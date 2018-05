Ratejeva iz Šanghaja z 9. mestom in bolečino v rami

Naslednji miting 26. maja v Eugenu

12. maj 2018 ob 17:45

Novo mesto

Metalka kopja Martina Ratej je na mitingu Diamantne lige v Šanghaju osvojila deveto mesto, potem ko je že v prvi seriji vrgla 56,46 m, nato pa v naslednjih dveh ostala brez izida, tako da se ni uvrstila v finale najboljše osmerice.

"Pričakovala sem met okrog 62 metrov, kot sicer mečem na treningu. Dosežen rezultat ni dober, vendar sem imela težave že na ogrevanju. Tehnično sem imela slabši met in zabolelo me je v rami. Potem si na tekmi nisem upala veliko tvegati. V ponedeljek bom šla k zdravniku in upam, da ni nič takega in bom lahko še naprej tekmovala. Konec maja sicer načrtujem nastop za celjski Kladivar na klubskem evropskem pokalu," je povedala Ratejeva. Zmagala je Kitajka Lyu Huihui (66,85 m) pred Poljakinjo Marcelino Witek (64,49) in Turkinjo Edo Tugsuz (63,20).

40. zaporedna zmaga Lisickienejeve

Rusinja Marija Lisickiene je bila najboljša v skoku v višino z izidom sezone na svetu (1,97 m) in je slavila štirideseto zmago v nizu. Najboljše izide sezone so poleg Lisickienejeve, svetovne prvakinje na prostem in v dvorani, dosegli še na 5.000 m Birhanu Balew iz Burundija (13:09,64), na 110 m ovire Jamajčan Omar McLeod (13,16), na 3.000 m zapreke Kenijka Beatrice Chepkoech (9:07,27), v troskoku Kolumbijka Caterine Ibargüen (14,80 m) in v suvanju krogle Kitajka Gong Lijiao (19,99 m).

Prescod zmagal na 100 m, Gatlin sedmi

V teku na 100 m se ni nihče spustil pod mejo desetih sekund, presenetljivo je zmagal 22-letni Britanec Reece Prescod (10,04), štirinajst let starejši Američan Justin Gatlin, svetovni prvak, pa je bil šele sedmi (10,20), mesto pred olimpijskim podprvakom na 200 m Andreem De Grassejem iz Kanade (10,25). Svetovni prvak na 200 m Ramil Gulijev iz Azerbajdžana je bil šesti (10,20).

Lavillenie in Lisek poravnana pri 5,81

Svetovni rekorder Renaud Lavillenie iz Francije je slavil v skoku s palico s 5,81 m, kolikor je zmogel tudi Poljak Piotr Lisek. Oba sta bila uspešna v drugih poskusih, zato je odločala prejšnja višina 5,72 m, ki jo je Francoz preskočil drugič, Poljak pa v tretjem poskusu. Svetovni prvak Sam Kendricks iz ZDA je bil šele deveti (5,46 m).

Naslednji diamantni miting bo 26. maja v ameriškem mestu Eugene, 31. maja pa bo nato tekmovanje v Rimu.

