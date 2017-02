Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! New York Rangersi so v gosteh premagali Columbus. Foto: Reuters Arizona se je v gosteh znesla nad Calgaryjem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rangersi slavili v Columbusu

'Petarda' v mreži Calgaryja

14. februar 2017 ob 08:41

Columbus - MMC RTV SLO

New York Rangersi so v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL ugnali Columbus (2:3). Tekmo je odločil Jimmy Vesey.

Ta je v zadnji tretjini prodrl po desni strani in z bekhendom plošček pospravil v mrežo. Gostitelji so v prvi tretjini sicer povedli z Brandonom Dubinskim, a je že na začetku druge tretjine izid poravnal Dan Girardi, ki je s strelom iz zapestja z razdalje premagal Sergeja Bobrovskega. Rangersi so imeli tedaj igralca manj na ledu.

V zadnji tretjini je gostom iz New Yorka prvo vodstvo na tekmi priboril Kevin Hayes, a je Nick Foligno izza gola izenačil na 2:2. Zadnjo besedo je imel Vesey.

V Metropolitanski diviziji imajo zdaj Rangersi, Columbus in Pittsburgh po 75 točk, vodi Washington, ki ima 9 točk naskoka.

Tekmi 13. februarja:

COLUMBUS - NY RANGERS 2:3

CALGARY - ARIZONA 0:5

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 58 31 19 8 70 OTTAWA SENATORS 53 29 18 6 64 BOSTON BRUINS 58 29 23 6 64 TORONTO MAPLE LEAFS 54 25 18 11 61 FLORIDA PANTHERS 54 24 20 10 58 TAMPA BAY LIGHTNING 56 25 24 7 57 BUFFALO SABRES 56 23 23 10 56 DETROIT RED WINGS 56 22 24 10 54 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 56 39 11 6 84 PITTSBURGH PENGUINS 54 34 13 7 75 COLUMBUS BLUE JACK. 55 35 15 5 75 NEW YORK RANGERS 56 37 18 1 75 PHILADELPHIA FLYERS 56 27 22 7 61 NEW YORK ISLANDERS 54 25 19 10 60 NEW JERSEY DEVILS 55 23 22 10 56 CAROLINA HURICANES 53 24 22 7 55

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 55 37 12 6 80 CHICAGO BLACKHAWKS 57 35 17 5 75 ST. LOUIS BLUES 56 29 22 5 63 NASHVILLE PREDATORS 56 27 21 8 62 DALLAS STARS 57 22 25 10 54 WINNIPEG JETS 58 25 29 4 54 COLORADO AVALANCHE 53 15 36 2 32 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 57 34 18 5 73 ANAHEIM DUCKS 57 29 18 10 68 EDMONTON OILERS 56 29 19 8 66 LOS ANGELES KINGS 55 28 23 4 60 CALGARY FLAMES 57 28 26 3 59 VANCOUVER CANUCKS 56 25 25 6 56 ARIZONA COYOTES 54 19 28 7 45

Tekme 14. februarja:

NEW JERSEY - COLORADO

PITTSBURGH - VANCOUVER

TORONTO - NY ISLANDERS

OTTAWA - BUFFALO

MINNESOTA - ANAHEIM

WINNIPEG - DALLAS

EDMONTON - ARIZONA

M. L.