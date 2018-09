Rajsar: Vedeli smo, da smo močnejši, hitrejši in zrelejši

Tavželj: Olimpija je imela večjo željo

9. september 2018 ob 07:56

Kranj - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ-ja Olimpije so že izpolnili prvi cilj nove sezone. S pokalnim naslovom v Kranju so že presegli lansko sezono, ko je bila vitrina prazna.

Pred desetimi dnevi je predsednik Miha Butara na novinarski konferenci v Tivoliju poudaril, da je vzdušje v ekipi odlično, cilji pa jasni – zmaga v pokalu, državnem prvenstvu in polfinale Alpske lige. Tudi direktor Tomaž Vnuk in njegov brat Jure na trenerski klopi sta pojasnila, da cilji morajo biti visoki, sedmo mesto v Ljubljani res ne zanima nikogar. Prva kljukica je že narejena. Zasluženo so osvojili pokalno lovoriko, kar je lepa popotnica za uvod Alpske lige.

V pretekli sezoni so v Tivoliju začeli novo zgodbo in izgubili kar 13 od 15 derbijev z Jeseničani. Na pokalnem finalu v Celju z 0:3, nato so dobili le eno od šestih tekem v rednem delu Alpske lige, kjer so nato v četrtfinalu izgubili proti večnim tekmecem z 0:4 v zmagah. V finalu državnega prvenstva so bili aprila železarji boljši s 3:1 v zmagah.

Saunders preprečil še višji poraz

Ko sta bili sestavljeni obe ekipi za letošnjo sezono, večjih razlik ni bilo. Prednost Jeseničanov naj bi bil sijajni vratar Clarke Saunders, ki je lani blestel na številnih derbijih in bil najboljši čuvaj mreže v Alpski ligi. Tudi v soboto zvečer v dvorani Zlato polje v Kranju se je izkazal z 41 obrambami in preprečil še višji poraz.

Us: Zaradi megle ni bilo lahko braniti

V vratih zmajev je blestel Žan Us, ki je bil sijajen tudi na Poletni ligi na Bledu, ko je pred dvema tednoma Olimpija dobila derbi z 2:0. V 120 minutah je prejel le en zadetek, ko ga je ukanil Nik Pem ob "power playu".

"Ta zmaga je pomembnejša od tiste na Bledu. Zaradi megle ni bilo lahko braniti. Smo na pravi poti. Zelo dobro smo trenirali avgusta in to se pozna," je dejal 22-letni čuvaj mreže.

Jezovšek: Vzdušje v ekipi fenomenalno

"Zelo sem vesel, da smo dvakrat premagali Jesenice, a to je šele začetek sezone. Čaka nas še veliko derbijev. Vzdušje v ekipi je fenomenalno in v tej sezoni znamo poseči visoko. Pot bo težka, a smo zares motivirani," je poudaril Žan Jezovšek, ki je še lani blestel v Podmežakli, poleti pa je sprejel vabilo v Tivoli in bo vsekakor eden nosilcev igre.

Sladka zmaga za Rajsarja

Odločilni zadetek za pokalni naslov je minuto pred koncem druge tretjine dosegel Sašo Rajsar, ki so se mu na Jesenicah odrekli. Odšel je v Zagreb, kjer pa se ni znašel v Ligi Ebel pri Medveščaku, zato je prišel v Ljubljano. Lani še ni bil maksimalno pripravljen, v soboto pa je bil zelo motiviran. Zanj je bila zmaga še posebej sladka.

"Na majhnem igrišču ni bilo lahko. Vedeli smo, da smo močnejši, hitrejši in zrelejši. Pomembno je bilo, da smo dali hiter gol, nato je igra stekla. V letošnji sezoni je vse precej bolje. Lani smo sredi sezone menjali trenerja, sistem igre se je zamenjal, Jeseničani pa so bili uigrani in nismo imeli možnosti. Imeli smo tudi veliko poškodb, zdaj pa smo vsi zdravi," je bil nasmejan 30-letni Rajsar.

Brus zablestel v branilskem paru s Kranjcem

Mladi branilec Nejc Brus je bil eden izmed najboljših posameznikov tekme: "Občutek je izjemen. Največji uspeh v moji karieri! Res smo veliko trenirali in to je bila zaslužena zmaga. Zares mi pomaga, da igram v branilskem paru z Alešem Kranjcem, ki je tehnično odlično podkovan in drsalno izvrsten."

Kapetan Aleš Mušič je odigral veliko težkih tekem, dvakrat je bil udeleženec olimpijskih iger in z bogatimi izkušnjami ima ključno vlogo v garderobi: "Nadzorovali smo potek tekme. Jeseničani so pritisnili ob koncu, a smo zelo dobro držali plošček v srednji tretjini. Ta zmaga je zelo pomembna pred začetkom Alpske lige prihodnji konec tedna."

Glavič: Lanska sezona je zgodovina, ekipa ni več ista

Železarji so bili seveda razočarani. Ena lovorika je že splavala po vodi, več kot pol leta pa bo minilo do začetka boja za še pomembnejša naslova.

"Olimpija je v letošnji sezoni drugačna ekipa. V izenačeni tekmi je bila za malenkost boljša in je zasluženo zmagala. Lanska sezona je že zgodovina, ekipa ni več ista. Kar nekaj stvari bo treba še popraviti v prihodnjem tednu," se zaveda trener Jeseničanov Gaber Glavič.

Tavželj: Olimpija je imela večjo željo

"Dvoboje smo izgubljali kot po tekočem traku. Zelo težko je igrati brez ploščka na tako majhnem igrišču. Mi smo ekipa, ki želi igrati s ploščkom, na tem gradimo igro. Nismo si ustvarili veliko izrazitih priložnosti. Olimpija je imela večjo željo in je zasluženo zmagala. Realizacija je slaba, mučili smo se že proti Slaviji v polfinalu. Veliko bo treba še delati na treningih," je poudaril kapetan Andrej Tavželj.

Kalan ni iskal izgovorov

Podobno meni tudi Luka Kalan: "Olimpija je bila preprosto boljša. Ne bomo iskali nobenih izgovorov. Treba je pospraviti stvari pod lastno streho, zato bomo trenirali naprej. Na naslednjih tekmah bomo skušali dokazati, da smo boljši od Olimpije. Mislili smo že, da smo pripravljeni na sezono v Alpski ligi, a očitno še nismo. Imamo premalo strelov, preveč kompliciramo pred vrati."

"Ritem je bil zelo dober, veliko strelov je bilo na tej tekmi. Obe ekipi sta želeli osvojiti pokal. V letošnji sezoni sta moštvi zelo izenačeni. Izgubili smo dvoboje ob ogradi, ki jih po navadi ne. Napake bo treba popraviti na treningu. Do naslednjega derbija bo treba analizirati oba tekmi, ki smo ju izgubili," je razmišljal edini strelec za Jesenice na finalni tekmi Pem.

V soboto v Podmežaklo prihaja Cortina, Olimpija pa bo potovala v Italijo, kjer jo najprej čaka Fassa. Prvi derbi v Alpski ligi bo 27. oktobra na Jesenicah in v letošnji sezoni bo zagotovo bolj napeto.

A. G.