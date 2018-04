Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Roman Lisac in Radovan Lorbek. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Radovan Lorbek

5. april 2018 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trdim, da je treba imeti za en stabilen klub v Evroligi 10 milijonov evrov proračuna. Treba je imeti takšne pokrovitelje in takšno občinstvo, ki je sposobno napolniti Stožice in plačati vstopnico. Recimo po 50 evrov povprečje, tako kot je v Barceloni ali Madridu, v tem primeru si seveda lahko konkurenčen.

Maccabi zagotavlja 60, 70 odstotkov svojega proračuna z vstopnino. Potem so tukaj še televizijske pravice, ki so pri nas zanemarljive proti kakšnemu Izraelu, Španiji. Še vse skupaj z obdavčitvijo, ko praktično vsak evro, ki ga dobiš od sponzorja za igralca, potrebuješ še en evro za državo. To je nemogoče vzdržati na takšni ravni in je to samo še znanstvena fantastika.

Če se bo kdaj zgodilo to, da se Olimpija vrne v Evroligo, potem bo morala biti čisto neka druga zgodba. Ne vem, na podlagi česa ... Upam, da se bodo standard v Sloveniji in dohodki Slovencev toliko dvignili, da bodo res lahko financirali en tak klub predvsem z vstopninami in TV-pravicami.

Radovan Lorbek, nekdanji direktor Lige ABA, je v podkastu Žoga je okrogla na Valu 202 govoril o možnosti, da Olimpija še kdaj zaigra v drugem najmočnejšem tekmovanju, Evroligi. Govoril je tudi o prihodnosti slovenske klubske košarke, Ligi ABA ... Več v spodnjem videu.

D. S.