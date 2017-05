Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Marcus Rashford je natančno izvedel prosti strel in rdečim vragom zagotovil odlično izhodišče pred povratno tekmo na Old Traffordu. Foto: Reuters Ashley Young je vstopil v 78. minuti, minuto pred koncem rednega dela pa je že odšepal v garderobo. Foto: Reuters Sergio Alvarez je odlično branil v prvem polčasu, pri prostem strelu Rashforda pa se ni izkazal. Foto: Reuters Trenerja Eduardo Berizzo in Jose Mourinho sta se pozdravila pred tekmo. Foto: Reuters Sorodne novice Ajax zlahka opravil z Lyonom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rashford s prostega strela popeljal rdeče vrage na prag finala

Rooney na klopi rdečih vragov

4. maj 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 4. maj 2017 ob 22:51

Vigo - MMC RTV SLO

Marcus Rashford je odločil prvo tekmo polfinala Evropske lige na stadionu Balaidos v Vigu. Manchester United je ugnal Celto (0:1) in je blizu finala v Stockholmu.

Jose Mourinho, ki je v prvi sezoni na klopi Uniteda že osvojil ligaški pokal, je vse stavil na Evropsko ligo. V angleškem prvenstvu imajo rdeči vragi v zadnjih štirih krogih zelo neugoden razpored in četrto mesto se zdi težko dosegljivo.

Vratar Alvarez preprečil vodstvo rdečih vragov

Prvo priložnost so imeli gostitelji, ko je Nemanja Radoja z desne strani poslal natančen predložek pred vrata, kjer je Daniel Wass s petih metrov z glavo meril mimo vrat. V 20. minuti je Marcus Rashford poskusil z roba kazenskega prostora, vendar je bil Sergio Alvarez na pravem mestu. Vratar Celte je imel še več dela v 35. minuti, ko je Paul Pogba v kazenskem prostoru zaposlil Henrika Mhitarjana. Strel Armenca z levo nogo je Alvarezu uspelo odbiti. Izjemno priložnost je imel šest minut pred odmorom Jesse Lingard, njegov strel z enajstih metrov je znova zaustavil razpoloženi vratar gostiteljev.

Rashford odlično izvedel prosti strel

Celta je odločno začela drugi polčas. Iago Apas je v 52. minuti z glavo zgrešil vrata, še precej bolj nevarno pa je bilo po uri igre, ko je Pione Sisto streljal pod prečko, a je Sergio Romero žogo odbil prek vrat.

Odločitev je padla v 67. minuti, ko je branilec Hugo Mallo podrl Rashforda 20 metrov od vrat. 19-letni napadalec je odlično izvedel prosti strel, z desno nogo je poslal žogo v vratarjev kot, Alvarez pa je krenil v napačno smer in nato ni imel več možnosti.

Poškodba rezervista Younga

Gostitelji so bili šokirani in do konca tekme niso uspeli več resno ogroziti vrat gostov. V 75. minuti so imeli Angleži novo priložnost, a jo je Lingard zapravil s strelom iz bližine, ko je žogo poslal mimo vrat. Igralci Manchester Uniteda so spretno zadrževali žogo, Pogba je tudi prejel rumeni karton zaradi zavlačevanja. V zadnji minuti se je poškodoval Ashley Young, ki je bil na zelenici le enajst minut.

Mourinho: Rashford je zaljubljen v nogomet

"Zelo sem zadovoljen s predstavo, ne pa tudi z izidom. Mislim, da bi lahko do odmora zadeli vsaj dvakrat. Dovolj dobro smo igrali, da bi si že zagotovili finale. Zdaj ga bo treba potrditi na Old Trafoordu. Rashford velikokrat ostaja še pol ure po treningu in vadi proste strele. Zaljubljen je v nogomet," je bil zelo sproščen Mourinho.

Vse kaže na finale Ajax - Manchester United

Ajax je v sredo odpravil Lyon s kar 4:1 in je zelo blizu finala, ki bo 24. maja v Stockholmu.

Polfinale, prvi tekmi:

CELTA VIGO - MANCHESTER UNITED 0:1 (0:0)

Rashford 67.

Celta Vigo: Alvarez, Mallo ( 92./Beauvue), Cabral, Roncaglia, Castro Otto, Wass ( 74./Jozabed), Radoja, Hernandez, Iago Aspas, Guidetti, Sisto.

Manchester United: Romero, A. Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Fellaini , Pogba , Lingard, Rashford ( 80./Young), Mhitarjan ( 78./Young; 89./Smalling).

Sodnik: Sergej Karasev (Rusija)

Odigrano v sredo:

AJAX - LYON 4:1 (2:0)

Traore 25., 71., Dolberg 34., Younes 49.; Valbuena 66.



Povratni tekmi bosta 11. maja ob 21.05.

Finale bo 24. maja v Stockholmu.

A. G.