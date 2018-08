Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Borna Barišić je okrepil obrambo Rangersov, ki se želi hitro vrniti na vrh škotskega nogometa, a hrvaški bočni branilec ne bo mogel igrati proti Mariboru, ker je rok za prijavo že potekel. Foto: EPA Dodaj v

Rangersi se krepijo, a ne za obračun z Mariborom

Kupili kapetana Osijeka, ki so ga ravno izločili iz EL-ja

7. avgust 2018 ob 14:46

Glasgow - MMC RTV SLO

Naslednji evropski nasprotnik Maribora Rangers je okrepitev poiskal pri zadnji evropski žrtvi. Iz vrst Osijeka, ki so ga Škoti izločili v 2. predkrogu Evropske lige, so za 2,2 milijona evrov pripeljali kapetana Borno Barišića.

Rangersi so potrdili nakup 25-letnega levega bočnega branilca, ki bo naslednje štiri sezone član slovitega kluba iz Glasgowa. Borna Barišić je bil najboljši posameznik pri Osijeku v dveh obračunih z Rangersi, pri čemer je na povratni tekmi tudi poskrbel za izenačenje na 1:1, a to je bilo premalo, ker so Škoti v Slavoniji slavili z 1:0. Barišić, ki ima tri reprezentančne nastope, je bil sicer tudi med rezervisti Hrvaške, ki so ostali brez nastopa na SP-ju v Rusiji, kjer so vatreni na koncu osvojili zgodovinsko 2. mesto.

"Najpomembneje je, da bom na vsaki tekmi dal 100-odstotkov. Mislim, da navijači Rangersov to prepoznajo in cenijo, tako da bom pustil srce na Ibroxu," je bil po prestopu vzhičen Osiječan, ki pa ne bo mogel pomagati v dvoboju z Mariborom, saj se je rok za prijavo igralcev, ki so na voljo za 3. predkrog Evropske lige, iztekel v petek.

Zasedba Stevena Gerrarda v četrtek doma na Ibroxu ob 20.45 gosti Maribor, povratna tekma pa sledi teden dni pozneje v Ljudskem vrtu. Kluba sta se doslej dvakrat že pomerila v evropskih tekmovanjih. V 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov poleti 2001 je Rangers gladko napredoval s 3:0 v Mariboru in 3:1 v Glasgowu. A deset let pozneje se je zgodba obrnila na glavo: v playoffu za Evropsko ligo so vijoličasti z domačo zmago 2:1 in remijem 1:1 v gosteh prišli do prvega nastopa v skupinskem delu EL-ja. Začela se je evropska zgodba Maribora, medtem ko so Rangersi doživeli zlom, bankrot in nov začetek iz nižjih lig.

