Rdeči vragi so na Old Traffordu zmagali z 2:1. Foto: Reuters Marcus Rashford se je v 14. minuti poigral s Trentom Alexandrom Arnoldom. Foto: Reuters Jose Mourinho je šele drugič premagal Jürgena Kloppa. Foto: Reuters Eden ključnih mož je bil Romelu Lukaku, saj je sodeloval pri obeh golih. Lukakuja je po tekmi pohvalil tudi Klopp, imenoval ga je za enega najboljših napadalcev na svetu. Foto: Reuters Jose Mourinho je 20-letnega napadalca uvrstil v začetno postavo prvič po 26. decembru. Foto: EPA Derbi je na Old Traffordu spremljalo 74.855 gledalcev. Foto: Reuters

Rashford junak angleškega derbija, rdeči vragi povišali prednost

Ekipi zdaj loči pet točk

10. marec 2018 ob 09:48,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 17:55

Manchester - MMC RTV SLO

170. ligaški derbi angleških velikanov Manchester Uniteda in Liverpoola je pripadel rdečim vragom, ki so na Old Traffordu slavili zmago z 2:1.

Manchester United je z zmago pobegnil zasledovalcu Liverpoolu, na drugem mestu ima zdaj pet točk prednosti. Oba krepko zaostajata za vodilnim Manchester Cityjem, na drugi strani pa se ne bojita, da se ne bi uvrstila v Ligo prvakov, v katero vodijo prva štiri mesta.

Na 170 ligaških medsebojnih obračunih je Manchester United zbral 68 zmag, Liverpool pa 55. Zadnji štirje dvoboji v vseh tekmovanjih so se končali z remijem, danes pa ni bilo tako.



Liverpool je imel žogo več v svoji posesti (32:68), imel je tudi več poskusov, a so bili gostitelji natančnejši pri izvedbi (imeli so dva strela v okvir vrat in oba so unovčili).

V desetih minutah je dvakrat zadel Marcus Rashford in je tako junak angleškega derbija vseh derbijev. Jose Mourinho je 20-letnega napadalca uvrstil v začetno postavo prvič po 26. decembru (takrat v Veliki Britaniji praznujejo državni praznik boxing day). Rashford se je odlično izkazal, oba gola je zabil z leve strani. Žogo v lastno mrežo pa je poslal "rdeči vrag" Eric Bertrand Bailly.

Old Trafford se je "zatresel" že v 14. minuti

Rashford je domače navijače razveselil že v 14. minuti. Žogo mu je z glavo podal Romelu Lukaku, Rashford je prehitel in preigral Trenta Alexandra Arnolda, postavil se je na pravo mesto in močno streljal z desnico v levi kot.

V 23. minuti je bil po podaji iz kota Virgil Van Dijk najvišji v kazenskem prostoru, njegov poskus z glavo pa je se končal prek vrat. Če ne daš, dobiš, se je izkazalo le minuto pozneje, ko je svoj drugi gol na tekmi proslavil Rashford. Akcijo je začel David de Gea, ki je poslal visoko podajo, sprejel jo je Lukaku, žogo pa je podaljšal do Juana Mate, ki je streljal. Žoga se je na žalost Liverpoola odbila od Van Dijka do Rashforda, ki je žogo nizko poslal v nasprotno mrežo (2:0).

V 38. minuti so bili rdeči vragi blizu tretjemu zadetku, poskus Mate s škarjicami je zletel mimo vrat in na odmor so tako domači odšli z dvema goloma prednosti.

Van Dijk je v 49. minuti še enkrat žogo nesrečno poslal prek vrat, gola pa so se gostujoči razveselili v 66. minuti. Bailly je po predložku Maneja slabo reagiral pred svojimi vrati, namesto da bi žogo izbil, jo je poslal v lastno mrežo.

Liverpool je skušal znižati zaostanek, a mu to ni uspelo – zadnji poskus je zapravil Mohamed Salah, eden izmed dolžnikov na tej tekmi.

