Ratejeva peta na finalu Diamantne lige v Zürichu

Farah v napetem finišu zmagal na 5.000 metrov

24. avgust 2017 ob 21:46

Zürich - MMC RTV SLO, STA

Martina Ratej je na prvi finalni tekmi letošnje Diamantne lige v Zürichu v metu kopja zasedla peto mesto (62,77 m). Zmagala je svetovna rekorderka in svetovna prvakinja Barbora Špotakova (65,54 m).

Drugo mesto na slovitem mitingu Weltklasse na stadinu Letzigrund je zasedla Avstralka Kelsey Lee Roberts (63,44 m), tretje pa olimpijska prvakinja Sara Kolak (64,47 m). Hrvatici je najboljši met uspel v zadnji seriji. Belorusinja Tatjana Haladovič je končala na četrtem mestu (62,89 m).

Ratejeva je v prvem poskusu vrgla 59,45 m in je zaostajala le za dvakratno olimpijsko in svetovno prvakinjo Špotakovo (60,01 m). Članica celjskega Kladivarja je v drugem poskusu ostala brez veljavne daljave in nazadovala na peto mesto. Edina slovenska predstavnica na prestižnem mitingu je najboljši met izvedla v tretji seriji.

"Zadovoljna sem, čeprav sem želela med prve tri in daljavo okrog 63 metrov. Ocenjujem, da je tudi moja sezona dobra. Na finale Diamantne lige, ki je druga največja tekma v atletiki v sezoni, sem se uvrstila le z dvema tekmama. Peto mesto je zato odličen izid. To kar je bilo vloženo, sem izpolnila in se zahvaljujem ekipi in tistim, ki so mi omogočili, da lahko treniram. V naslednji sezoni so načrti še višji, tako na Evropskem prvenstvu kot tudi na Diamantni ligi. Več bom vložila v pripravljalnem obdobju, da bom še bolje pripravljena," je dejala Ratejeva, ki bo v torek nastopila še na mitingu v Zagrebu.

Diamantna serija sezone se bo končala 1. septembra z drugim finalom v Bruslju.

