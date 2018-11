Razglašeni Bayern že devet točk za Dortmundom

Lukabakio s hat-trickom še poslabšal položaj Kovača

24. november 2018 ob 18:04

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna že dva meseca in pol v Bundesligi niso zmagali na Allianz Areni. Fortuna iz Düsseldorfa, ki se bori za obstanek, je v 93. minuti prišla do točke (3:3).

Hitri napadalec Dodi Lukebakio je zabil hat-trick pred 75.000 gledalci, ki so z glasnimi žvižgi pospremili izbrance Nika Kovača z zelenice. Hrvaški strokovnjak tudi po reprezentančnem premoru ni našel pravega recepta za izhod iz velike krize in stolček se mu močno trese. Bavarci so v zadnjih minutah zapravili zmage na domačem stadionu proti Augsburgu (1:1), Freiburgu (1:1) in Fortuni. Dortmundska Borussia je po zmagi v Mainzu z 2:1 že devet točk spredaj.

Funkel čutil veliko priložnost za presenečenje že pred tekmo

Trener Fortune Friedhelm Funkel je že tri desetletja trener, vodil je številne nemške klube, še nikoli pa v München ni prišel tako optimističen. "Tokrat imamo res veliko priložnost, da nekaj odnesemo iz Allianz Arene. Takega občutka nisem imel že zares dolgo časa," je dejal pred tekmo in ni se zmotil. V zadnjih šestih letih so številni trenerji prišli v München kar z rezervisti, saj so točke prepustili že vnaprej in nosilce igre spočili za pomembnejše tekme v boju z enakovrednimi tekmeci.



Bavarci zapravili lepo prednost

Fortuna, ki na gostovanjih v Bundesligi ni zmagala že 19 tekem, je začela odločno. Lukebakio je že po 50 sekundah preizkusil Manuela Neuerja z roba kazenskega prostora, a je bil nemški reprezentančni vratar na pravem mestu.

V 17. minuti je Lukebakio po kotu slabo izbil žogo izpred svojih vrat, Niklas Süle pa jo je z levico z desetih metrov zabil v mrežo. Tri minute zatem je Jerome Boateng z dolgo podajo v prazen prostor našel Thomasa Müllerja, ki si je zaustavil žogo in jo spravil mimo nekdanjega vratarja Bayerna Michaela Rensinga v mrežo.

Gostje so bili nemočni, vendar Bavarcem ni uspelo kronati velike premoči še s tretjim zadetkom. Tik pred odmorom je Jean Zimmer na desni strani prelisičil Boatenga in v padcu podal pred vrata, kjer Süle ni bil pozoren in Lukebakio je žogo z bližine zabil v mrežo.

Hitri Lukebakio nerešljiva uganka za branilce Bayerna

V drugem polčasu je imel Bayeren še večjo premoč. V 58. minuti je Robert Lewandowski lepo zaposlil Müllerja, ki je z levico s 17 metrov povišal na 3:1. Fortuna je vse stavila na protinapade. V 77. minuti je Niko Gieselmann z dolgo podajo v prazen prostor našel Lukebakia, ki je ušel Boatengu in ukanil Neuerja. Stranski sodnik je dvignil zastavico, vendar se je zmotil, videosodnik ga je takoj popravil in glavni sodnik Sven Jablonski je priznal zadetek.

V predzadnji minuti je Lewandowski, ki zares ni imel svojega dne, zgrešil prazna vrata. Ko je Rensing že ležal na tleh, je udaril prek gola. Kazen je prišla v 93. minuti. Arjen Robben, ki je vstopil v 70. minuti, je izgubil žogo, rezervist Rouwen Hennings pa je takoj poslal dolgo žogo na polovico Bayerna. Lukebakio je švignil mimo Süleja in z desno nogo matiral Neuerja. Veliko veselje nogometašev Fortune, ki so imeli le 22-odstotno posest žoge, unovčili pa tako rekoč vsako priložnost.

