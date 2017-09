Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! VIDEO Izjemni Del Potro ugnal F... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rafael Nadal

7. september 2017 ob 08:36

New York - MMC RTV SLO

Ne bi rad zvenel, kot da bi rad postal Federejev fant. Pred pomembnimi obračuni nerad govorim o teh stvareh. Zelo se spoštujeva. Odigrala sva veliko obračunov. Premaknila sva mejnike v tenisu, kar zelo cenim.

Vedno sva se dobro razumela. Vsekakor je velik ambasador tenisa z dobro javno podobo. Občudujem ga, tako kot ga tudi vi.

Rafael Nadal je v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA v New Yorku ugnal Andreja Rubljova s 6:1, 6:2 in 6:2. Ko je Španec odgovarjal na vprašanja številnih novinarjev, še ni bilo znano, kdo bo njegov tekmec v polfinalu. Vsi predstavniki sedme sile so ga spraševali o Rogerju Federerju, saj je bil zgodovinsk prvi medsebojni obračun v New Yorku zelo blizu. Dodil je tudi vparašanje, kaj najbolj občuduje pri Federerju in Španec je celotno sobo za medije nasmejal z duhovitim odgovorom. Juan Martin del Potro je nato v nočnem sporedu premagal Federerja s 7:5, 3:6, 7:6 in 6:4 in s tem preprečil obračun dveh legendarnih tenisaečv na igriščih Flushing Meadowsa.

A. G.