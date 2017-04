Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Marcus Rashford je v 107. minuti poskrbel za veliko veselje na Old Traffordu. Foto: Reuters Sofiane Hanni je kronal odlično igro Anderlechta v prvem polačsu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rashford junak na Old Traffordu, Ajax z deseterico do preobrata v podaljšku

Lyon po maratonskem izvajanju 11-m izločil Bešiktaš

20. april 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 23:52

Manchester, Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

Na povratnih tekmah četrtfinala Evropske lige so bili na sporedu kar trije podaljški, Lyon pa je napredoval po maratonskem streljanju enajstmetrovk. Manchester United je izločil Anderlecht z golom Marcusa Rashforda v 107. minuti (2:1).

Prva tekma v Bruslju se je končala z remijem (1:1). Na Old Traffordu so Belgijci prikazali odlično predstavo in se vse do 120. minute upirali favoriziranim rdečim vragom.

V 10. minuti je Henrik Mhitarjan s 15 metrov unovčil podajo Rashforda za hitro vodstvo Manchester Uniteda. Anderlecht se je otresel silovitega pritiska po četrt ure igre. V 31. minuti je Youri Tielemans stresel prečko, obdito žogo pa je Sofiane Hanni z bližine pospravil v mrežo.

V drugem polčasu so imeli rdeči vragi veliko premoč. Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba in Rashford so kar tekmovali, kdo bo zapravil lepšo priložnost. V podaljšku je Belgijcem zmanjkalo moči. V 107. minuti je Marouane Fellaini zaposlil Rashforda, ki je z levo nogo zatresel mrežo. Anderlecht je iztisnil še zadnje atome moči. V 116. minuti je Frank Acheampong prišel do strela z glavo z bližine, vendar je bil Sergio Romero na mestu.

Ajax z igralcem manj do preobrata v podaljšku

Schalke je bil na prvi tekmi na Amsterdam Areni popolnoma nemočen. Ajax je zmagal z 2:0 in imel še celo vrsto priložnosti. Na povratni tekmi je Schalke izničil prednost po 90 minutah, v podaljšku povišal na 3:0, a so Nizozemci z igralcem manj zadeli dvakrat (3:2).

Na Veltins Areni v prvem polčasu ni kazalo na velik preobrat. V 53. minuti je Leon Goretzka štratal na svoji polovici, pospešil je proti vratom Ajaxa, si izmenjal dvojno podajo z Guidom Burgstallerjem in nato z desnico poslal žogo v mrežo. Le tri minute zatem je Sead Kolašinac z leve strani podal pred vrata, kjer je napadalec Burgstaller povišal na 2:0.

Težave za Ajax so se le še stopnjevale. Deset minut pred koncem rednega dela je Joel Veltman prejel drugi rumeni karton po prekrkšku nad Nabiljem Bentalebom.

Na vrsti je bil podaljšek, kjer je Schalke silovito pritisnil z igralcem več. V 101.minuti je Kolašinac podal v kazenski prostor, Daniel Caligiuri pa je z glavo zadel za 3:0. Na tribunah so bili navijači modrih v ekstazi, spomini na zmago v Pokalu Uefa leta 1997 so se vrnili. Ajax je bil v izgubljenem položaju, v 111. minuti pa je Nick Viergever z bližine unovčil veliko zmedo v obrambi Schalkeja. V zadnjih minutah je Schalke vse moči usmeril v napad, celo vratar Ralf Fährmann je odšel v napad. V 120. minuti je Amin Younes po protinapadu zapečatil usodo modrih.

Četrtfinale, povratne tekme:

MANCHESTER UNITED - Anderlecht * 2:1, 1:1 (1:1) 1:1

Mhitarjan 10., Rashford 107.; Hanni 32.

* - po podaljšku

Man. United: Romero, Valencia, Bailly, Rojo (23./Blind), Shaw, Lingard (60./Fellaini), Carrick, Pogba, Mhitarjan, Ibrahimović (91./Martial), Rashford.

Anderlecht: Ruben, Appiah, Kara Mbodji, Spajić, Obradović, Tielemans, Dendoncker, Hanni (64./Stanciu), Chipciu (64./Bruno), Teodorczyk (79./Thelin), Acheampong.

Sodnik: Alberto Undiano Mallenco (Španija)



Genk - CELTA VIGO 1:1 (0:0) 2:3

Trossard 67.; Sisto 63.

Genk: Ryan, Castagne, Brabec (81./Dewaest), Colley, Uronen, Berge, Pozuelo, Malinovski (72./Boetius), Trossard, Samatta, Buffel (72./Schrijvers).

Celta Vigo: Sergio Alvarez, Hugo Mallo, Cabral, Fontas, Jonny Castro, Wass (80./Jozabed), Radoja, Hernandez, Iago Aspas, Guidetti (42./Beauvue; 91./Roncaglia), Sisto.

Sodnik: William Collum (Škotska)

Schalke - AJAX * 3:2, 2:0 (0:0) 0:2

Goretzka 53., Burgstaller 56., Caligiuri 101.; Viergever 111., Younes 120.

RK: Veltman 80./Ajax

* - po podaljšku



Schalke: Fährmann, Riether, Höwedes, Nastasić, Kolašinac, Stambouli (53./Huntelaar), Bentaleb, Meyer, Goretzka (84./Geis), Caligiuri, Burgstaller.

Ajax Amsterdam: Onana, Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever, Klaassen, Schöne (74./van de Beek), Ziyech, Kluivert (61./Dolberg), B. Traore (82./Tete), Younes.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)





Bešiktaš - LYON ** 8:8, 2:1 (1:1) 1:2

Talisca 27., 58.; Lacazette 34.

** - po streljanju 11-m

Bešiktaš: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrović, Tošić, Adriano (77./Beck), Özyakup (94./Uysal), Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel, Tosun.

Lyon: Lopes, Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Tolisso, Cornet (77./Fekir), Lacazette (91./Ghezzal), Valbuena.

Sodnik: Milorad Mažić (Srbija)



Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb polfinala bo v petek.

A. G.