Mourinho popravil slabo statistiko proti Kloppu

S predstavo svojih varovancev je Mourinho lahko zadovoljen. Portugalski trener je končno porazil Jürgena Kloppa. Pred današnjo tekmo je proti Nemcu na osmih tekmah slavil zmago le enkrat (3 porazi, 4 remiji), tako da danes proslavlja drugi uspeh.

Mourinho na tekmi ni mogel računati na glavnega zvezdnika Paula Pogbaja. "Poškodovan je. Zgodilo se je včeraj na treningu, nesrečno naključje, saj če bi trening končal minuto prej, bi bil v redu. Ne vem, koliko časa bo manjkal." Mourinho je še dodal, da so zasluženo prišli do treh točk: "V drugem polčasu nismo želeli biti tako obrambni, kot smo bili. Liverpool nas je potisnil nazaj, ampak ne spomnim se priložnosti, pri katerih bi David de Gea moral reagirati. Ne spomnim se nevarnega položaja, ki bi nas ogrozil."

Klopp meni, da bi sodnik moral dosoditi enajstmetrovko

Klopp je tekmo ocenil tako: "Imeli smo priložnosti za strel od daleč, a nismo bili dovolj dobri, nismo zadeli, tako da smo jih morali loviti v drugem polčasu. To nam je uspelo, prišli smo do gola in mislim, da se vsi strinjamo, da je bila tudi enajstmetrovka (menim, da je Fellaini v kazenskem prostoru nepravilno ustavil Maneja), ampak to nam ne pomaga."

ANGLEŠKO PRVENSTVO

30. KROG

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL 2:1 (2:0)

Rashford 14., 24.; Bailly 66./ag

Manchester United: de Gea, Young, Bailly, Smalling, Valencia , Matić, McTominay, Rashford (70./Fellaini)., Sanchez (96./Darmian), Mata (89./Lingard), Lukaku.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold (80./Wijnaldum), Lovren, Van Dijk, Roberston (84./Salanke), Oxlade-Chamberlain (62./Lallana), Milner, Can, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Craig Pawson.

EVERTON - BRIGHTON 2:0 (0:0)

Bong 60./ag, Tosun 76.

RK: Knockaert 80./Brighton

Rooneyju (Everton) je vratar Brightona v 89. min ubranil 11-m.

HUDDERSFIELD - SWANSEA 0:0

RK: Ayew 11./Swansea

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON 3:0 (2:0)

Kenedy 2., 29., Ritchie 57.

WEST BROMWICH - LEICESTER 1:4 (1:1)

Rondon 8.; Vardy 21., Mahrez 62., Iheanacho 76., Iborra 94.

WEST HAM - BURNLEY 0:3 (0:0)

Barnes 66., Wood 70., 81.

Ob 18.30:

CHELSEA - CRYSTAL PALACE



Nedelja ob 14.30:

ARSENAL - WATFORD

Ob 17.00:

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM

Ponedeljek ob 21.00:

STOKE CITY - MANCHESTER CITY

Lestvica: MANCHESTER CITY 29 25 3 1 83:20 78 MANCHESTER UTD. 30 20 5 5 58:23 65 LIVERPOOL 30 17 9 4 68:34 60 TOTTENHAM 29 17 7 5 55:24 58 CHELSEA 29 16 5 8 50:26 53 ARSENAL 29 13 6 10 52:41 45 BURNLEY 30 11 10 9 27:26 43 LEICESTER 30 10 10 10 45:43 40 EVERTON 30 10 7 13 35:49 37 WATFORD 29 10 6 13 39:47 36 BRIGHTON 30 8 10 12 28:40 34 BOURNEMOUTH 29 8 9 12 34:44 33 NEWCASTLE 30 8 8 14 30:40 32 SWANSEA 30 8 7 15 25:42 31 HUDDERSFIELD 30 8 7 15 25:50 31 WEST HAM 30 7 9 14 36:57 30 SOUTHAMPTON 30 5 13 12 29:44 28 CRYSTAL PALACE 29 6 9 14 27:46 27 STOKE CITY 29 6 9 14 28:54 27 WEST BROMWICH 30 3 11 16 23:47 20

R. K., D. S.