Razigrani Alli z dvema goloma končal serijo zmag Chelseaja

Hull City odpustil trenerja Phelana

4. januar 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 22:52

London - MMC RTV SLO

Zmagovite serije Chelseaja je konec. Na derbiju 20. kroga Premier lige je bil Tottenham na White Hart Lanu boljši z 2:0. Oba gola je dosegel Dele Alli.

Izbranci Antonia Conteja so pred današnjim večerom zadnjič izgubili 24. septembra na stadionu Emirates proti Arsenalu z 0:3, potem pa so začeli izjemno serijo in so tudi glavni kandidati za naslov angleškega prvaka.

Izjemna naveza Eriksen-Alli udarila dvakrat

Gostitelji so bili zelo nevarni v prvem polčasu. Christian Eriksen je v 24. minuti z močnim strelom za las meril mimo vrat. V sodnikovem dodatku prvega dela je Eriksen z desne strani podal pred vrata, kjer je visoko skočil Alli in zabil žogo pod prečko. Victor Moses je bil slabo postavljen.

Takoj na začetku drugega polčasa je Chelsea pritisnil. Strel Diega Coste z roba kazenskega prostora je zaustavil Hugo Lloris. Tudi Eden Hazard se ni znašel v gneči pred vrati gostiteljev. Sredi največje premoči modrih je Tottenham povišal na 2:0. Znova je z desne strani predložek na daljšo vratnico poslal Eriksen, Alli pa je z glavo spretno poslal žogo mimo Thibauta Courtoisa v mrežo.

Do konca srečanja so se Spursi spretno branili, gostje s Stamford Bridgea pa so bili brez pravih idej. Imeli so sicer več strelov (9:11) in kotov (1:6), a si niso pripravili izrazitih priložnosti.

Hull City odpustil trenerja Phelana

Vodstvo Hull Cityja je odpustilo trenerja Mika Phelana. Po ponedeljkovem porazu proti West Bromwichu z 1:3 so se tigri znašli na zadnjem mestu Premier lige. Hull je v 20 krogih zbral le 13 točk, zadnjo zmago pa je dosegel 6. novembra, ko je bil boljši od Southamptona. Zadnje mesto je prevzel od Swanseaja, ki je v torek z novim trenerjem Paulom Clementom ugnal Crystal Palace. Prav Swansea bo naslednji tekmec Hull Cityja, v soboto se bosta ekipi pomerili v pokalu FA.

Phelan, nekdanji pomočnik trenerja, je ekipo prevzel na začetku letošnje sezone, potem ko je klub nepričakovano zapustil Steve Bruce. V prvih dveh krogih je pod njegovim vodstvom premagal Leicester in Swansea, nato pa se je krivulja rezultatov obrnila navzdol.

Kot prvega favorita za njegovega naslednika omenjajo nekdanjega trenerja Birminghama Garyja Rowetta, med kandidati pa so še Alan Pardew, ki ga je pred kratkim odpustil Crystal Palace, aktualni selektor Walesa Chris Coleman, nekdanji selektor Anglije Roy Hodgson, nekdanji trener številnih angleških klubov Harry Redknapp in legenda Manchester Uniteda Ryan Giggs.

20. krog:

TOTTENHAM - CHELSEA 2:0 (1:0)

Alli 45., 54.

Tottenham: Lloris, Dier, Alderweireld, Vertonghen, Walker, Dembele (74./Winks), Wanyama, Rose, Alli (86./Sissoko), Eriksen, Kane (92./Son).

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses (85./Batshuayi), Matić, Kante (79./Fabregas), Alonso (65./Willian), Pedro, Hazard, Diego Costa.

Sodnik: Martin Atkinson

Odigrano v ponedeljek in torek:

MIDDLESBROUGH - LEICESTER 0:0



EVERTON - SOUTHAMPTON 3:0 (0:0)

Valencia 74., Barnes 80./11-m, Lukaku 89.



MANCHESTER CITY - BURNLEY 2:1 (0:0)

Clichy 58., Agüero 62.; Mee 70.

RK: Fernandinho 32./Man. City



SUNDERLAND - LIVERPOOL 2:2 (1:1)

Defoe 25./11-m, 84./11-m; Sturridge 19., Mane 72.

WEST BROMWICH - HULL CITY 3:1 (0:1)

Brunt 49., McAuley 62., Morrison 73.; Snodgrass 21.

WEST HAM - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:0)

Mata 63., Ibrahimović 78.

RK: Feghouli 15./West Ham

BOURNEMOUTH - ARSENAL 3:3 (2:0)

Daniels 16., Wilson 21./11-m, Fraser 58.; Sanchez 70., Perez 75., Giroud 92.

RK: Francis 83./Bournemouth



CRYSTAL PALACE - SWANSEA 1:2 (0:1)

Zaha 83.; Mawson 42., Rangel 88.



STOKE CITY - WATFORD 2:0 (1:0)

Shawcross 45., Crouch 49.

Lestvica: CHELSEA 20 16 1 3 42:15 49 LIVERPOOL 20 13 5 2 48:23 44 TOTTENHAM 20 12 6 2 39:14 42 MANCHESTER CITY 20 13 3 4 41:22 42 ARSENAL 20 12 5 3 44:22 41 MANCHESTER UTD. 20 11 6 3 31:19 39 EVERTON 20 8 6 6 28:23 30 WEST BROMWICH 20 8 5 7 28:24 29 BOURNEMOUTH 20 7 4 9 29:34 25 SOUTHAMPTON 20 6 6 8 19:25 24 STOKE CITY 20 6 6 8 24:32 24 BURNLEY 20 7 2 11 22:31 23 WEST HAM 20 6 4 10 23:35 22 WATFORD 20 6 4 10 23:36 22 LEICESTER 20 5 6 9 24:31 21 MIDDLESBROUGH 20 4 7 9 17:22 19 CRYSTAL PALACE 20 4 4 12 30:37 16 SUNDERLAND 20 4 3 13 19:37 15 SWANSEA 20 4 3 13 23:45 15 HULL CITY 20 3 4 13 17:44 13

A. G.