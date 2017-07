Razigrana Olimpija že po 20 minutah razbila Aluminij

Goričani na dnu še vedno brez točke

30. julij 2017 ob 16:50,

zadnji poseg: 30. julij 2017 ob 21:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so tudi v 3. krogu Prve lige TS dosegli zanesljivo zmago. Aluminij je bil v Stožicah nemočen (4:0). Vse je bilo odločeno že po 20 minutah.

Ljubljančani so na vrhu lestvice z devetimi točkami, saj imajo precej boljšo razliko od Maribora. Že uvodni trije krogi napovedujejo zanimiv obračun večnih tekmecev za naslov državnega prvaka. Kidričani v Ljubljani tudi na peti tekmi niso zadeli.

Trener Ljubljančanov Igor Bišćan ni mogel računati na Nemanjo Mitrovića, ki je odslužil še zadnjo od treh tekem prepovedi igranja. 22-letni napadalec Andres Vombergar še ni imel pravice nastopa.

Sanjski štart zmajev

Ljubljančani so v prvem polčasu prevladovali, imeli žogo izrazito več v svoji posesti, sprožili deset strelov, posebej v prvih 20 minutah pa so bili tudi izjemno strelsko razpoloženi, saj so dosegli tri zadetke, ob tem pa zapravili še nekaj drugih obetavnih akcij.

Potop Kidričanov se je začel v 8. minuti, ko je Goran Brkić izvedel prosti strel s 25 metrov malce z leve strani in žogo poslal v bližnji zgornji kot tekmečevih vrat. To je bil njegov drugi zadetek v sezoni. Sedem minut zatem je po Brkićevem kotu z desnim ramenom žogo v mrežo preusmeril Kenan Bajrić. Najlepšo priložnost za Aluminij je imel Vedran Mesec v 17. minuti, ko je Nejc Vidmar strel z dobrih desetih metrov lepo obranil. V 19. minuti se je tretjič v sezoni med strelce vpisal Issah Abass, potem ko je zadel iz bližine po podaji Stefana Savića z desne strani. V 29., 33. in 35. minuti so zapretili Ricardo Alves, Savić in Brkić, a so bili premalo natančni.

Kapun z evrogolom postavil končni izid

Na uvodu drugega polčasa so bili ob visokem zaostanku Kidričani več pri žogi, toda pravih priložnosti gostitelji niso dopustili. V 64. minuti je Olimpija povedla že s 4:0, potem ko je Nik Kapun z izjemnim strelom s skoraj 30 metrov žogo od prečke poslal v mrežo.

V 82. minuti je zaradi težav s krči moral z igrišča Alves, kar je ob že izkoriščenih menjavah pomenilo, da so gostitelji zadnje minute tekme igrali z igralcem manj. Gostje pa tega niso znali izkoristiti, v 87. minuti je streljal Marko Nunić od daleč, a Vidmar ni imel nobenih težav, minuto pozneje pa je bil igralec Aluminija nenatančen. Na drugi strani je v 90. minuti Alexandru Cretu prav tako od daleč malce ogrel dlani Luke Janžekoviča.

Ankaran po odličnem začetku popustil

Nogometaši Ankarana, ki začasno domujejo v oddaljenem Dravogradu, tudi po tretji tekmi v Prvi ligi ostajajo brez zmage. Domžalčani, ki jih v četrtek čaka spektakel proti Freiburgu v Stožicah, so v drugem polčasu prišli do treh točk (1:3).

Rok Kidrič se je v 5. minuti lepo znašel v kazenskem prostoru Domžal in žogo vrnil na dobrih deset metrov od gola, kjer je bil Mihovil Klapan in jo poslal v domžalsko mrežo. V nadaljevanju so imeli gosti pobudo, več žogo v svoji posesti, toda z izjemo nekaj bolj ali manj nenevarnih strelov Jana Repasa in Adama Gnezde Čerina pravih priložnosti ni bilo. V 40. minuti je Repas žogo lepo podal med dvema branilcema domačih v kazenski prostor, pritekel je Lovro Bizjak in z leve strani izenačil na 1:1.

Volarič in Repas odločila v drugem polčasu

Takoj na začetku drugega polčasa so gostje povedli. Bizjak je prodrl proti kazenskemu prostoru, podal na prvo vratnico do Ivana Firerja. Žogo je vrnil v sredino do osamljenega Luke Volariča, ki jo je mirno poslal v spodnji desni kot vrat domačih.

