišel že prejšnji teden, dva dni treniral, nato pa so se pojavile težave, zaradi katerih je moral v bolnišnico. "Upali smo, da ni nič hujšega, a žal so se danes dopoldan uresničile črnoglede napovedi. Vseeno sem prepričan, da bodo preostali slovenski igralci, ki so v glavnem žrebu, upravičili pričakovanja in poskrbeli, da bodo gledalci do konca tedna uživali tudi v nastopih domačih igralcev," je dodal Kos.

"Že na začetku priprav tu v Portorožu se nisem počutil dobro. Bil sem hitro utrujen, brez pravega apetita, imel sem nizko odpornost, zato sem odšel v bolnišnico na preiskave, ki so pokazale, da imam hiperkalciemijo oziroma povišano vrednost kalcija v krvi. To se mi je pojavilo že pred desetimi leti, a tedaj sem vzel nekaj zdravil in zadevi nikoli nismo prišli do dna. Ker gre za resno zadevo, želim zdaj raziskati vzroke in poskrbeti, da se mi to ne bo več ponovilo. Zdravje je trenutno pred mojim tenisom," je dejal Rola.

V glavnem žrebu tako ostajajo Nik Razboršek (658.), Tom Kočevar Dešman (737.) in Aljaž Jakob Kaplja, ki ni uvrščen na lestvico ATP.

PORTOROŽ, 1. krog, tabela

(64.000 evrov, trda podlaga)



STAHOVSKI (UKR/1) - HEYMAN (BEL)



KAPLJA (SLO) - CELIKBILEK (TUR)



LESTIENNE (FRA) - GAIO (ITA)



SERDARUŠIĆ (HRV/7) - SAFRANEK (ČEŠ)



QUINZI (ITA/4) - MORONI (ITA)



ROSOL (ČEŠ) - ILKEL (TUR)



RAZBORŠEK (SLO) - KÖPFER (NEM)



VANNI (ITA/6) - BALDI (ITA)



CARUSO (ITA/5) - KARACEV (RUS)



GALOVIĆ (HRV) - ERIKSSON (ŠVE)



MIEDLER (AVT) - NIELSEN (DAN)



MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA/3) - NEDELKO (RUS)



ARNABOLDI (ITA/8) - KOČEVAR DEŠMAN (SLO)



KAMKE (NEM) - RADINSKI (SLO)

6:0, 6:2

KOTOV (RUS) - BONZI (FRA)



NOVAK (AVT/2) - ŠETKIĆ (BIH)

A. G.