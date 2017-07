Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Martina Ratej je v zelo dobri formi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ratejeva blestela v Celju, Šutejeva še naprej brez norme

Anita Horvat blestela v šprinterskih disciplinah

23. julij 2017 ob 21:54

Celje - MMC RTV SLO/STA

Slovenska rekorderka Martina Ratej je drugi dan odprtega atletskega državnega prvenstva v Celju v metu kopja po pričakovanju prepričljivo zmagala in s 63,15 m potrdila dobro formo pred SP-jem avgusta v Londonu.

Normo za to tekmovanje (5,55 m) je ponovno zgrešila Tina Šutej v skoku s palico (4,30 m).

Ratejeva na začetku tekme ni menila, da ji bo na DP potem steklo. "Po prvih treh metih sem bila v dvomih, ker kopje ni 'odletelo'. Res je, da sem vzela napačnega, za protiveter. Potem sem ga zamenjala z bolj trdim in daljave so bile boljše. Tekma je bila zahtevna zaradi spremenljivega vetra, ki je bil tudi zelo močan, toda z zadnjo tekmo pred SP sem zadovoljna. V Londonu bo kvalifikacijska norma za finale 63 ali 63,5 m, po dveh letih si vnovič želim v finale velike tekme," je dejala Ratejeva.

Prvi finale si je že izborila, nastopila bo na zaključni tekmi diamantne lige in to z zgolj dvema nastopoma v letošnji seriji največjih mitingov na svetu. "Na prvih dveh tekmah diamantne lige glede na lanske izide, ki niso bili blesteči, nisem prišla med osmerico. Toda potem sem dosegla drugo in tretje mesto in se z lahkoto uvrstila v finale, kjer se želim tudi uvrstiti zelo visoko."

Šutejeva je bila neuspešna na 4,45 m in je kot najmanj zadovoljna izmed najboljših zapuščala prizorišče. V tej sezoni kar niza tekme, na katerih neuspešno konča prav na višini norme za SP. "Nisem zadovoljna, skoki niso bili dobri, tudi izid ne. Imela sem preveč tehničnih napak, predvsem na palici sem slabo izvedla skok in to moram popraviti, da bom dobro skočila. Zaenkrat sem še na mestih, ki vodijo na SP, upam, da se bo dobro izšlo. Mednarodna in evropska zveza sta pač zastavili tako visoke norme, da jih ne izpolnijo vsi. Potem le dopolnjujejo udeležence do predvidenega števila, da ne bi bilo na prvenstvu v tehničnih disciplinah 40 ali 50 tekmovalcev, kar pa organizatorji nočejo," je pojasnila Šutejeva.

Anita Horvat (Mass) je sobotni zmagi in osebnemu rekordu na 100 m dodala še državni naslov na še enkrat daljši razdalji, na 200 m pa je bila ob zelo močnem vetru v prsi (-3,0 m/s) blizu svojemu najboljšemu času in je tudi potrdila dobro pripravljenost za tek na 400 m, v katerem bo nastopila na SP-ju. Nejc Pleško je bil v metu kladiva drugi s 73,85 m in je osvojil državni naslov, saj je izven konkurence za DP zmagal finalist lanskih OI v Riu Brazilec Wagner Domingos; norma za SP v Londonu je 76 m in Pleško je prvi v čakalnici za nastop med 32 najboljšimi. Podobno, le nekaj mest nižje, je Veronika Domjan v metu diska. V tej disciplini je naslov osvojila v soboto, dan pozneje pa je zmagala še v suvanju krogle (13,96 m).

Norme za SP imajo poleg Ratejeve še Luka Janežič (400 m), maratonec Rok Puhar, Agata Zupin (200 m in 400 m ovire), Horvatova (400 m), med dvaintrideseterico po mestih bi lahko nastopili Maruša Černjul (višina) in Šutejeva, blizu tej meji pa sta Pleško in Domjanova. Končni seznam bo Mednarodna atletska zveza sporočila v začetku prihodnjega tedna.