Müller: Nikakor nam ne uspe narediti koraka naprej

"Popolnoma sami smo si krivi za izgubljeni točki. Normalno, da nam navijači žvižgajo. Tako bomo težko ujeli tekmece pred sabo. Nikakor nam ne uspe narediti koraka naprej. Težko je vse skupaj pojasniti, imamo pa v Nemčiji dovolj strokovnjakov, ki bodo v naslednjih dneh na dolgo in široko analizirali razloge za naše slabše igre," je bil jezen Müller.

Mojstrovina branilca Piszczeka za novo zmago Borussie

Paco Alcacer je tudi v Mainzu začel na klopi, igra Borussie pa ni bila prepričljiva. Mainz je imel več priložnosti, Roman Bürki se je večkrat izkazal. Španski napadalec je v 64. minuti zamenjal Maria Götzeja in le tri minute zatem je zatresel mrežo po podaji Marca Reusa. Mainz je izenačil v 70. minuti, ko je Robin Quaison ukanil Bürkija, potem ko se je žoga odbila od Axla Witsla.

Odločitev je padla v 76. minuti, ko je Lukasz Piszczek najprej skušal streljati z levico, a je bil blokiran, nato pa je z desno nogo velemojstrsko poslal žogo od prečke prek golove črte. Mainz je imel celo več priložnosti, a Dortmundčani so v silovitem naletu. Prvič v zgodovini kluba so po 12 krogih neporaženi in so vsekakor glavni favoriti za naslov prvaka, ki so ga zadnjič osvojili maja 2012.

12. krog:

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART 2:0 (0:0)

Volland 76., 83.

BAYERN - FORTUNA DÜSSELDORF 3:3 (2:1)

Süle 17., Müller 20., 58.; Lukebakio 44., 77., 93.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Javi Martinez, Renato Sanches (80./Rafinha), Goretzka, Müller (92./Hummels), Ribery (70./Robben), Lewandowski.

Fortuna Düsseldorf: Rensing, Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Giesselmann, Zimmer, Fink (76./Karaman), Bodzek (85./Hennings), Stöger, Usami (70./Raman), Lukebakio.

Sodnik: Sven Jablonski

MAINZ - BORUSSIA (D) 1:2 (0:0)

Quaison 70.; Alcacer 66., Piszczek 76.

Mainz: Zentner, Bell, Hack (77./Boetius), Niakhate, Brosinski, Kunde, Aaron, Gbamin, Latza, Mateta, Quaison (72./Onisiwo).

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi (83./Diallo), Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Bruun Larsen (77./Pulišić), Götze (64./Alcacer).

Sodnik: Deniz Aytekin

HERTHA - HOFFENHEIM 3:3 (1:2)

Ibišević 12., Leckie 71., Lazaro 87.; Demirbay 1., Kramariæ 10., Bičakčić 55.

AUGSBURG - EINTRACHT 1:3 (0:1)

Cordova 90.; De Guzman 1., Haller 47., Rebić 68.

WOLFSBURG - RB LEIPZIG 1:0 (0:0)

Roussillon 50.

Kampl (Leipzig) je poškodovan.

Ob 18.30:

SCHALKE - NÜRNBERG

Nedelja ob 15.30:

FREIBURG - WERDER



Ob 18.00:

BORUSSIA (M) - HANNOVER

Lestvica: BORUSSIA (D) 12 9 3 0 35:13 30 EINTRACHT 12 7 2 3 29:14 23 BORUSSIA (M) 11 7 2 2 26:13 23 LEIPZIG 12 6 4 2 22:10 22 BAYERN 12 6 3 3 23:17 21 HOFFENHEIM 12 6 2 4 27:18 20 WERDER 11 5 2 4 19:19 17 HERTHA 12 4 5 3 19:20 17 WOLFSBURG 12 4 3 5 16:17 15 MAINZ 12 4 3 5 11:14 15 BAYER LEVERKUSEN 12 4 2 6 18:24 14 AUGSBURG 12 3 4 5 20:21 13 FREIBURG 11 3 4 4 15:19 13 SCHALKE 11 3 1 7 8:15 10 NUERNBERG 11 2 4 5 11:24 10 HANNOVER 11 2 3 6 14:22 9 FORTUNA D. 12 2 3 7 13:28 9 STUTTGART 12 2 2 8 8:26 8

A. G.