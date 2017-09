Randolph: Ponosen sem, da sem slovenski reprezentant

V garderobi videli navijače z ogromno zastavo

15. september 2017 ob 06:20

Carigrad - MMC RTV SLO

24-letno čakanje – toliko časa je minilo, odkar je Slovenija prvič nastopila na EuroBasketu – je končano. Košarkarji so se zapisali v zgodovino evropskih prvenstev, saj so si v Carigradu že zagotovili medaljo.

"Kralj je izgubil svojo krono proti sijajni Sloveniji," so zapisali pri španskem časniku Marci. Besede, ki kratko, a jedrnato opišejo dogajanje. Sloveniji je preboj v zgodovinski finale uspel na neverjeten način, z bleščečo zmago nad veliko Španijo (92:72), ki je branila naslova evropskega prvaka in ki je na vrh stare celine v zadnjih osmih letih stopila kar trikrat. Po 13 zaporednih zmagah je Slovenija ustavila njen pohod in Pau Gasol ter druščina je v slogu največjih priznala poraz in stisnila roko tokrat bistveno boljšim Slovencem. "Nadigrali smo jih. Od prve minute naprej smo odigrali zares dobro tekmo. Le na kratko so Španci povedli v prvi četrtini, še to, ko se je tekma dobro začenjala. Vodili smo tudi za 21. Nimam česa reči. Zasluge grejo igralcem. Ne samo za letos, tudi za lanske kvalifikacije, za prvi letošnji trening v Zrečah … Ves čas je bil pristop isti," je dejal Igor Kokoškov, sijajni strokovnjak, ki še naprej navdušuje z odličnim vodenjem tekme in nadaljuje niz neporaženosti na uradnih tekmah, saj je na slovenski klopi dobil vseh 14 tekem.

"Košarkarji so obljubljali medaljo. Jaz je nisem, obljubil sem, da se bomo pripravili na najboljši možni način in se borili kot levi. Zasluge vsem igralcem. To so pravi fantje. Poglejte samo klop. Vedno ponavljam, da verjamemo v vse. Zagorac in Dimec sta odigrala svoje. Odličen je bil Nikolić. Blažič je odigral fenomenalne minute, ko Rubio ni vedel, kaj se mu dogaja. Dimec je uspešno zamenjal Vidmarja. Muriću njihovi visoki niso odgovarjali, zato ni igral, je pa vso poletje izjemno delal. Čančar nas je reševal proti Finski, ko odlično igra kot visoka trojka v obrambi. Vsak ima svojo definicijo in vlogo v ekipi, vsak na svoj način pomaga moštvu kot lahko. To je prava reprezentanca. Ne igramo za denar, ampak za državo in narod," je pristavil Kokoškov, ki je na novinarski konferenci požel bučen aplavz, ko je najprej dejal, da bodo zdaj otroci nosili drese Gorana Dragića, Luke Dončića in Gašperja Vidmarja, nato pa po vprašanju, kaj pa ostali, ki so tudi odlično igrali, pa je prebral celotno zasedbo izbrane vrste.

Randolph vesel, da se je odločil za Slovenijo

Kot je dejal, vsak je dodal svoj delež, ne glede na to, ali na parketu ali na klopi. Prvi strelec je bil s 15 točkami skupaj z Dragićem na koncu Anthony Randolph, Američan, ki je s svojimi predstavami in predvsem borbenostjo upravičil zaupanje, da nosi slovenski dres. "Zelo sem vesel. Vesel sem, da sem se odločil, da zaigram za Slovenijo skupaj s tako dobrimi košarkarji, s katerimi smo ustvarili odlično kemijo. Že na začetku so mi povedali, da Slovenija še ni osvojila medalje in kako si vsi to želijo. Da smo prišli do takšnega uspeha, je pripomoglo, da imamo v ekipi igralce, kot sta Dončić in Dragić, ki sta neverjetna. Vso prvenstvo nas vodita naprej. Tudi igralci s klopi so bili vedno pripravljeni na boj. Vsi smo željni igre in želimo narediti nekaj posebnega."

"Ponosen sem, da sem slovenski reprezentant. Upam, da bomo v nedeljo osvojili zlato. To je velika zmaga. Premagali smo veliko ekipo. Ne znam opisati, kako dobro se razumemo s fanti. Prvič sem okusil, da smo se kot ekipa tako hitro povezali in tako ujeli. Neverjetni so bili tudi naši navijači. Rad igram pred tako podporo," je dodal odlični Randolph, ki je bil s statističnim indeksom 20 drugi najučinkovitejši posameznik tekme. Zadel je vse tri poskuse izza črte. Tudi pred sedmo silo vedno zadržanemu in redkobesednemu Američanu je velika zmaga narisala širok nasmeh na obraz.

