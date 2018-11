Agnieszka Radwanska je bila profesionalka 13 let. Foto: EPA Rainer Schüttler je največji uspeh kariere dosegel v Melbournu pred 15 leti. Foto: EPA Angelique Kerber je julija v finalu Wimbledona premagala Sereno Williams. Foto: Reuters Dodaj v

Radwanska zaradi zdravstvenih težav končala kariero

Schüttler novi trener wimbledonske zmagovalke

14. november 2018 ob 18:04

Agnieszka Radwanska, ki je pred šestimi leti igrala v finalu Wimbledona, je končala kariero. 29-letna Poljakinja je za vzrok navedla zdravstvene težave.

"Danes, po 13 letih igranja tenisa na tekmovalni ravni, končujem kariero. Na žalost ne morem več trenirati in igrati, kot sem lahko nekdaj. Moje telo ne dohaja mojih pričakovanj. Lopar sem obesila na klin in se poslovila od profesionalk, toda ne zapuščam tenisa," je na Facebooku zapisala Radwanska in dodala, da je pripravljena na nove izzive.

Poljakinja je na lestvici WTA julija 2012 zasedala drugo mesto, kar je bila njena najboljša uvrstitev v karieri. Tega leta je julija igrala v finalu Wimbledona, po treh nizih je morala premoč priznati Sereni Williams. Lani je imela precej zdravstvenih težav, v letošnji sezoni pa ni našla prave forme, zato je zdrsnila na 75. mesto. Dobila je 20 turnirjev serije WTA, leta 2015 tudi zaključni masters v Singapurju.

Nekdanji finalist Odprtega prvenstva Avstralije Rainer Schüttler je novi trener wimbledonske zmagovalke Angelique Kerber.

42-letni Nemec bo delo z rojakinjo začel konec novembra, ko se zmagovalka treh turnirjev za grand slam vrne z dopusta. 30-letna Kerberjeva je sezono končala na drugem mestu lestvice WTA, a se je presenetljivo odločila, da ne bo več sodelovala z Wimom Fissettom. Belgijec jo je po zelo slabi sezoni 2017 popeljal nazaj na vrh. Zdaj je priznani strokovnjak že novi trener Viktorie Azarenke.

Uradna predstavitev bo prihodnji teden v Kölnu. "Angelique je v zadnjih letih večkrat dokazala, da je prava šampionka. Prav nič ne dvomim, da lahko s svojim talentom doseže še veliko," je dejal Schüttler, ki je trenerske izkušnje nabiral kot član strokovne ekipe Janka Tipsarevića, v ženskem tenisu pa še ni delal. V karieri je osvojil štiri naslove ATP, januarja 2003 pa se je veselil največjega uspeha – zaigral je v finalu uvodnega grand slama sezone v Melbournu, kjer pa je proti izjemnemu Andreju Agassiju osvojil le pet iger.

Schüttler se je tudi po koncu kariere popolnoma posvetil tenisu. Z nekdanjim specialistom za igro dvojic Alexandrom Waskejem vodita teniško akademijo v Offenbachu.

