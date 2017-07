Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Rašo Nesterović

25. julij 2017 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ne vem, kam je šla pripadnost do reprezentance, do države. Nekateri niso toliko, da bi odločali sami zase, drugi dajejo prednost marsičemu drugemu.

Namesto da bi se raje zgledovali po Gasolu, Navarru, Rubiu, Parkerju ... Zvezdnikih, ki so dali skozi igranje za mlajše selekcije. Z Mesičkom nimamo pojma, kaj se dogaja. Ne javlja se ne na klice ne na sporočila. Kraljević je dal prednost študiju, enako Ožegović. Poškodbe so eno, pomanjkanje volje in pripadnosti pa povsem nekaj drugega.

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović je razočaran nad odnosom mladih igralcev do reprezentančnega dresa. V reprezentanci mlajših članov, ki je na Kreti izpadla v divizijo B evropske košarke do 20 let, je bilo namreč veliko odpovedi. Manjkali so tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar, Blaž Mesiček, Luka Kraljević in Gaber Ožegovič. Vir: Dnevnik.