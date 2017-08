Ratejeva finale s tremi meti končala na devetem mestu

Zupinova v polfinalu 57,05

8. avgust 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 8. avgust 2017 ob 23:36

London - MMC RTV SLO, STA

Na svetovnem prvenstvu v atletiki v Londonu Martina Ratej ni izpolnila visokih pričakovanj in finale meta kopja končala že po treh metih na devetem mestu.

Na 400 m z ovirami je v polfinalu tekla Agata Zupin in v drugi skupini zasedla zadnje, osmo mesto (57,05). Skupno je bila predzadnja, 21. Za finale bi morala teči 55,33. 19-letna atletinja je v ponedeljek že z uvrstitvijo v polfinale presegla načrte. Najmlajša med vsemi prijavljenimi je tedaj uro ustavila pri 56,54. Osebni (in s tem državni) rekord letošnje evropske mladinske podprvakinje je 55,96.

Ratejeva je metala kot druga po vrsti in v prvi seriji finala kopje vrgla 61,05 m daleč in bila peta. V drugem poskusu je takoj po izmetu videla, da orodje ne bo letelo daleč, zato je namerno prestopila in zdrsnila na osmo mesto. Tudi tretji met ji ni uspel najbolje, kopje je pristalo pri 59,11 m in začelo se je napeto čakanje, ali jo bo do konca prehitela še kakšna tekmica, kar bi pomenilo, da je ne bomo videli med najboljšo osmerico, ki bo metala še trikrat. Dve tekmovalki je nista prehiteli, jo je pa za dober meter Kitajka Šijing Liu (62,28) in jo potisnila na deveto mesto.



35-letna Ratejeva, ki je velika tekmovanja že prej prepogosto zapuščala razočarana, je v nedeljskih kvalifikacijah že s prvim metom, dolgim 65,64 metra, dosegla kvalifikacijsko normo za finale. Z drugim izidom med vsemi je napovedala tudi boj za odličja (boljša je bila le Kitajka Huihui Lju - 67,59 m). Če bi počistila z demoni iz preteklosti, bi bilo mogoče prav vse. "Če bom ponovila rezultat iz kvalifikacij, bom zadovoljna," je pred finalom povedala slovenske rekorderka. Ni ji uspelo.

"Med tekmo nisem sestavila pravega meta, tako sem ostala le pri treh serijah. Prvi met je bil kar soliden, sem pa delala prevelike tehnične napake. Preveč sem se umikala v levo stran in potem ne pride do pravega pospeška sile na kopje. Bilo je mrzlo in tudi vetrovno, vendar je bilo tako tudi za druge tekmovalke. V drugem metu sem preveč taktizirala, biti bi morala bolj agresivna, tehnično je nekako še bilo. Bila sem sicer zelo gotova vase, da bom dosegla 62 ali 63 m in se bom uvrstila v zaključni del, pa se mi je ponesrečilo. Nisem pričakovala, da se bo po dveh neveljavnih metih Kitajka sestavila, težko je namreč v zadnjem metu to doseči, vendar ji je. Nastopila bom še na finalu Diamantne lige in mogoče v Zagrebu," je po nastopu dejala Štajerka, sedma na OI v Londonu 2012 in SP-ju v Daeguju 2011.

Zlato Špotakovi, Kolakova četrta

Svetovna prvakinja je postala svetovna rekorderka (72,28 m) Barbora Špotakova. Čehinja, najboljša že na SP-ju 2007 v Osaki in olimpijska zmagovalka v letih 2008 in 2012, je imela najdaljši met v drugi seriji (66,76 m). Srebrno kolajno si je z osebnim rekordom 66,25 priborila Kitajka Lingvej Li, tretja pa je bila njena rojakinja Ljujeva (65,26). Brez medalje je na četrtem mestu ostala olimpijska prvakinja iz Ria, Hrvatica Sara Kolak (64,95). Branilka naslova, Nemka Kathrina Molitor, je zasedla sedmo mesto.

Številni atleti, ki prebivajo v enem izmed uradnih hotelov prvenstva, so zboleli za gastroenteritisom, bolj znanim pod imenom trebušna gripa. Med njimi je tudi Isaac Makwala iz Bocvane. Bolezen ga je prisilila k odstopu na 200 m, tekel pa ni niti v finalu teka na 400 m, kjer bi bil eden izmed glavnih izzivalcev svetovnega rekorderja Wayda van Niekerka. Zbolelo je več bocvanskih, nemških, kanadskih, irskih in portoriških atletov.



Vrhunec torkovega sporeda je bil okrnjen moški finale na 400 metrov (glej okvirček zgoraj), kjer je svetovni rekorder Wayde van Niekerk suvereno zmagal s časom 43,98.

Torkove končne odločitve

Kopje (Ž): 1. B. ŠPOTAKOVA ČEŠ 66,76 2. L. LI KIT 66,25 3. H. LJU KIT 65,26 4. S. KOLAK HRV 64,95 5. E. TUGSUZ TUR 64,52 6. T. HALADOVIČ BLR 64,05 7. K. MOLITOR NEM 63,75 8. Š. LIU KIT 62,84 9. M. RATEJ SLO 61,05 10. K. ROBERTS AVS 60,76 11. A. HJALMSDOTTIR ISL 60,16 12. E. GLEADLE KAN 60,12

3.000 m zapreke (M): 1. C. KIPRUTO KEN 8:14,12 2. S. ELBAKKALI MAR 8:14,49 3. E. JAGER ZDA 8:15,53 800 m (M): 1. P. A. BOSSE FRA 1:44,67 2. A. KSZCZOT POL 1:44,95 3. K. BETT KEN 1:45,21

400 m (M): 1. W. VAN NIEKERK JAR 43,98 2. S. GARDINER BAH 44,41 3. A. HAROUN KAT 44,48

Palica (M): 1. S. KENDRICKS ZDA 5,95 2. P. LISEK POL 5,89 3. R. LAVILLENIE FRA 5,89





T. O., M. R.