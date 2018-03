Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Rašo Nesterović Foto: BoBo Dodaj v

Rašo Nesterović

1. marec 2018 ob 09:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Goran Dragić ni robot ali kopalniška pipa, s katero lahko uravnavaš toplo-hladno. Drugače bi bilo, če bi vsi končali klubske sezone 20. junija in se tri dni pozneje pridružili svojim reprezentancam.

Ne razumem, kako bodo 28. junija in 1. julija igrali košarkarji iz Lige NBA, ki bodo redni del sezone končali že 11. aprila, ali tisti iz Evrope, pri katerih bodo državni prvaki - tako kot pri nas - znani konec maja. Kaj naj počnejo do reprezentančnega zbora 23. junija? Kako naj ohranijo telesno in igralno formo, kakšne tekme lahko pričakujemo po štirih dneh vadbe?

Le vprašanje časa je, kdaj bo nezadovoljstvo nad FIBA prerastlo v nekaj precej hujšega.

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović je v pogovoru za Delo izrazil ogorčenje nad sistemom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019.

A. G.