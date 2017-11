Ramsi prvič po desetletju ne bodo imeli negativne sezone

Nogometaši LA Ramsov so v derbiju dveh vodilnih ekip v svoji diviziji premagali New Orleans s 26:20 in mu prizadejali prvi poraz po osmih zmagah.

Domači podajalec Jared Goff je zbral 354 jardov in dve podaji za zadetek, preostalih 12 točk pa je s prostimi streli dosegel Greg Zuerlein. Ramsi imajo zdaj razmerja zmag in porazov 8-3, kar pomeni, da prvič po letu 2006 sezone ne bodo končali pod mejo 50 odstotkov. Domača obramba je večji del tekme dobro omejila podajalca Drewa Breesa, ki je v prvih treh četrtinah zbral le 96 jardov.

Eaglesi tik pred osvojitvijo divizije

Philadelphia se je znesla nad Chicagom z 31:3. Carson Wentz je podal za nove tri zadetke. Eaglesi so v odlični formi, saj so še četrtič zapored zmagali z vsaj 23 točkami razlike. Za osvojitev divizije potrebujejo le še eno zmago, morda pa bo čakanja že konec v četrtek, če njihov prvi zasledovalec Dallas ne premaga Washingtona.

Nov rekord Toma Bradyja

Proti divizijski lovoriki suvereno koraka tudi New England, ki ni imel težav z Miamijem (35:17). Zimzeleni Tom Brady je zbral štiri podaje za zadetek, skupaj jih ima v sezoni 26. To je največ v zgodovini med vsemi podajalci, ki so dopolnili 40 let.

Liga NFL, tekme 12. tedna:

DETROIT - MINNESOTA 23:30

DALLAS - LA CHARGERS 6:28

WASHINGTON - NY GIANTS 20:10

ATLANTA - TAMPA BAY 34:20

CINCINNATI - CLEVELAND 30:16

INDIANAPOLIS - TENNESSEE 16:20

KANSAS CITY - BUFFALO 10:16

NEW ENGLAND - MIAMI 35:17

NY JETS - CAROLINA 27:35

PHILADELPHIA - CHICAGO 31:3

SAN FRANCISCO - SEATTLE 13:24

OAKLAND - DENVER 21:14

LA RAMS - NEW ORLEANS 26:20

ARIZONA - JACKSONVILLE 27:24

PITTSBURGH - GREEN BAY 31:28

Ponedeljek:

BALTIMORE - HOUSTON

Lestvice, Konferenca AFC

Vzhod: New England (9-2), Buffalo (6-5), NY Jets, Miami (4-7)

Sever: Pittsburgh (9-2), Baltimore (5-5), Cincinnati (5-6), Cleveland (0-11)

Jug: Tennessee, Jacksonville (7-4), Houston, (4-6), Indianapolis (3-8)

Zahod: Kansas City (6-5), LA Chargers, Oakland (5-6), Denver (3-8)

Konferenca NFC

Vzhod: Philadelphia (10-1), Dallas, Washington (5-6), NY Giants (2-9)

Sever: Minnesota (9-2), Detroit (6-5), Green Bay (5-6), Chicago (3-8)

Jug: New Orleans, Carolina (8-3), Atlanta (7-4), Tampa Bay (4-7)

Zahod: LA Rams (8-3), Seattle (7-4), Arizona (5-6), San Francisco (1-10)

