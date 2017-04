Ramosu (le?) tekma prepovedi igranja po izključitvi na el clasicu

Neymar za ciničen aplavz sodniku prejel tri tekme prepovedi

26. april 2017 ob 10:48

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Branilec madridskega Reala Sergio Ramos, ki je bil izključen na nedeljskem el clasicu (2:3), ko je v 72. minuti grobo zaustavil Lionela Messija, bo moral počivati eno tekmo.

Madridski Real na svojega kapetana ne bo mogel računati le na današnji tekmi v La Coruni, ko bo gostoval pri Deportivu, zato pa bo Ramos lahko zaigral že v soboto na domači tekmi proti Valencii.

Plačati bo moral še 600 evrov

Kapetan trenutno vodilne ekipe španskega prvenstva si je lahko oddahnil, ko je izvedel, kakšno kazen mu je namenila tekmovalna komisija španske nogometne zveze. Čeprav je po izključitvi, ko je z obema nogama štartal na Messija, ugovarjal glavnemu sodniku Alejandru Joseju Hernandezu in mu od odhodu z igrišča še cinično zaploskal, na koncu se je spustil v besedni dvoboj še z branilcem Barcelone Gerardom Piquejem in tudi njemu namenil ciničen aplavz. Vse to mu je prineslo tekmo neigranja, plačati pa bo moral še 600 evrov kazni.

Neymar dobil tri tekme prepovedi igranja

Zanimivo je, da je bil pred največjim španskim nogometnim derbijem na tekmi z Malago izključen Barcelonin zvezdnik Neymar, ki je moral z igrišča po štartu nad Robertom Rosalesom zaradi drugega prejetega rumenega kartona. Ker je ob tem cinično zaploskal proti četrtemu sodniku, mu je to prineslo kar tri tekme prepovedi igranja, pa čeprav je bila to njegova prva izključitev v španskem državnem prvenstvu.

La Liga, 34. krog, danes ob 19.30:

BARCELONA - OSASUNA

Ob 20.30:

VALENCIA - REAL SOCIEDAD

LEGANES - LAS PALMAS

Ob 21.30:

DEPORTIVO - REAL MADRID



Četrtek ob 19.30:

ALAVES - EIBAR

Ob 20.30:

SEVILLA - CELTA VIGO

Ob 21.30:

ATHLETIC BILBAO - BETIS

Lestvica: BARCELONA 33 23 6 4 94:32 75 REAL MADRID 32 23 6 3 84:36 75 ATLETICO MADRID 34 20 8 6 60:25 68 SEVILLA 33 19 8 6 58:39 65 VILLARREAL 34 17 9 8 49:27 60 ATHLETIC BILBAO 33 17 5 11 46:37 56 REAL SOCIEDAD 33 17 4 12 49:45 55 EIBAR 33 14 8 11 52:45 50 ESPANYOL 34 13 11 10 45:44 50 CELTA VIGO 32 13 5 14 48:52 44 ALAVES 33 11 11 11 32:40 44 VALENCIA 33 11 7 15 47:56 40 LAS PALMAS 33 10 9 14 52:58 39 MALAGA 34 10 9 15 40:49 39 REAL BETIS 33 10 7 16 36:51 37 DEPORTIVO 33 7 10 16 35:51 31 LEGANES 33 6 9 18 27:51 27 SPORTING GIJON 34 5 9 20 37:67 24 GRANADA 34 4 8 22 27:72 20 OSASUNA 33 3 9 21 34:75 18

Mitja Lisjak