V 61. minuti so precej podjetnejši Domžalčani še povišali prednost, s približno 20 metrov je do strela prišel Repas, žoga je na poti do gola oplazila še njegovega ležečega soigralca Gnezdo Čerina in končala v mreži. V 77. minuti je razpoloženi Repas malce z leve strani s približno desetih metrov zadel le zunanji del mreže, v 79. minuti pa mu je strel z glavo Matej Paal obranil. Tri minute pozneje je na drugi strani z glavo poskusil Erik Gliha, a meril previsoko.

Cvek priigral Celju prve tri točke

Na zadnji tekmi 3. kroga so Celjani premagali Gorico z 1:0 na obračunu ekip, ki do tega kroga še nista osvojili točke. Prvi polčas ni navdušil, nevarnih strelov ni bilo veliko. Pri Celjanih je bil še najnevarnejši Jucie Lupeta v 3. minuti, ko je z akrobatskim poskusom žogo dvignil čez Grego Sorčana, a jo poslal mimo gola. Goričani so zapretili dvakrat. V 11. minuti je Rifet Kapić lepo podal do Leona Mariniča, ki je z desne strani kazenskega prostora žogo poslal mimo vrat. V 40. minuti je do strela iz bližine prišel še Dejan Žigon, toda Matjaž Rozman je ostal nepremagan.

V uvodu drugega polčasa je najprej sprožil Žigon z roba kazenskega prostora, a je bil Rozman na mestu. Odločitev je padla v 55. minuti, ko je Rudi Požeg Vancaš oddal žogo na desno stran kazenskega prostora do Lupete, ki jo je po tleh poslal v petmetrski prostor, kjer je do nje prišel Lovro Cvek in jo zabil v mrežo. Novogoričani so se nato trudili, imeli pobudo in tudi kar nekaj strelov proti celjskim vratom, a so bili vsi preslabi, premalo natančni ali pa končali v bloku domačih branilcev.

3. krog:

OLIMPIJA - ALUMINIJ 4:0 (3:0)

2.500; Brkić 8., Bajrić 15., Abass 19., Kapun 64.

Olimpija: Vidmar, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Čanađija ( 77./Cretu), Brkić ( 63./Tomić), Kapun, Alves, Savić, Abass ( 68./Eleke).

Aluminij: Janžeković, Vezjak, Muminović, Martinović , Jakšić, Vrbanec ( 64./Rodin), Petrović, Tahiraj ( 74./Nunić), Mesec ( 86./Horvat), Škoflek, Mensah.

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)







ANKARAN HRVATINI - DOMŽALE 1:3 (1:1)

250; Klapan 5.; Bizjak 40., Volarič 47., Repas 61.

(v Dravogradu)

Ankaran Hrvatini: Paal, Mate ( 66./Lukanc), Gliha, Pahor, Badžim, Dautović, Primc , Klapan, Kidrič ( 83./Mihailović), Delgado , Angov ( 51./Dodlek).

Domžale: Milić, Klemenčič, Blažič , Balkovec, Rom ( 58./Hebaj), Gnezda Čerin, Repas, Žužek ( 74./Ibričić), Bizjak, Firer, Franjić ( 46./Volarič ).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





CELJE - GORICA 1:0 (0:0)

500; Cvek 55.

Celje: Rozman, Travner , Kelhar , Džinić, Brecl, Žinko, Cvek (81./Kesić), Pišek, Dangubić (94./Šušnjara), Požeg Vancaš, Lupeta (89./Šauperl).

Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Kavčič, Gregorič, Kolenc (62./Filipović), Grudina, Žigon, Kapić, Marinič (65./Humar), Osuji (84./Nagode).

Sodnik: Mitja Žganec (Ljubljana)



Odigrano v soboto:

MARIBOR - RUDAR 1:0 (1:0)

2.200; Vrhovec 12.



Odigrano v petek:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:1)

1.200; Škrbić 56.; Poplatnik 14./11-m

Lestvica: OLIMPIJA 3 3 0 0 9:1 9 MARIBOR 3 3 0 0 5:2 9 RUDAR 3 2 0 1 5:3 6 DOMŽALE 3 2 0 1 8:3 6 KRŠKO 3 1 1 1 5:6 4 ALUMINIJ 3 1 0 2 4:7 3 CELJE 3 1 0 2 2:7 3 TRIGLAV 3 0 2 1 3:4 2 ANKARAN HRVATINI 3 0 1 2 2:6 1 GORICA 3 0 0 3 1:5 0

A. G.