Rajko Hrvat v finalu B pokazal pravi obraz

Krebs in Aljančič osma

7. maj 2017 ob 12:09

Beograd - MMC RTV SLO

Veslač Rajko Hrvat je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Beogradu med lahkimi enojci osvojil prvo mesto v finalu B, kar ga je skupno uvrstilo na sedmo mesto.

Tekmo je hitro začel, kmalu povedel, v cilju pa je imel tri dolžine prednosti pred prvim zasledovalcem Čehom Janom Cincibuhom. "V polfinalu ni bil moj dan, konkurenti so to izkoristili, jaz sem se sicer trudil, vendar čoln ni imel prave hitrosti. Tokrat je bil popravni izpit, z lepo zmago sem to tudi pokazal," je bil zadovoljen Hrvat.



Dvojni dvojec Nik Krebs in Miha Aljančič sta bila druga v finalu B, skupno sta bila osma. V cilju sta zaostala le za estonskim parom.

"Bilo nama je zelo težko, saj se vidi, da je konkurenca na precej višji ravni glede na najino starost. Pokazala sva največ, kar sva lahko, tudi trenerji so bili kar zadovoljni. Iz vsake tekme sva se skušala tudi nekaj naučiti, bila je zelo dobra izkušnja in gremo naprej. Da sva premagovala Estonca, sva bila kar malo presenečena, saj sva bila na regati v Zagrebu še za njima, zadnji dan pa so očitno zmagale njune izkušnje. Bova pa poskušala prihodnjič, morda že na evropskem prvenstvu," je tekmo ocenil Aljančič.

