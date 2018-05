Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Rafael Buschmann

2. maj 2018 ob 21:28

Mainz - MMC RTV SLO

Cristiano Ronaldo ima od leta 2016 zares velike težave, saj poteka proces proti njemu zaradi utajitve davkov v znesku 15 milijonov evrov. Če bo špansko sodišče delovalo resno, kot pri nas v Nemčiji, mu grozi do sedem let zapora.

Iz pravic za svoje fotografije je prejel več kot 150 milijonov evrov, plačal pa je le šest milijonov evrov. Lani je prvič prišel na sodišče. Najprej je nastopil zelo napadalno, tako igra tudi na nogometnih igriščih. Takoj je povedal, da je nedolžen. Vstal je s stola in odšel do sodnice. Dejal ji je, da naj ga pogleda v oči, in vsem sporočil, da je vedno plačeval davke.

Sodnica mu je predala dokument o podjetjih na Irskem in britanskih Deviških otokih. Na obeh pogodbah je bil njegov podpis. Kar naenkrat je Ronaldo utihnil, nič več ni deloval napadalno. Hitro je spremenil taktiko in pojasnil, da se ničesar ne spomni.

Ronaldo na sezono zasluži okoli 80 milijonov evrov. Ima tudi poseben status pri davkih, saj plačuje le četrtino predvidenih davkov na njegovo letno plačo, ki znaša 38,2 milijona evrov. To pravilo velja v španski ligi vse od primera Davida Beckhama. Že tako ali tako ima to ugodnost, pa je vseeno goljufal.

Spomnim se, ko so vsi v Nemčiji govorili, da bo Uli Hoeness enkrat odšel v zapor. Pri nas so zakoni jasni in ni nobenih izjem.

Messi je utajil 4,1 milijona evrov in prejel 21-mesečno pogojno kazen. V Španiji velja zakon, da zaporna kazen velja od dve leti naprej. Ronaldo je v precej večjih težavah, saj je utajil 15 milijonov evrov. Prav nič ne sodeluje s sodiščem in položaj je zanj vse bolj zapleten. Ne želi priznati krivde. Sodnica Monica Gomez Ferrer mi je že potrdila, da ni primerjave v primerih Messija in Ronalda.

Raziskovalni novinar Spiegla Rafael Buschmann je po tekmi med madridskim Realom in Bayernom (2:2) v polfinalu Lige prvakov na televizijski postaji ZDF v oddaji Markus Lanz razkril številne podrobnosti o davčni utaji Cristiana Ronalda. 36-letni Buschmann je napisal odmevno knjigo Football Leaks, kjer z dokumenti dokazuje številne nepravilnosti pri pogodbah nogometašev, utaje davkov ...

