Randolph: Ni pomembno, kako začneš prvenstvo, ampak kako ga končaš

Reprezentanca ga je sprejela z odprtimi rokami

10. september 2017 ob 06:58

Carigrad - MMC RTV SLO

"Ko bo najbolj potrebno, bo Anthony Randolph pravi," je po skupinskem delu EuroBasketa dejal Klemen Prepelič. In imel je prav, saj je Američan v slovenskem dresu odlično odigral osmino finala.

Na prvi tekmi izločilnih bojev, ko je Slovenija z zanesljivo zmago nad Ukrajino (79:55) prišla med osem, je bil najučinkovitejši posameznik prav Randolph. 28-letni krilni center je prispeval 21 točk, srečanje pa končal s statističnim izračunom 25. Kako pomembno je, da odlični košarkar Real Madrida, pride v pravo formo, so po preboju v četrtfinale izpostavili tudi soigralci. "Anthony je odigral fenomenalno tekmo. Tako kot Luka je bil povsod, skakal, zadeval, blokiral mete … Vse potrebujemo. V četrtfinalu, polfinalu in finalu bomo morali biti razpoloženi, če bomo hoteli kaj storiti," je dejal reprezentančni kapetan Goran Dragić, Luka Dončić, ki je tudi Randolphov klubski soigralec, pa pristavil: "Če bo tako igral, nam bo res v veliko pomoč. Bil je odličen in super, da je ujel formo. Zmožen je igrati tako in še bolje. Ima veliko izkušenj."

"Ne vem, če je bila to moja najboljša predstava, saj nisem bil dober v skoku, na srečo pa sem bil pri metu. Vsi vedo, da v košarki ni vedno tako. In če samo zadevaš, še ne pomeni, da si imel dobro tekmo," je bil po tekmi tudi nekoliko samokritičen vedno umirjeni Američan. "Ni pomembno, koliko točk je dal. On je univerzalen košarkar, ki nam mora dajati energijo. Pomagati nam mora v obrambi in napadu. Visok je in lahko pokriva raketo. Hkrati lahko potegne v protinapad. V obrambi mora biti aktiven, v napadu pa bodo tudi meti stekli. Moramo ga gledati kot univerzalnega igralca. Ni treba, da doseže 21 točk, da bi imel dobro tekmo," je Randolphovo predstavo opisal selektor Igor Kokoškov.

Pomembno je, kako končaš prvenstvo

V skupinskem delu, ko je največ deset točk dal proti Finski, ni bil pri metu. Iz enajstih poskusov je zadel le eno trojko, proti Ukrajini pa je bil natančen pri vseh treh metih izza črte. Po njegovi trojki sredi tretje četrtine je Slovenija prvič povedla za več kot 20. "Ukrajina je odlična ekipa. Ni naključje, da so prišli do osmine finala. Odlično smo izvedli načrt selektorja in njegovega štaba. Držali smo skupaj kot moštvo v obrambi, kar nam je olajšalo stvari tudi v napadu. Pričakujem, da bomo še rasli in šli daleč. Strinjam se, da smo iz tekme v tekmo boljši. To je bil tudi načrt. Ni namreč pomembno, kako začneš evropsko prvenstvo, temveč kako ga zaključiš," je povedal 211 centimetrov visoki Američan.

Vsi v slovenskem taboru poudarjajo igro v obrambi, kjer je ključen prav Randolph, ki je tretji bloker prvenstva. Uspešnejša sta le NBA-jevca Latvijec Kristaps Porzingis in Španec Marc Gasol. Tudi tokrat je "zalepil" dve: "Naredili smo tisto, kar delamo že celotno evropsko prvenstvo. Igrali smo požrtvovalno in eden za drugega. Za dobro obrambo smo bili nagrajeni v napadu. Naša obramba je na evropskem prvenstvu resnično dobra. Tu ima veliko zaslug trenerski štab, saj vsak posameznik dobri ogromno informacij o tistem nasprotniku, ki ga bo pokrival. Vsakič delajo pozno v noč in zares poskrbijo za vsako podrobnost. Včasih je informacij še preveč, a to je lahko le pozitivno. To, da smo igralci zares povezani, nam na igrišču omogoča, da dobro komuniciramo. To pa je temelj dobrih obrambnih moštev."

Randolph je bil v reprezentanco pripeljan kot nosilec, ki naj bi bil ob Dragiću ter Dončiću glavni slovenski adut. Naturaliziran košarkar mora biti dodana vrednost izbrani vrsti in zato se od njega veliko pričakuje, hkrati pa je tudi pod posebnim drobnogledom. S takimi predstavami, kot jo je pokazal proti Ukrajini, bo pridobitev slovenskega potnega lista upravičil. Tuje novinarje je zanimalo, kaj zanj pomeni slovenska izkušnja: "Odlično sem se vklopil v slovensko reprezentanco. Od prvega dne sem imel podporo soigralcev, trenerjev, zveze in tudi države. Sprejeli so me z odprtimi rokami. Na igrišču le dokazujemo, kakšno kemijo smo ustvarili v slačilnici."

Poudaril je dobro vzdušje v moštvu. Dejansko je velika moč Slovenije, da igra kot prava ekipa, ki ji odlično ob selektorju poveljuje še kapetan Dragić. "Goran opravlja odlično delo kot kapetan in resnično stalno skrbi, da delujemo kot moštvo. Na parketu je naš vodja, izven parketa pa je poskrbel, da smo se igralci povezali med seboj. Da se dobro razumemo, je vidno tudi na igrišču, saj smo v vsakem trenutku sproščeni, ne glede na to, koga selektor pošlje na parket. Nihče ni sebičen," je zaključil Randolph.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik