Ranjeni zmaj išče rešilno bilko proti Mariboru

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

5. april 2017 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so na začetku aprila prvenstveno krono praktično že predali Mariboru, tako da bodo sezono poskušali reševati v pokalu. Tu jim v polfinalu spet grozijo vijoličasti, ki spomladi še ne poznajo poraza.

S povsem različnima popotnicama vstopata večna tekmeca v obračun, ki bo finalista dal v dveh tekmah to in prihodnjo sredo. Nocojšnja se bo v Stožicah začela ob 20.15 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju.

Turbulentna pomlad, v kateri Ljubljančani še niso zmagali, je v torek ustoličila že tretjega trenerja na Olimpijini klopi. Po Luki Elsnerju in Marijanu Pušniku se bo s krizo zeleno-belih spopadel še Safet Hadžić, ki je v slačilnici nasledil razbito vojsko, dodatno ranjeno z nedeljskim porazom proti Aluminiju.

Sodeč po igri v Kidričevem, zmaji nocoj proti Mariborčanom nimajo kaj iskati, a morda bo Hadžić le zaigal na pravo struno in prebudil igralce iz zimskega spanja. "Dali bomo v igro tiste, ki so psihično stabilni," se trenutno najpomebnejše stvari zaveda Hadžić, za katerega je pred povratno tekmov Mariboru bistvo, da njegovi varovanci ne dobijo zadetka. V postavi ne bo poškodovanih Ilića, Kronavetra, Boatenga, Oduwe in Vidmarja.

Težave s poškodbami imajo tudi Mariborčani. “Kabha in Šme sta poškodovana, še nekaj časa ne bosta nared. Hotić in Sallalich sta kaznovana, vprašljiv pa je nastop Šulerja po poškodbi v Krškem," je povedal Milanič, ki je potrdil, da bo tako kot na pokalnih tekmah v tej sezoni, v vratih dobil priložnost Matko Obradović.

"Želimo dvigniti tudi pokalno trofejo, kar je velika motivacija za sredino tekmo. Osvajati trofeje je privilegij in ne nameravamo se odreči možnosti, ki jo imamo,” je še povedal Milanič.

POKAL SLOVENIJE, polfinale

Danes ob 20.15:

OLIMPIJA - MARIBOR



Verjetni postavi

Olimpija: Vodišek, Klinar, Bajrić, Mitrović, Štiglec, Kirm, Cretu, Avramovski, Wobay, Eleke, Benko.

Maribor: Obradović, Palčič, Šuler, Defendi, Viler, Pihler, Vrhovec, Bohar, Vršič, Novaković, Zahović.



Povratna tekma bo 12. aprila ob 17.15.

R. K.