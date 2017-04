Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 13 glasov Ocenite to novico! Marcus Rashford je odločil derbi na Old Traffordu. Foto: Reuters Harry Kane je podal za zadetek Hueng Min Sona, nato pa se še sam vpisal med strelce. Foto: EPA Vincent Kompany je prekinil strelski post v angleškem prvenstvu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rashford s soigralci ugnal razglašeni Chelsea

Kompany zadel po 20 mesecih

16. april 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 16. april 2017 ob 19:15

Manchester, London - MMC RTV SLO

V derbiju 33. kroga Premier lige je Manchester United na Old Traffordu premagal Chelsea (2:0). Junak tekme je bil Marcus Rashford.

Rdeči vragi Chelseaja pred nedeljsko tekmo niso premagali že na osmih premierligaških tekmah zapored, kar je najdaljši niz kluba proti kateremu koli moštvu v ligi. V primeru zmage modrih bi Antonio Conte postal četrti menedžer Chelseaja, ki bi dvakrat v sezoni premagal Manchester United, a mu to ni uspelo.

Rashford odločil prvi polčas

Rdeči vragi so bili v prvem polčasu precej boljši od Chelseaja, ki je v dobrih 45 minutah uspel zgolj enkrat sprožiti na vrata. Uspešnejši so bili gostitelji, ki bi lahko povedli že v 6. minuti, ko si je napako privoščil David Luiz, Rashford pa je z nenatančnim strelom zapravil lepo (pol)priložnost. Vseeno se je mladi napadalec navijačem oddolžil že minuto pozneje, ko je po natančni globinski podaji Anderja Herrere z levico matiral nemočnega Asmirja Begovića in Old Trafford poslal v delirij. Varovanci Joseja Mourinha so dobili boj na sredini igrišča, v 16. minuti so izvedli novo krasno akcijo, le da tokrat podaja Ashleyja Younga z leve strani pred vrati Rashforda ni našla. Chelseajeva igra je bila brezzoba, za kar sta še najbolj zaslužna Matteo Darmian in Herrera, ki sta odlično pokrivala Pedra Rodrigueza in Edena Hazarda.

Herrera kaznoval Zoumajevo napako

V nadaljevanju so rdeči vragi vodstvo hitro podvojili, po napaki Kurta Zoumaja je Herrera sprožil v kazenskem prostoru, žoga se je od Zoumaja rahlo odbila, spremenila smer in prelisičila Begovića za 2:0. Chelsea nikakor ni uspel razviti svoje igre, Mourinho je svoje varovance dobro pripravil na ekipo Antonia Conteja, gostujoči branilci so morali biti ves čas oprezni na zelo razpoloženega Rashforda, ki je še enkrat resneje zapretil v 69. minuti, ko si je z lepim preigravanjem pripravil prostor za strel in z nevarnim poskusom ogrel Begovićeve dlani. Na zelenici je ostal do 83. minute, ko ga je zamenjal Zlatan Ibrahimović. Chelsea je do konca srečanja jalovo poskušal, United se je uspešno ubranil in dosegel nove tri točke v prvenstvu.

Visoka zmaga Tottenhama

Tottenham nadaljuje zanesljivo pot proti drugemu mestu. Gostitelji so na White Hart Lanu dosegli novo zanesljivo zmago. Londončani so povedli v 16. minuti, ko je Christian Erisken izvedel kot. Žoga se je v kazenskem prostoru odbila in prišla do Mouse Dembeleja, ki je mrežo zatresel prvič po lanskem januarju. Tri minute pozneje je za 2:0 po izgubljeni žogi Jacka Wilsherja in lepi podaji s peto Harryja Kane zadel Heung Min Son.

Mreža gostov se je znova zatresla po le dobrih dveh minutah nadaljevanja. Dele Alli je z desne poslal predložek v kazenski prostor, kjer se je Kane otresel Simona Francisa in zabil 25. gol v tej sezoni v vseh tekmovanjih. Končni izid je v drugi minuti sodnikovega dodatka postavil Vincent Jansen. Artur Boruc je njegov prvi poskus ubranil, odbito žogo pa je nizozemski napadalec poslal za Poljakov hrbet.

