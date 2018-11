Rajanje Trebanjcev v Rdeči dvorani: remi na derbiju z Velenjčani

Celjani in Ribničani zmagali

10. november 2018 ob 16:02,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 18:49

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja Velenja in Trima iz Trebnjega so se v derbiju 9. kroga državnega prvenstva razšli z remijem (31:31). Trebanjci so izenačili s sedemmetrovko Gala Cirarja v zadnji sekundi tekme.

Ose so odlično odprle tekmo in v 10. minuti povedle s 7:2. Domači so po osvojeni žogi v obrambi trebanjsko mrežo polnili predvsem iz protinapadov. Gostujoči trener Benjamin Teraš je moral vzeti minuto odmora. Ta je pomagala, saj so Trebanjci v 15. minuti znižali le na gol zaostanka, tako da je tudi Zoran Jovičić svoje varovance poklical k sebi. Po minuti odmora je Adam Seferović zabil za 8:8. Sledila je izenačena tekma gol za gol. Polčas se je končal z vodstvom domačih 15:14, potem ko je Nikola Špelić zadel tri sekunde pred koncem. Špelić in Gal Cirar sta bila s po šestimi zadetki najboljša strelca prvega dela.

Drugi polčas so Velenjčani znova začeli dobro in si priigrali štiri gole prednosti (20:16), a se trdoživi Trebanjci niso predali, saj so se v 43. minuti približali le na zadetek zaostanka (22:21). Jovičić je vzel minuto odmora, hkrati pa na parket po Taletoviću in Vujoviću poslal še tretjega vratarja, 18-letnega Luko Logarja. Po njej je Vladimir Bojanić izenačil na 23:23.

Taletović ubranil sedemmetrovko Seferoviću

Pri 26:26 je Emir Taletović ubranil sedemmetrovko Adamu Seferoviću, s čimer so Trebanjci zapravili možnost za prvo vodstvo. Na drugi strani je bil David Miklavčič na pravem mestu po ubranjeni sedemmetrovki Žige Urbiča. Po novem zapravljenem napadu Trebnjega pa je Matic Verdinek s krila zadel za 28:26. A sledil je še en povratek gostov. Gal Cirar je namreč z desetim golom izenačil na 28:28.

Cirar z enajstim golom priboril remi

Na začetku zadnje minute je Aleks Kavčič zabil za 31:30. Trebnje je imelo še pol minute za napad. Tri sekunde pred koncem je Miha Kotar izsilil sedemmetrovko. Odgovornost je prevzel Cirar in s svojim enajstim golom poskrbel za veliko točko. Trebanjci so po koncu tekme rajali na sredini Rdeče dvorane, medtem ko so bili domači manj zadovoljni.

Vodilni Celjani so že sredi tedna s 34:28 ugnali Ormožane, Mariborčani z 32:30 Ivančno Gorico. Ribničani pa so v petek z 32:25 premagali Dol TKI Hrastnik.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 9. krog

GORENJE VELENJE - TRIMO TREBNJE 31:31 (15:14)

Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletovič, Mazej, Haseljić 1, D. Tajnik 4 (2), Špelić 6, Matanović 2, Stojnić, Miklavčič 2, Banfro, Verdinek 8 (1), Šiško, M. Kavčič 3, A. Kavčič 5, Kete.

Trimo Trebnje: Brana, Urbič, Cvetko 1, Jerlah, Seferović 6, Dobovičnik, Hasić, Mat. Kotar 2, Miha Kotar 1, Mar. Kotar 1, Udovič 2, Sašek, Redek, Bojanić 5, Grbić, Grandovec 2, Cirar 11 (1).

Sedemmetrovke: 4/5; 1/3

Izključitve: 2 min; 6 min



DOBOVA - URBANSCAPE LOKA 27:32 (17:16)

Sintič 8; Jamnik 7, Bogdanič-Jenko, A. Jesenko, Šibanc in Vrbinc 4.

KOPER 2013 - KRKA 32:27 (13:13)

Grzentič 9, Matijašević, Marič in Sokolič 4; Papež 9, Didovič 4.

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - JERUZALEM ORMOŽ

34:28 (18:13)

Jurečič 7, Razgor 6 (4), Ovniček, Accambray in Bećiri po 3; Žuran 9, Vujović 5.

MARIBOR BRANIK - SVIŠ IVANČNA GORICA

32:30 (18:10)

Sok 9, Jerebic 6, Đurica 18 obramb; Knez 7.

RIKO RIBNICA - DOL TKI HRASTNIK

32:25 (17:11)

Vujačić 8, Horvat 5; Koprivc 6.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 8 0 1 16 RIKO RIBNICA 9 7 2 0 16 GORENJE VELENJE 9 5 2 2 12 MARIBOR BRANIK 9 5 1 3 11 URBANSCAPE LOKA 9 5 0 4 10 KOPER 2013 9 4 1 4 9 KRKA 9 4 1 4 9 TRIMO TREBNJE 9 3 2 4 8 JERUZALEM ORMOŽ 9 3 0 6 6 DOBOVA 9 3 0 6 6 DOL TKI HRASTNIK 9 1 1 7 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 9 1 0 8 2

A. V.