Darilo Vidmarju za 30 let

Zmaga in preboj v veliki finale je najlepše darilo za rojstni dan Gašperja Vidmarja, ki je prav na dan tekme dopolnil 30 let. "Opravili smo fenomenalen posel. Hvaležen sem fantom, da so mi to pripravili za rojstni dan. Od prve do zadnje minute smo bili izjemno borbeni, žoga je lepo krožila, zdaj pa gremo po zlato. Igramo eden za drugega, veliko si pomagamo. To je največja zmaga v karieri, a počakajmo do nedelje," je povedal prvi slovenski center, ki je v statistiko vpisal 12 točk in pet skokov. Odlično se je boril z bratoma Gasol, ki ju je omejil, kolikor se izvrstna centra pač da, izsilil tri osebne napake v napadu in Pauu, ko je imel Ljubljančan celo štiri osebne napake, štiri minute pred koncem tudi mojstrsko ukradel žogo.

13 točk je pristavil Klemen Prepelič, ki ga je pred tekmo izpostavil tudi španski selektor Sergio Scariolo. Četudi je izgubil pet žog, pa si znova zasluži za svojo predstavo zelo visoko oceno: "Mislim, da se sploh še ne zavedamo, kakšna zmaga je to. 25 let je Slovenija naskakovala to odličje. Imamo ga, vprašanje katerega, a mi gremo po zlato!" V mešani coni je branilec, ki igra odlično prvenstvo, ganjen komaj zbral svoje misli. Že pred četrtfinalom je samozavestno in pogumno dejal, da verjame, da bo Slovenija odigrala prvo in zadnjo tekmo prvenstva: "Res je, igrali bomo prvo in zadnjo. Zelo sem ponosen. Se ne da opisati, kaj mi to pomeni. Tekma je bila izjemno težka. Morda ne toliko iz fizičnega vidika, ampak ves čas smo morali biti povsem osredotočeni. Njim ne smeš dovoliti, da se razigrajo. Odločilno je bilo, da smo jim vsilili svoj ritem igre. Ko smo to naredili, sta Rubio in Rodriguez podivjala, kar je bila voda na naš mlin. Taktika Igorja je bila izjemna. Brata Gasol smo onemogočali, kolikor se da. Veliko zaslug gre selektorju."

Kokoškov je izpostavil Jako Blažiča in njegovo odlično obrambo na prvem organizatorju igre Rickyju Rubiu. "Ne vem, "pobili" smo se z njimi. Na koncu je bila tekma enostavna. Resnično smo dali vse od sebe v obrambi. V napadu je steklo kot nam že na celotnem prvenstvu. Nič, kolajna je tu. Zdaj se bomo malce poveselili, potem pa sledi priprava na finale. Obramba je bila tokrat ključna, hkrati pa lahke točke iz protinapadov. To nam je dvignilo samozavest. Preprosto, odigrali smo perfektno tekmo. Uživali smo. Zmenili smo se, da gremo v vsakem primeru uživat v tekmo. Radi se imamo. Smo kot bratje in to kažemo tudi na terenu. Bom kaj bolj pametnega povedal naslednjič (smeh, op. a.)," je dejal Blažič, ki je imenitno odprl drugi polčas z dvema protinapadoma.

Ko je bil na klopi kapetan in vodja moštva Dragić, je organizacijo slovenskega napada prevzel Aleksej Nikolić, ki je z odliko opravil svoje delo, dal sedem točk in bil znova izjemen tudi v obrambi, navdušil pa je, kot praktično vsi slovenski reprezentanti, z borbenostjo, ko se je za žogo tudi 'na glavo' vrgel španskim košarkarjem pod noge: "Finale je tu. Premagali smo veliko Španijo. Oni so do zdaj mleli tekmece. Še enkrat več smo se dobro pripravili. Trenerji so znova naredili odličen skavting. Od prve do zadnje minute smo ostali zbrani. Že ves dan smo bili osredotočeni. Vemo, kaj hočemo. Ko vseh dvanajst živi za to, ni problema iti na parket in dati vse od sebe. Preprosto nas ta ekipni duh drži skupaj. Rezultat tega je naša igra. Tudi, ko so neka nihanja, ostanemo mirni in še vedno lahko igramo svojo igro."

"Navijači so bili super. Vedeli smo, da bodo prišli, slišali smo, da prihajajo letala in slišali smo, da jih bo še več. Ni drugega, kot da se jim zahvalimo in zanje v nedeljo odigramo še eno lepo tekmo," je dodal Nikolić, selektor Kokoškov pa je o navijačih, ki jih je bilo v Carigradu skoraj tisoč, pristavil:"Spomnim se Litve, Celja, Španije, Zagreba … To je normalno, saj imajo Slovenci zelo radi košarko. Že v Helsinkih jih je bilo nekaj, a to je daleč in drago. Tu smo malce bližje. Na koncu fantje igrajo zanje. Vesel sem bil, ko so razvili zastavo. Takoj je bila druga atmosfera v slačilnici, ko smo po televiziji videli tisto zastavo. Ni bilo treba reči, "ajde, zdaj". Brez besed smo bili, ko smo videli te ljudi tam, vse zeleno, zastavo, čustva …"

Iz Carigrada

Tilen Jamnik