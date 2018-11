Sergio Ramos je v zadnjih treh sezonah dvignil pokal za zmago v Ligi prvakov. Foto: Reuters Dodaj v

Ramos junija lani pozitiven, aprila letos pa zavrnil dopinško kontrolo

Uefa primera ni sankcionirala

23. november 2018 ob 20:16

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Kapetan nogometašev madridskega Reala Sergio Ramos je aprila letos po prvenstveni tekmi v Malagi zavrnil udeležbo na dopinškem testu španske protidopinške agencije, poroča nemški časopis Spiegel, ki se sklicuje na podatke Football Leaksa.

Podatki Football Leaksa se nanašajo na pismo, ki ga je sodelavec španske protidopinške agencije poslal vodstvu Reala, kjer navaja, da je šel Ramos po prvenstveni tekmi 15. aprila letos pred dopinško kontrolo pod prho, kar je po španskih protidopinških pravilih prepovedano. V protidopinški agenciji navajajo, da postopek ni pokazal uživanja prepovedanih poživil.

Ramos je na očeh protidopinške agencije, saj so 4. junija lani po finalu Lige prvakov proti torinskemu Juventusu v laboratoriju v avstrijskem Seibersdorfu našli vzorce deksametazona v epruveti s kodo 3324822. Gre za preparat, ki vsebuje kortizon in je na spisku prepovedanih poživil. Deksametazon je dovoljeno sredstvo, če bi ga nogometaš najavil kot zdravilo in imel ustrezna dovoljenja, a tega ni storil.

Krivdo za primer je že prevzel klubski zdravnik, ki je priznal, da je nogometašu dan pred tekmo vbrizgal po en odmerek v koleno in ramo. V dopinške dokumente je vnesel, da je vbrizgal betametazon, ki pa je med tekmami prav tako prepovedan.

Evropska nogometna zveza je sprejela razlago zdravnika in primer vsaj za zdaj ni bil sankcioniran. Pri časopisu pa se sprašujejo, ali so merila v boju proti dopingu res enaka za vse športnike, saj gre za očitno kršitev pravil, in to že drugič.