Na 400 m ovire je "v svoji tekmi" tekel Peter Hribaršek (Velenje, 52,58). Na tej razdalji brez ovir je v soboto naslov osvojila Jerneja Smonkar (Velenje), ki je bila dan pozneje prva na še enkrat daljši razdalji (2:09,13), dva posamična naslova, na 1500 in 3000 m, si je pritekel tudi Jan Kokalj (Kladivar).

Izidi, moški: 200 m: (veter: -0,7 m/s) 1. Luka Marolt (Dom) 21,39 2. Nejc Možina (Kro) 21,76 3. Rok Vuga (Oli) 21,94 800 m: 1. Lovrenc Valič (Mass) 1:54,83 2. Aleš Zver (Pan) 1:55,00 3. Lucijan Zalokar (Kla) 1:55,01 3.000 m: 1. Jan Kokalj (Kla) 8:26,17 2. Jan Brešan (Kla) 8:37,35 3. Matej Šturm (ASB) 8:57,04 400 m ovire: 1. Peter Hribaršek (Vel) 52,58 2. Matej Lindič (Kro) 54,30 3. Leon Ljubič (Kro) 55,03 3.000 m zapreke: 1. Blaž Grad (Mass) 9:36,55 2. Matjaž Pregrat (Krk) 9:42,42 3. Matevž Cimermančič (DTo) 9:45,38 4 X 400 m: 1. Triglav 3:19,38 2. Kronos 3:20,16 Višina: 1. Axel Luxa (Mass) 2,00 2. Uroš Veselič (PMb) 2,00 3. Juš Smole (Kro) 1,95 Troskok: 1. Žiga Vrščaj (Mass) 15,19 2. Martin Gradišek (Krk) 14,80 3. Tine Šuligoj (Gor) 14,02 Disk: 1. Tadej Hribar (Krk) 57,98 2. Nace Pleško (Oli) 54,85 3. Irenej Bozovičar (Kra) 51.66 Kladivo: 1. Wagner Domingos (Bra) 74,24* 2. Nejc Pleško(Oli) 73,85 3. Matija Gregurić (Hrv) 69,68* 4. Jurček Lesjak Korpič (Ptu) 55,05 5. Jože Pirnat (Dom) 42,37 Ženske: 200 m (-3,0 m/s): 1. Anita Horvat (Mass) 24,53 2. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 25,50 3. Ina Rojnik (Kla) 25,82 800 m: 1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:09,13 2. Mateja Pokrivač (Orm) 2:11,00 3. Lucija Šušteršič (ŠNav) 2:15,93 3.000 m: 1 Patricija Plazar (Mass) 9:49,66 2. Katja Radmilovič (PMb) 10:38,50 3. Klara Ljubi (Krk) 10:40,57 400 m ovire: 1. Julija Praprotnik (Kro) 1:00,24 2. Ida Šimunčić (Hrv) 1:03,45* 3. Tara Patricija Bosil (Kla) 1:04,75 4. Brina Mljač (Mass) 1:06,79 3.000 m zapreke: 1. Urška Arzenšek (Kla) 12:00,82 2. Ela Tekavec (Mass) 12:46,43 3. Petja Balažič (Kro) 13:12,54 Višina: 1. Monika Podlogar (Tri) 1,77 2. Veronika Podlesnik (ASB) 1,74 3. Anja Brolih (Mass) 1,55 Daljina: 1. Petra Rahne (Tri) 5,63 2. Martina Jan (Kro) 5,50 3. Lea Pavlin (DTo) 5,34 Palica: 1. Tina Šutej (Mass) 4,30 2. Sara Berčan (Oli) 3,70 3. Leda Krošelj (Bre) 3,60 Krogla: 1. Veronika Domjan (Ptu) 13,96 2. Valentina Vavdi (ASB) 11,05 3. Tina Vaupot (Mass) 10,82 Kopje: 1. Martina Ratej (Kla) 63,15 2. Bernarda Letnar (Vel) 51,84 3. Tina Vaupot (Mass) 41,51 *: izven konkurence za DP

Ž. K.