Kompany zadel po 20 mesecih

Manchester City je v 3:0 v gosteh ugnal Southampton. Po precej nezanimivem prvem delu so varovanci Pepa Guardiole vse gole zabili v drugem polčasu. Domačo mrežo je v 55. minuti načel Vincent Kompany, ki je zadel z glavo po podaji Davida Silve s kota. Belgijski branilec se je med strelce v Premier ligi vpisal prvič po avgustu 2015. V 77. minuti sta hiter protinapad za 2:0 izpeljala Kevin De Bruyne in Leroy Sane, ki je zatresel mrežo. Tri minute pozneje je De Bruyne podal tudi za tretji zadetek, pod katerega se je podpisal Sergio Agüero.

33. krog, nedeljski tekmi:

MANCHESTER UNITED - CHELSEA 2:0 (1:0)

Rashford 7., Herrera 49.

Man Utd: De Gea, Bailly, Rojo, Darmian, Valencia. Herrera, Fellaini, Pogba, Young (90./Fosu-Mensah), Rashford (83./Ibrahimović), Lingard (60./Carrick).

Chelsea: Begović, Zouma (83./Loftus-Cheek), Luiz, Cahill, Moses (54./Fabregas), Kante, Matić (66./Willian), Azpilicueta, Pedro, Costa, Hazard.

Sodnik: Robert Madley

WEST BROMWICH - LIVERPOOL 0:1 (0:1)

Firmino 45.

Odigrano v soboto:

TOTTENHAM - BOURNEMOUTH 4:0 (2:0)

Dembele 16., Son 19., Kane 48., Janssen 93.

CRYSTAL PALACE - LEICESTER 2:2 (0:1)

Cabaye 54., Benteke 70.; Huth 6., Vardy 52.



EVERTON - BURNLEY 3:1 (0:0)

Jagielka 49., Mee 71./ag, Lukaku 74.; Vokes 52.



STOKE CITY - HULL CITY 3:1 (1:0)

Arnautović 6., Crouch 66., Shaqiri 80.; Maguire 51.

SUNDERLAND - WEST HAM 2:2 (1:1)

Khazri 26., Borini 90.; Ayew 5., Collins 47. RK: Byram 95./West Ham

WATFORD - SWANSEA 1:0 (1:0)

Capoue 42.

SOUTHAMPTON - MANCHESTER CITY 0:3 (0:0)

Kompany 55., Sane 78., Aguero 80.

Ponedeljek ob 21.00:

MIDDLESBROUGH - ARSENAL

Lestvica: CHELSEA 32 24 3 5 65:27 75 TOTTENHAM 32 21 8 3 68:22 71 LIVERPOOL 33 19 9 5 69:40 66 MANCHESTER CITY 32 19 7 6 63:35 64 MANCHESTER UTD. 31 16 12 3 48:24 60 EVERTON 33 16 9 8 60:37 57 ARSENAL 30 16 6 8 61:39 54 WEST BROMWICH 33 12 8 13 39:42 44 SOUTHAMPTON 31 11 7 13 37:40 40 WATFORD 32 11 7 14 37:52 40 STOKE CITY 33 10 9 14 37:48 39 LEICESTER 32 10 7 15 41:53 37 WEST HAM 33 10 7 16 44:59 37 BURNLEY 33 10 6 17 33:47 36 CRYSTAL PALACE 32 10 5 17 44:52 35 BOURNEMOUTH 33 9 8 16 45:63 35 HULL CITY 33 8 6 19 34:67 30 SWANSEA 33 8 4 21 37:68 28 MIDDLESBROUGH 31 4 12 15 22:37 24 SUNDERLAND 32 5 6 21 26:58 21

T. J., M. L.