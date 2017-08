Ratejeva z izidom sezone v finale; presenečenje na 100 metrov

Najhitrejša Zemljanka je Američanka

6. avgust 2017 ob 20:00,

zadnji poseg: 6. avgust 2017 ob 22:43

London - MMC RTV SLO, STA

Martina Ratej se je v kvalifikacijah meta kopja uvrstila v finale svetovnega prvenstva v Londonu že s prvim metom. Orodje je vrgla kar 65,64 metra.

Kvalifikacijska norma je bila 63,50 metra. 35-letna Celjanka je, kot kaže, v Londonu v izvrstni formi, saj je svoj letošnji najboljši izid popravila skoraj za meter. Njen državni rekord je 67,16, dosežen leta 2010. Finale v tej disciplini bo v torek ob 20.20.



V finalu svetovnega prvenstva bo Ratejeva po letih 2009 v Berlinu in 2011 v Daeguju nastopila tretjič. Najboljšo uvrstitev je dosegla v Južni Koreji, kjer je bila sedma.

Boljša od nje v kvalifikacijah je bila le Kitajka Huihui Lju (67,59 m). "Takega meta nisem pričakovala. Ko sem videla, da je bilo 62,5 metra v prvi skupini dovolj za šesto mesto, sem želela to preseči, ker bi bilo to verjetno dovolj za finale. Na ogrevanju se nisem dobro počutila, ko sem prišla na stadion, pa se je vse spremenilo in sem naredila dobre ogrevalne mete. Vesela sem, da sem dosegla več, kot sem v kvalifikacijah pričakovala. V torek je nova tekma, ker ta met zdaj ne šteje nič več. Želim ga ponoviti tudi v finalu," je dejala Ratejeva.

"Ko je kopje zapustilo roko, sem vedela, da bo to zelo dober met. Ni bila lahka tekma, ker so na voljo le trije meti in spodleti tudi najboljšim. Ker je v Londonu zelo mrzlo in piha veter, smo menili, da bo 62 m dovolj za finale. Toda taktizirati se ne sme, ker lahko hitro izpadeš. Vso sezono sem iskala tak met, cilj pa je bil najboljša forma na SP-ju. To sem dosegla v kvalifikacijah, to pa še ni to, ta dosežek je treba ponoviti v finalu, kjer bo gotovo osmerica sposobna meta prek 63 m," je končala Ratejeva, ki je nazadnje več kot 65 m vrgla pred dvema letoma na zimskem državnem prvenstvu.

Kopje (Ž), finalistke: . H. LJU KIT 67,59 . M. RATEJ SLO 65,64 . K. MOLITOR NEM 65,37 . Š. LIU KIT 64,72 . B. ŠPOTAKOVA ČEŠ 64,32 . E. TUGSUZ TUR 63,87 . K. ROBERTS AVS 63,70 . S. KOLAK HRV 63,24 . A. HJALMSDOTTIR ISL 63,06 . E. GLEADLE KAN 62,97 . T. HALADOVIČ BLR 62,58 . L. LI KIT 62,29



Kraljica šprinta presenetljivo Američanka

V večernem delu tretjega dne so podelili štiri komplete medalj. Po klofuti v moškem šprintu na 100 metrov je Jamajka dobila udarec tudi v ženski preizkušnji na isti razdalji. Zlato je s časom 10,85 osvojila Američanka Tori Bowie, ki si je naslov priborila v zadnjih metrih oziroma z izjemnim metom v cilj. Marie Josee Ta Lou, ki je vodila od štarta, se je morala zadovoljiti s srebrom (10,86). Bron je šel v roke Nizozemke Dafne Schippers (10,96). Velika favoritinja Elaine Thompson z Jamajke je bila šele peta (10,98).

Rekord Stefanidijeve za zlato medaljo

Grkinja Ekaterina Stefanidi je upravičila vlogo favoritinje in olimpijskemu naslovu dodala še zlato medaljo v skoku s palico. Preskočila je 491 centimetrov, kar je njen osebni rekord in najboljši izid sezone na svetu. Tako kot v Riu je bila tudi tukaj druga Američanka Sandi Morris (4,75), bron pa sta si razdelili Robeilys Peinado iz Venezuele in Kubanka Yarisley Silva.

Thiamovi zadostovala zaloga

Prav tako je naslovu olimpijske prvakinje svetovno zlato v sedmeroboju dodala Belgijka Nafissatou Thiam, ki je v finalni disciplini v svoji skupini zasedla zadnje mesto na 800 metrov, a si je že prej nabrala dovolj veliko zalogo. Zbrala je 6.784 točk. Druga je bila Nemka Carolin Schäfer (6.696), tretja pa Nizozemka Anouk Vetter (6.636).

V krogli naslov na Novo Zelandijo

Kroglo je najdlje sunil Tomas Walsh z Nove Zelandije. Z izidom 22,03 je za 37 centimetrov ugnal Američana Joa Kovacsa. Prvo medaljo Hrvaški je v Londonu priboril Stipe Žunić z 21,46. Razočaral je olimpijski prvak in najboljši to sezono (22,65) Ryan Crouser, ki je bil šele šesti (21,14).

100 m (Ž): 1. T. BOWIE ZDA 10,85 2. M. TA LOU SOB 10,86 3. D. SCHIPPERS NIZ 10,96 4. M. AHOURE SOB 10,98 5. E. THOMPSON JAM 10,98 6. M. AHYE TRI 11,01 7. R. SANTOS BRA 11,06 8. K. BAPTISTE TRI 11,09

Palica (Ž): 1. E. STEFANIDI GRČ 4,91 2. S. MORRIS ZDA 4,75 3. R. PEINADO VEN 4,65 . Y. SILVA KUB 4,65 Sedmeroboj: 1. N. THIAM BEL 6.784 2. C. SCHÄFER NEM 6.696 3. A. VETTER NIZ 6.636 Krogla (M): 1. T. WALSH NZL 22,03 2. J. KOVACS ZDA 21,66 3. S. ŽUNIĆ HRV 21,46

